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Otthon

Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány

MTI
2026. június 16. 15:21

Bizonytalanságot okoz az új lakások áfájának jövője, akár tízmillió forinttal is drágulhatnak, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs.

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Akár tízmillió forinttal is drágulhatnak az új lakások, ha év végén megszűnik az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs - közölte Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat tulajdonosa.

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A 27 százalékos adómérték visszaállítása mintegy 20 százalékos áremelkedést okozhat, mivel a beruházók várhatóan a vásárlókra hárítják a többletterhet.

Gadanecz úgy véli, az új lakások drágulása a használt ingatlanok árait is felhajthatja, ősszel pedig keresleti hullám indulhat a kedvezményes időszak lezárása előtt. A szakértő szerint a bizonytalanság a vásárlók és a kivitelezők döntéseit egyaránt nehezíti.

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Címlapkép: Getty Images
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