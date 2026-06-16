A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány
Bizonytalanságot okoz az új lakások áfájának jövője, akár tízmillió forinttal is drágulhatnak, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs.
Akár tízmillió forinttal is drágulhatnak az új lakások, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs - közölte Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa.
A 27 százalékos adómérték visszaállítása mintegy 20 százalékos áremelkedést okozhat, mivel a beruházók várhatóan a vásárlókra hárítják a többletterhet.
Gadanecz úgy véli, az új lakások drágulása a használt ingatlanok árait is felhajthatja, ősszel pedig keresleti hullám indulhat a kedvezményes időszak lezárása előtt. A szakértő szerint a bizonytalanság a vásárlók és a kivitelezők döntéseit egyaránt nehezíti.
Csilla éveken át spórolt, hogy saját otthona lehessen, ám a XIII. kerületi lakás megvásárlása után kiderült: hiába fizetett ki 33 millió forintot.
Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat.
Évek óta nem történt olyan a lakáspiacon, mint idén májusban, amikor a hirdetési átlagárak nominálisan is csökkenni kezdtek.
Drámai a helyzet a Velencei-tónál, mégsem menekülnek a vevők: döbbenetes, mennyibe kerülnek itt az ingatlanok
Elkeserítő hírek érkeznek a Velencei-tó vízállásáról, egyelőre az új kormányra vár a feladat, hogy megoldja a tó vízpótlását.
Akár két-háromszorosára is nőhet egy pincehelyiség értéke, ha élményalapú, engedélyezett üzletté alakítják.
Májusban országosan nem változtak a lakbérek az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 0,2 százalékkal csökkentek a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint.
Hivatalos, feloldják az országos tiltást: egyelőre ennyi volt a bírságidőszak, de bármikor újraindulhat
Péntektől Budapesten és további tíz vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad
Történelmi kínálati rekord, lassuló drágulás és erős kereslet, de nem ott, ahol sokan várták.
Az 1931-ben épült ház nemcsak prémium lokációja miatt számít ritkaságnak, hanem azért is, mert a világhírű Napraforgó utcai kísérleti lakótelep egyik ikonikus épülete.
Az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok hatására folyamatosan nő a légkondicionálók száma.
Fordulat a fővárosi lakáspiacon: stabilizálódnak a lakbérek, de ezekért a lakásokért még mindig vagyonokat fizetnek
A stabilizálódás jeleit mutatják a fővárosi lakbérek, miközben a kiadó lakások száma csökkent az utóbbi hónapokban.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik augusztusban és ősszel a lomokat
Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Az Otthon Start hitel kezdetben jelentős lendületet adott a XVIII. kerületi ingatlanpiacnak, azonban az év elejére véget ért a korábbi eufória.
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: óriási bajt okozhatnak az önkormányzatok - mi lesz így a lakosággal?
Több száz magyarországi település több mint ezer helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalékból.
Lakosságnövekedés a megyeszékhelyeken sehol, a megyei jogú városok közül pedig csak Érden látható.
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Májusban már nemcsak lassult az áremelkedés üteme, hanem Budapesten immár a második egymást követő hónapban csökkentek a lakásárak.
Keserű ébredés várhat sok magyar napelem-tulajra: hiába a hosszú garancia, teljesen magukra maradhatnak a bajban
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A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
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