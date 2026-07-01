Drámai fordulat az időjárásban: heves vihar csapott le a Dunántúlra, érkezik a lehűlés

A történelmi hőhullám után megérkezett a várva várt hidegfront Magyarországra. Nyugaton már heves zivatarokkal, felhőszakadással és viharos széllel tört be a lehűlés, a meteorológusok szerint pedig a délutáni és esti órákban az ország szinte bármely pontján kialakulhatnak intenzív zivatarok.

Több mint tíz napon át tartó rendkívüli hőség után úgy tűnik egy időre véget érhet a kánikula. Kedden Szécsényben még 42 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt a magyarországi abszolút melegrekord. A történelmi hőhullámot egy úgynevezett hőkupola okozta, amely napokon át tartotta az ország felett a rendkívül forró légtömeget.

Mostanra azonban megérkezett a régóta várt hidegfront. Nyugat felől már betört az országba a lehűlés, amelyet heves zivatarok, felhőszakadás és viharos széllökések kísérnek. A Körmendre érkező légzuhatag erejét a MetNet által közzétett videó is jól szemlélteti: a hűvösebb időt intenzív esőzés és erős szél vezette be.

A HungaroMet előrejelzése szerint a délutáni óráktól egészen az éjszakába nyúlóan egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok, legnagyobb számban az esti órákban. A viharok az ország bármely részén előfordulhatnak. A zivatarokat általában 25-50 milliméter csapadékot hozó felhőszakadás, 1-2 centiméteres jégeső és 60-90 kilométer/órás széllökések kísérhetik.

Figyelmeztettek, hogy intenzívebb cellák is kialakulhatnak, amelyek környezetében a széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órát, a jég mérete pedig a 2 centimétert is túllépheti. Ezekből a zivatarokból helyenként 50 milliméternél is több csapadék hullhat rövid idő alatt. A veszélyes időjárási helyzet miatt a meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a nap folyamán a jelenlegi figyelmeztetések mellett akár narancs riasztás kiadására is szükség lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A front mögött jelentős lehűlés érkezik: a következő napokban az ország egy részén már 30 Celsius-fok alatt marad a nappali csúcshőmérséklet, ezzel véget ér a rendkívüli, rekordokat döntő hőhullám. Az Időkép hőtérképén azonban látszik, hogy az ország egyelőre két részre szakadt: míg Nyugaton a 20-25 fok jellemző, addig az ország keleti részén még mindig előfordul 35-37 fok is.