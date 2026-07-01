Jelentős felfrissülést hoz a hét közepén érkező hidegfront, amely véget vet a rendkívüli hőségnek és a trópusi éjszakáknak.
Kiadták a riasztást! Zivatarok, eső vághatja ketté a brutális hőséget, sárgában az egész ország
Még megmarad a nagy meleg az ország egész területén, de már zivatarokra is számítani kell.
Napközben a napsütést egyre erőteljesebb gomolyfelhő-képződés zavarja meg, amelyből az ország több pontján is kialakulhat csapadék, a zivatarokat pedig elsősorban hirtelen lezúduló eső és átmeneti széllökések kísérhetik.
A viharos területeket leszámítva a légmozgás eleinte mérsékelt marad, azonban késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, így arrafelé már erős, viharos széllökésekre is készülni kell. A hőség és a sok napsütés ellenére ma is többfelé kell számítani felhőszakadással és viharos széllel kísért záporokra, valamint zivatarokra, miközben a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32–38 fokot. A zivatarok az egész országban előfordulhatnak, így most az egész országra elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben.
Az extrém meleg továbbra is kitart, és a késő esti órák sem hoznak jelentős enyhülést, a levegő hőmérséklete ugyanis ekkorra is mindössze 21 és 29 fok közé csökken.
A húszasok már 70 négyzetméteres első otthonban gondolkodnak, a harmincasok költik a legtöbbet, a hatvan felettiek kisebbe költöznek.
A klímával felszerelt lakások és házak átlagos négyzetméterára több mint 100 ezer forinttal is meghaladta a légkondi nélküli ingatlanokét.
Ezt a hibát rengeteg kertesház-tulaj elköveti nyáron: repülhet a gigabírság, ha így engedik tele a medencét, vagy ide folyatják a vizet
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