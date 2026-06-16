Döbbenetes fordulat a magyar lakáspiacon: rendkívüli időszak jön, most kell lépnie a vásárláson gondolkodóknak

Májusban Budapesten mérséklődött a vevők alkupozíciója, de ez még nem azt jelenti, hogy az eladók diktálnának. Sokkal inkább azt, hogy már az eladó ingatlanok árai is közelítenek ahhoz a szinthez, amit a vevők elfogadhatóbbnak tartanak. A legnépszerűbb kategóriában, a 50–100 millió forintos fővárosi használt lakóingatlanoknál átlagosan 2,3 százalékos alkura volt lehetőség, júniusban viszont az előzetes adatok szerint már 3,3 százalékot engedtek az eladók. Budapesten ebben az ársávban a panelek esetében májusban éves mélypont közelébe, 1,3 százalékra csökkent az alkupozíció, júniusban azonban már 3,6 százalékos alkupozíció látszik. A településméret csökkenésével általában nő az alku lehetősége, különösen a kertes házaknál. A teljes használtlakás-piacon Budapesten 2,5 százalék, a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken 3,4 százalék, a városokban 4,6 százalék, a községekben és nagyközségekben pedig 7,3 százalék volt az átlagos alkupozíció mértéke májusban.

A lakáspiacon a vevők számára kulcskérdés az alkupozíció, amely most változatosan alakul az ingatlan.com friss elemzése szerint. Májusban Budapesten valamelyest szűkült a vevők alkupozíciója a használt lakóingatlanok piacán, júniusban azonban az előzetes adatok már ismét nagyobb mozgásteret jeleznek az érdeklődők számára.

Az 50–100 millió forintért hirdetett budapesti használt lakóingatlanoknál – lakásoknál, családi házaknál, ikerházaknál és házrészeknél – májusban átlagosan 2,3 százalékos volt az alkupozíció, júniusban viszont az előzetes adatokból már 3,3 százalékos átlag látszik. A fővárosi panelek esetében különösen látványos a fordulat: májusban mindössze 1,3 százalék volt az átlagos alku, ami éves mélypontnak számított ebben a szegmensben. júniusban azonban már 3,6 százalékra emelkedett.

A téglaépítésű lakásoknál ugyanakkor minimális növekedés, inkább stagnálás látszik, májusban ugyanis 2,9 százalékos, júniusban 3,1 százalékos alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A budapesti családi házaknál májusban 4,4 százalék volt az átlagos engedmény, vagyis a kertes ingatlanoknál továbbra is nagyobb tér maradt az áralkura.

A nyári hónapokban még tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója. Forrás: ingatlan.com

A nagyvárosi társasházi lakásoknál jelentkező szerényebb alkumérték annak is köszönhető, hogy ezeknek az ingatlanoknak a vételára a kisebb alapterületüknek köszönhetően alacsonyabb. Az olcsóbb társasházi lakásokra pedig mindig nagyobb a kereslet, ami az alkupozíciót is visszafogja a nagyobb értékkel bíró kertes házakhoz képest.

Az adatok alapján a fővárosi alkupozíció májusi csökkenése nem annak a jele, hogy az eladók egyértelműen diktálni tudnák a feltételeket. Sokkal inkább arról van szó, hogy az árak már eleve mérséklődtek, ez pedig keresletélénkülést eredményezett. Az ingatlan.com lakásárindexe májusban ugyanis 0,8 százalékos árcsökkenést mutatott a fővárosban, vagyis a vevők egy része már eleve alacsonyabb hirdetési árakkal találkozott, amiből így összegszerűen is kevesebbet tudtak alkudni

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „A júniusi előzetes adatokból látható az alkupozíció erősödése Budapesten, ami arra utal, hogy a piac a nyári hónapok felé haladva lassulni kezd.”

Az 50–100 milliós ársávban vegyes a kép a vidéki településeken. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken májusban összességében 3 százalék körül alakult az alkupozíció a használt lakóingatlanoknál, júniusban egyelőre 3,3 százaléknál jár. A kisebb városokban viszont 3,4-ről majdnem 5 százalékra nőtt.

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A teljes használt lakóingatlan-piacot nézve Budapesten májusban 2,5 százalék volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4 százalékos mozgásteret mutatnak lefelé a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 3,4 százalékról 4 százalékra. Ugyanakkor a kisebb városokban és községekben stagnálás látható, előbbiekben 4,5, utóbbiakban pedig 6 százalék körüli alkuval számolhatnak a vevőjelöltek. Vagyis a kisebb településeken összességében azért komolyabb diszkontra van kilátásuk.

Vevők korszaka következhet

Balogh László szerint a következő hetekben a szezonális hatások is a vevőknek kedvezhetnek.

A szakember közölte: „A nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek. Persze nagy kérdés, hogy ehhez milyen választék, azaz kínálat társul.”

Az alkupozíciót az ingatlan.com azon lekerült hirdetések alapján számította, amelyeknél a hirdetők megadták az eladási árat is. Az elemzés az utolsó ismert hirdetési ár és a megadott eladási ár közötti különbséget vizsgálja, tisztított adatok alapján, településtípusonként és ingatlantípusonként átlagolva.