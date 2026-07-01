Már a csapokból sem folyik semmi: Magyarország legcsapadékosabb vidékén is beütött a vízkatasztrófa

A tartós kánikula és a megugró vízfogyasztás miatt az ország egyre több pontján, köztük Pest és Zala vármegyében is vízkorlátozásokat vezettek be. A kialakult vízhiányt a csúcsidőszakokra koncentrálódó, rendkívül magas lakossági igény és az elavult infrastruktúra együttesen okozza. A helyzet súlyossága miatt már a miniszterelnök is takarékosságra intette a lakosságot - írja a 24.hu.

Az ország legcsapadékosabb térségének számító Zala vármegyében olyan kritikus vízhiány lépett fel, hogy öt településen huszonnyolc órán át egyáltalán nem volt vezetékes víz, és jelenleg is hetvenegy helyen van érvényben korlátozás.

Pest vármegyében a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) arra figyelmeztetett, hogy a néhol az átlagos duplájára nőtt fogyasztás már a vízbázisokat és a hálózatot is veszélyezteti. Amennyiben a lakosság nem korlátozza a használatot a legszükségesebbekre, a rendszer akár össze is omlhat, a helyreállítás pedig hosszú időt vehet igénybe.

A kialakult helyzet miatt Magyar Péter miniszterelnök is önmérsékletre szólította fel a fogyasztókat. A kormányfő kiemelte, hogy a felhasználás csökkentése nélkül további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány. A DMRV szolgáltatási területén már százhúsz településen rendeltek el harmadfokú vízkorlátozást, ami azt jelenti, hogy a rendszer működőképességének megóvása érdekében bizonyos területeken időszakosan szüneteltethetik a vízellátást.

Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke szerint a probléma alapvetően két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a hálózat nem képes kiszolgálni a napi csúcsfogyasztást, amely az utóbbi években egyre inkább egy szűk időszakra, az esti órákra koncentrálódik. A jelenlegi hőhullám idején este hat és tíz óra között a kora délutáni időszakhoz képest a többszörösére ugrik a lakossági vízigény.

Másrészt az infrastruktúra fejlesztése nem követte a lakosság elvándorlását. Míg a nagyobb városokban kapacitásfelesleg mutatkozik, addig a folyamatosan növekvő agglomerációkban a hálózatbővítés, az új kutak és a nagyobb teljesítményű szivattyúk hiánya miatt komoly kapacitáshiány lép fel.

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Bár a hírekben elsősorban Zala és Pest vármegye szerepel, a probléma országos szintű, hiszen érintett többek között a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Cibakháza és a Veszprém vármegyei Dörgicse is. Kurdi Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy tömeges rendszerösszeomlástól nem kell tartani, mert a vízművek maximális kapacitáson üzemelnek.

A fennakadásokat az okozza, hogy a rendkívüli igénybevétel miatt a víz már nem jut el a magasabban fekvő ingatlanokba. A fogyasztásnövekedés mértékét jól szemlélteti egy megyei jogú város példája, ahol az átlagos napi 20-22 ezer köbméteres vízfelhasználás múlt vasárnap 32 ezer köbméterre ugrott.