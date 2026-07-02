Most jelentette be Magyar Péter: megszűnnek a magyar vármegyék, pakolhatnak a főispánok is - ez lesz helyettük

Magyar Péter újabb közigazgatási váltást ígér: a TISZA visszahozná a megyéket és megszüntetné a főispáni címet.

Péter Magyar javaslattal állt elő a közösségi oldalán: a TISZA-kormány visszaállítaná a megyerendszert, és megszüntetné a jelenlegi vármegyei elnevezést. A poszt szerint a főispánok titulusa is eltűnne, helyüket ismét a kormánymegbízottak vennék át.

2023-ban történelmi hagyományokra hivatkozva változtak a megyék elnevezései vármegyékre, részletesen itt írtunk róla:

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt