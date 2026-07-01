Még mindig képtelenek vagyunk spórolni: megint megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord

Bár a keddi hazai áramfogyasztás is jócskán meghaladta a korábbi nyári rekordokat, a hétfőn beállított, 7488 megawattos történelmi nyári csúcsértéket nem sikerült túlszárnyalnia.

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) adatai alapján kedden este hét óra körül 7352 megawattos rendszerterhelést mértek. Ez az érték jelentősen magasabb a július 16-án regisztrált 7036 megawattos korábbi csúcsnál, de 136 megawattal elmarad a hétfői, eddigi legmagasabb nyári áramfogyasztástól.

Bár esetenként előfordul, hogy a nyári időszak felülmúlja a téli maximumot, a hazai hálózat terhelése hagyományosan a hideg hónapokban a legmagasabb. Ezt igazolja a mindenkori magyarországi abszolút fogyasztási rekord is, hiszen a villamosenergia-rendszer eddigi legnagyobb terhelését idén január 13-án jegyezték fel, amikor a rendszerterhelés elérte a 8182 megawattot.