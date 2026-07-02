A prémium észak-budapesti és Dunakanyar-menti lokációk árai lassan megközelítik a balatoni szintet,
Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük
Magyar Péter újabb közigazgatási váltást ígér: a TISZA visszahozná a megyéket és megszüntetné a főispáni címet.
Péter Magyar javaslattal állt elő a közösségi oldalán: a TISZA-kormány visszaállítaná a megyerendszert, és megszüntetné a jelenlegi vármegyei elnevezést. A poszt szerint a főispánok titulusa is eltűnne, helyüket ismét a kormánymegbízottak vennék át.
2023-ban történelmi hagyományokra hivatkozva változtak a megyék elnevezései vármegyékre, részletesen itt írtunk róla:
Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
Bár a nyári hőhullámok idején tapasztalható vízhiányok miatt nem jár automatikus kártérítés a fogyasztóknak, a kánikula önmagában nem mentesíti a szolgáltatókat a felelősség alól.
200 milliárd felett volt júniusban a jelzáloghitelezés értéke, ami kiemelkedően magas szám.
Mit jelent ma egy saját otthon? Biztonságot vagy egyre nagyobb anyagi terhet? Mutatjuk!
Furcsa anomália az egyik Pest megyei városban: tényleg drágább a Kádár-kocka négyzetmétere, mint az újszerű családi házé?
Bár az érdi ingatlanpiacon folyamatosan bővül a kínálat, a túlárazottság továbbra is jellemző, ez pedig egyre nagyobb teret ad a vevői alkuknak.
A történelmi hőhullám után megérkezett a várva várt hidegfront Magyarországra. Nyugaton már heves zivatarokkal, felhőszakadással és viharos széllel tört be a lehűlés.
Kiderült, hogy Győrben is feltehetően azbeszttel szennyezett, osztrák bányákból származó kőzúzalékot használtak fel az útépítések során 2020 előtt.
Bár a keddi hazai áramfogyasztás is jócskán meghaladta a korábbi nyári rekordokat, a hétfőn beállított, 7488 megawattos történelmi nyári csúcsértéket nem sikerült túlszárnyalnia.
Komoly változás a magyar ingatlanpiacon: hirtelen megtorpant a drágulás, fontos lépésre szánták el magukat a vevők
Bár éves összevetésben még mérhető a növekedés, az év eleji lendület országos szinten alábbhagyott, miközben a kereslet is visszaesett.
Augusztustól többet kell fizetniük a vállalkozásoknak az ivóvízért és a szennyvízkezelésért.
Irgalmatlan áramszámlára számíthat rengeteg magyar a nyár folyamán: már a téli időszakkal vetekszik a fogyasztás
A jelenlegi hőhullám rendkívül intenzívnek bizonyult, hiszen hétfőn az elmúlt ötven év legmelegebb napját regisztrálták.
Az ország legcsapadékosabb térségének számító Zala vármegyében olyan kritikus vízhiány lépett fel, hogy öt településen huszonnyolc órán át egyáltalán nem volt vezetékes víz.
Még megmarad a nagy meleg az ország egész területén, de már zivatarokra is számítani kell.
Erre várt az egész ország: kiderült végre, hamarosan érkezik a frissítő lehűlés, vége a trópusi éjszakáknak
Jelentős felfrissülést hoz a hét közepén érkező hidegfront, amely véget vet a rendkívüli hőségnek és a trópusi éjszakáknak.
A miniszterelnök ismét arra kérte a magyarokat, hogy a halasztható munkákat, melyhez víz kell, még két napig ne végezzék el - ilyen a locsolás, medencetöltés...
Nem a javítás ára, hanem az elérhető szakember hiánya aggasztja leginkább a magyarokat egy friss felmérés szerint.
A klímaváltozás, a part menti beépítések és a túlzott emberi használat súlyosan fenyegeti a Balaton jövőjét és ökológiai egyensúlyát - ezt mondja a Balatoni Limnológiai...
Nem várta senki, de megérkezett: megdőlt az abszolút melegrekord, 42 fokot mértek ezen a településen
Megdőlt a mindenkori magyarországi hőségrekord, miután kora délután 42 Celsius-fokot mértek Szécsényben.
A húszasok már 70 négyzetméteres első otthonban gondolkodnak, a harmincasok költik a legtöbbet, a hatvan felettiek kisebbe költöznek.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.