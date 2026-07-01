Kiderült, hogy Győrben is feltehetően azbeszttel szennyezett, osztrák bányákból származó kőzúzalékot használtak fel az útépítések során 2020 előtt.
Drámai fordulat az időjárásban: heves vihar csapott le a Dunántúlra, érkezik a lehűlés
A történelmi hőhullám után megérkezett a várva várt hidegfront Magyarországra. Nyugaton már heves zivatarokkal, felhőszakadással és viharos széllel tört be a lehűlés, a meteorológusok szerint pedig a délutáni és esti órákban az ország szinte bármely pontján kialakulhatnak intenzív zivatarok.
Több mint tíz napon át tartó rendkívüli hőség után úgy tűnik egy időre véget érhet a kánikula. Kedden Szécsényben még 42 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt a magyarországi abszolút melegrekord. A történelmi hőhullámot egy úgynevezett hőkupola okozta, amely napokon át tartotta az ország felett a rendkívül forró légtömeget.
Mostanra azonban megérkezett a régóta várt hidegfront. Nyugat felől már betört az országba a lehűlés, amelyet heves zivatarok, felhőszakadás és viharos széllökések kísérnek. A Körmendre érkező légzuhatag erejét a MetNet által közzétett videó is jól szemlélteti: a hűvösebb időt intenzív esőzés és erős szél vezette be.
A HungaroMet előrejelzése szerint a délutáni óráktól egészen az éjszakába nyúlóan egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok, legnagyobb számban az esti órákban. A viharok az ország bármely részén előfordulhatnak. A zivatarokat általában 25-50 milliméter csapadékot hozó felhőszakadás, 1-2 centiméteres jégeső és 60-90 kilométer/órás széllökések kísérhetik.
Figyelmeztettek, hogy intenzívebb cellák is kialakulhatnak, amelyek környezetében a széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órát, a jég mérete pedig a 2 centimétert is túllépheti. Ezekből a zivatarokból helyenként 50 milliméternél is több csapadék hullhat rövid idő alatt. A veszélyes időjárási helyzet miatt a meteorológiai szolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy a nap folyamán a jelenlegi figyelmeztetések mellett akár narancs riasztás kiadására is szükség lehet.
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A front mögött jelentős lehűlés érkezik: a következő napokban az ország egy részén már 30 Celsius-fok alatt marad a nappali csúcshőmérséklet, ezzel véget ér a rendkívüli, rekordokat döntő hőhullám. Az Időkép hőtérképén azonban látszik, hogy az ország egyelőre két részre szakadt: míg Nyugaton a 20-25 fok jellemző, addig az ország keleti részén még mindig előfordul 35-37 fok is.
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