Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány

Bizonytalanságot okoz az új lakások áfájának jövője, akár tízmillió forinttal is drágulhatnak, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs.

Akár tízmillió forinttal is drágulhatnak az új lakások, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs - közölte Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa.

A 27 százalékos adómérték visszaállítása mintegy 20 százalékos áremelkedést okozhat, mivel a beruházók várhatóan a vásárlókra hárítják a többletterhet.

Gadanecz úgy véli, az új lakások drágulása a használt ingatlanok árait is felhajthatja, ősszel pedig keresleti hullám indulhat a kedvezményes időszak lezárása előtt. A szakértő szerint a bizonytalanság a vásárlók és a kivitelezők döntéseit egyaránt nehezíti.