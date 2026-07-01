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Már a csapokból sem folyik semmi: Magyarország legcsapadékosabb vidékén is beütött a vízkatasztrófa

Pénzcentrum
2026. július 1. 09:11

A tartós kánikula és a megugró vízfogyasztás miatt az ország egyre több pontján, köztük Pest és Zala vármegyében is vízkorlátozásokat vezettek be. A kialakult vízhiányt a csúcsidőszakokra koncentrálódó, rendkívül magas lakossági igény és az elavult infrastruktúra együttesen okozza. A helyzet súlyossága miatt már a miniszterelnök is takarékosságra intette a lakosságot - írja a 24.hu.

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Az ország legcsapadékosabb térségének számító Zala vármegyében olyan kritikus vízhiány lépett fel, hogy öt településen huszonnyolc órán át egyáltalán nem volt vezetékes víz, és jelenleg is hetvenegy helyen van érvényben korlátozás.

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Pest vármegyében a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) arra figyelmeztetett, hogy a néhol az átlagos duplájára nőtt fogyasztás már a vízbázisokat és a hálózatot is veszélyezteti. Amennyiben a lakosság nem korlátozza a használatot a legszükségesebbekre, a rendszer akár össze is omlhat, a helyreállítás pedig hosszú időt vehet igénybe.

A kialakult helyzet miatt Magyar Péter miniszterelnök is önmérsékletre szólította fel a fogyasztókat. A kormányfő kiemelte, hogy a felhasználás csökkentése nélkül további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány. A DMRV szolgáltatási területén már százhúsz településen rendeltek el harmadfokú vízkorlátozást, ami azt jelenti, hogy a rendszer működőképességének megóvása érdekében bizonyos területeken időszakosan szüneteltethetik a vízellátást.

Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke szerint a probléma alapvetően két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a hálózat nem képes kiszolgálni a napi csúcsfogyasztást, amely az utóbbi években egyre inkább egy szűk időszakra, az esti órákra koncentrálódik. A jelenlegi hőhullám idején este hat és tíz óra között a kora délutáni időszakhoz képest a többszörösére ugrik a lakossági vízigény.

Másrészt az infrastruktúra fejlesztése nem követte a lakosság elvándorlását. Míg a nagyobb városokban kapacitásfelesleg mutatkozik, addig a folyamatosan növekvő agglomerációkban a hálózatbővítés, az új kutak és a nagyobb teljesítményű szivattyúk hiánya miatt komoly kapacitáshiány lép fel.

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Bár a hírekben elsősorban Zala és Pest vármegye szerepel, a probléma országos szintű, hiszen érintett többek között a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Cibakháza és a Veszprém vármegyei Dörgicse is. Kurdi Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tömeges rendszerösszeomlástól nem kell tartani, mert a vízművek maximális kapacitáson üzemelnek.

A fennakadásokat az okozza, hogy a rendkívüli igénybevétel miatt a víz már nem jut el a magasabban fekvő ingatlanokba. A fogyasztásnövekedés mértékét jól szemlélteti egy megyei jogú város példája, ahol az átlagos napi 20-22 ezer köbméteres vízfelhasználás múlt vasárnap 32 ezer köbméterre ugrott.

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Címlapkép: Getty Images
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