Kiadták a riasztást! Zivatarok, eső vághatja ketté a brutális hőséget, sárgában az egész ország

Még megmarad a nagy meleg az ország egész területén, de már zivatarokra is számítani kell.

Napközben a napsütést egyre erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarja meg, amelyből az ország több pontján is kialakulhat csapadék, a zivatarokat pedig elsősorban hirtelen lezúduló eső és átmeneti széllökések kísérhetik.

A viharos területeket leszámítva a légmozgás eleinte mérsékelt marad, azonban késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, így arrafelé már erős, viharos széllökésekre is készülni kell. A hőség és a sok napsütés ellenére ma is többfelé kell számítani felhőszakadással és viharos széllel kísért záporokra, valamint zivatarokra, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32–38 fokot. A zivatarok az egész országban előfordulhatnak, így most az egész országra elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben.

kép: met.hu

Az extrém meleg továbbra is kitart, és a késő esti órák sem hoznak jelentős enyhülést, a levegő hőmérséklete ugyanis ekkorra is mindössze 21 és 29 fok közé csökken.