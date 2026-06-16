2026. június 16. kedd Jusztin
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lakások, lakásárak, lakáspiac, ingatlan, ingatlanok
Otthon

Döbbenetes fordulat a magyar lakáspiacon: rendkívüli időszak jön, most kell lépnie a vásárláson gondolkodóknak

Pénzcentrum
2026. június 16. 20:32

Májusban Budapesten mérséklődött a vevők alkupozíciója, de ez még nem azt jelenti, hogy az eladók diktálnának. Sokkal inkább azt, hogy már az eladó ingatlanok árai is közelítenek ahhoz a szinthez, amit a vevők elfogadhatóbbnak tartanak. A legnépszerűbb kategóriában, a 50–100 millió forintos fővárosi használt lakóingatlanoknál átlagosan 2,3 százalékos alkura volt lehetőség, júniusban viszont az előzetes adatok szerint már 3,3 százalékot engedtek az eladók. Budapesten ebben az ársávban a panelek esetében májusban éves mélypont közelébe, 1,3 százalékra csökkent az alkupozíció, júniusban azonban már 3,6 százalékos alkupozíció látszik. A településméret csökkenésével általában nő az alku lehetősége, különösen a kertes házaknál. A teljes használtlakás-piacon Budapesten 2,5 százalék, a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken 3,4 százalék, a városokban 4,6 százalék, a községekben és nagyközségekben pedig 7,3 százalék volt az átlagos alkupozíció mértéke májusban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A lakáspiacon a vevők számára kulcskérdés az alkupozíció, amely most változatosan alakul az ingatlan.com friss elemzése szerint. Májusban Budapesten valamelyest szűkült a vevők alkupozíciója a használt lakóingatlanok piacán, júniusban azonban az előzetes adatok már ismét nagyobb mozgásteret jeleznek az érdeklődők számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 50–100 millió forintért hirdetett budapesti használt lakóingatlanoknál – lakásoknál, családi házaknál, ikerházaknál és házrészeknél – májusban átlagosan 2,3 százalékos volt az alkupozíció, júniusban viszont az előzetes adatokból már 3,3 százalékos átlag látszik. A fővárosi panelek esetében különösen látványos a fordulat: májusban mindössze 1,3 százalék volt az átlagos alku, ami éves mélypontnak számított ebben a szegmensben. júniusban azonban már 3,6 százalékra emelkedett.

A téglaépítésű lakásoknál ugyanakkor minimális növekedés, inkább stagnálás látszik, májusban ugyanis 2,9 százalékos, júniusban 3,1 százalékos alkupozícióra utalnak az ingatlan.com adatai. A budapesti családi házaknál májusban 4,4 százalék volt az átlagos engedmény, vagyis a kertes ingatlanoknál továbbra is nagyobb tér maradt az áralkura.

A nyári hónapokban még tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója. Forrás: ingatlan.comA nyári hónapokban még tovább erősödhet a lakásvásárlók alkupozíciója. Forrás: ingatlan.com

A nagyvárosi társasházi lakásoknál jelentkező szerényebb alkumérték annak is köszönhető, hogy ezeknek az ingatlanoknak a vételára a kisebb alapterületüknek köszönhetően alacsonyabb. Az olcsóbb társasházi lakásokra pedig mindig nagyobb a kereslet, ami az alkupozíciót is visszafogja a nagyobb értékkel bíró kertes házakhoz képest.

Az adatok alapján a fővárosi alkupozíció májusi csökkenése nem annak a jele, hogy az eladók egyértelműen diktálni tudnák a feltételeket. Sokkal inkább arról van szó, hogy az árak már eleve mérséklődtek, ez pedig keresletélénkülést eredményezett. Az ingatlan.com lakásárindexe májusban ugyanis 0,8 százalékos árcsökkenést mutatott a fővárosban, vagyis a vevők egy része már eleve alacsonyabb hirdetési árakkal találkozott, amiből így összegszerűen is kevesebbet tudtak alkudni

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „A júniusi előzetes adatokból látható az alkupozíció erősödése Budapesten, ami arra utal, hogy a piac a nyári hónapok felé haladva lassulni kezd.”

Az 50–100 milliós ársávban vegyes a kép a vidéki településeken. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken májusban összességében 3 százalék körül alakult az alkupozíció a használt lakóingatlanoknál, júniusban egyelőre 3,3 százaléknál jár. A kisebb városokban viszont 3,4-ről majdnem 5 százalékra nőtt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A teljes használt lakóingatlan-piacot nézve Budapesten májusban 2,5 százalék volt az átlagos alkupozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4 százalékos mozgásteret mutatnak lefelé a vevők számára. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 3,4 százalékról 4 százalékra. Ugyanakkor a kisebb városokban és községekben stagnálás látható, előbbiekben 4,5, utóbbiakban pedig 6 százalék körüli alkuval számolhatnak a vevőjelöltek. Vagyis a kisebb településeken összességében azért komolyabb diszkontra van kilátásuk.

Vevők korszaka következhet

Balogh László szerint a következő hetekben a szezonális hatások is a vevőknek kedvezhetnek.

A szakember közölte: „A nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek. Persze nagy kérdés, hogy ehhez milyen választék, azaz kínálat társul.”

Az alkupozíciót az ingatlan.com azon lekerült hirdetések alapján számította, amelyeknél a hirdetők megadták az eladási árat is. Az elemzés az utolsó ismert hirdetési ár és a megadott eladási ár közötti különbséget vizsgálja, tisztított adatok alapján, településtípusonként és ingatlantípusonként átlagolva.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #panel #lakáspiac #családi ház #ingatlanpiac #használt lakás #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:32
20:14
20:06
19:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
4 hete
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
3
2 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
2 napja
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
5
5 napja
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 20:42
Most érkezett! Lefújták a legendás magyar zenei fesztivált: betett az infláció a szervezőknek
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 19:14
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
Agrárszektor  |  2026. június 16. 20:34
Meglepetés a piacokon: ennyibe kerül egy kiló krumpli Lengyelországban