Nem várt fordulat Magyarországon: mostantól bárki ingyen megnézheti a titkos építési terveket

Ismét bárki számára szabadon hozzáférhetők az építési engedélyekhez kapcsolódó tervdokumentációk az Elektronikus Építésügyi Hatósági Eljárást Támogató Rendszerben (ÉTDR). A felület online elérhetőségének visszaállításáról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.

Az ÉTDR nyilvános tájékoztatási felületét 2024 augusztusában kapcsolták le, így az elmúlt időszakban az interneten nem voltak megtekinthetők a kiadott engedélyek alapját képező tervdokumentációk. Vitézy Dávid szerda esti Facebook bejegyzésében közölte, hogy a hozzáférés visszaállítását célzó döntés végrehajtása lezárult, és a rendszer ismét zavartalanul működik.

A tárcavezető kiemelte, hogy az új kormány a kastélytulajdonosok magánérdekei helyett a közérdeket kívánja képviselni. Ezzel indokolta azt is, hogy miniszterként már az egyik első kormányülésen kezdeményezte az adatok nyilvánosságának helyreállítását. A kabinet a hónap elején el is fogadta a javaslatot, így a tervek mostantól újra néhány kattintással elérhetők a https://www.etdr.gov.hu/nyilvanos-adatok oldalon.