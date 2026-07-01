A jelenlegi hőhullám rendkívül intenzívnek bizonyult, hiszen hétfőn az elmúlt ötven év legmelegebb napját regisztrálták.
Emelkednek a víz- és csatornadíjak Magyarországon: óriási a vízhiány, ezt bizony meg kell fizetni
Augusztustól többet kell fizetniük a vállalkozásoknak az ivóvízért és a szennyvízkezelésért, a lakossági tarifák azonban nem változnak. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet emellett azt is rögzíti, hogy az ország egész területén továbbra is tartósan vízhiányos időszak van érvényben.
A nem lakossági fogyasztóknál a közműves ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra nő. Emelkedik a havi alapdíj is, amelynek összege a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ - jegyezte rendeletében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
Emellett a szennyvízelvezetés és -tisztítás köbméterenkénti díja 914 forintról 954 forintra változik. Ebben az esetben is drágul az alapdíj, amelyet szintén a mérő mérete alapján állapítanak meg.
Az új tarifák augusztus 1-jén lépnek hatályba. A változás kizárólag a nem lakossági felhasználókat érinti, a háztartások vízdíja nem emelkedik.
Közben az ország teljes területére újabb tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el. A 2025-ben kihirdetett időszakot 2026. július 1-jével lezárták, július 2-től azonban ismét életbe lépett az intézkedés.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szabályozás lehetővé teszi, hogy tartós vízhiány idején a vízhasználók bejelentés alapján, vízjogi engedély nélkül, legfeljebb 30 napig rendkívüli öntözési célú vízhasználatot végezzenek.
Komoly változás a magyar ingatlanpiacon: hirtelen megtorpant a drágulás, fontos lépésre szánták el magukat a vevők
Bár éves összevetésben még mérhető a növekedés, az év eleji lendület országos szinten alábbhagyott, miközben a kereslet is visszaesett.
Még megmarad a nagy meleg az ország egész területén, de már zivatarokra is számítani kell.
Erre várt az egész ország: kiderült végre, hamarosan érkezik a frissítő lehűlés, vége a trópusi éjszakáknak
Jelentős felfrissülést hoz a hét közepén érkező hidegfront, amely véget vet a rendkívüli hőségnek és a trópusi éjszakáknak.
A miniszterelnök ismét arra kérte a magyarokat, hogy a halasztható munkákat, melyhez víz kell, még két napig ne végezzék el - ilyen a locsolás, medencetöltés...
Nem a javítás ára, hanem az elérhető szakember hiánya aggasztja leginkább a magyarokat egy friss felmérés szerint.
A klímaváltozás, a part menti beépítések és a túlzott emberi használat súlyosan fenyegeti a Balaton jövőjét és ökológiai egyensúlyát - ezt mondja a Balatoni Limnológiai...
Nem várta senki, de megérkezett: megdőlt az abszolút melegrekord, 42 fokot mértek ezen a településen
Megdőlt a mindenkori magyarországi hőségrekord, miután kora délután 42 Celsius-fokot mértek Szécsényben.
A húszasok már 70 négyzetméteres első otthonban gondolkodnak, a harmincasok költik a legtöbbet, a hatvan felettiek kisebbe költöznek.
A klímával felszerelt lakások és házak átlagos négyzetméterára több mint 100 ezer forinttal is meghaladta a légkondi nélküli ingatlanokét.
Ezt a hibát rengeteg kertesház-tulaj elköveti nyáron: repülhet a gigabírság, ha így engedik tele a medencét, vagy ide folyatják a vizet
Kevés medencetulajdonos tudja, hogy a leeresztett víz meghatározott feltételek mellett szennyvíznek minősül, és a nem megfelelő kezelése jelentős bírságokat vonhat maga után.
Ez a franciák filléres trükkje a kánikula ellen: kevés magyar gondol erre, pedig sokkal hűvösebb lehet így lakás
A trükk az, hogy a fehérre mázolt üvegfelület a napsugárzás jelentős részét visszaveri, mielőtt az áthatolna az üvegen és felmelegítené a belső tereket.
Vajon hol kezdődik az öregkor? És hogyan készülünk rá? Miért ilyen pesszimista a magyarok forgatókönyve? Mutatjuk!
A szolgáltatók szerint a rendkívüli meleg következtében drasztikusan megugrott a vízfogyasztás, ezért egyre több településen rendelnek el korlátozásokat.
Tombol a klímaháború! A közös képviselők sok helyen tiltják az éjszakai használatot.
Tovább romlik a vízellátási helyzet a budapesti agglomerációban, Pátyon több órára szünetel a vízellátás.
Súlyos millióktól eshetnek el a vidéki magyar családok: már csak holnapig lehet igényelni a népszerű támogatást
Június 30-án végleg lezárul a legfeljebb hárommillió forintos vidéki otthonfelújítási támogatás igénylési időszaka.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, ősszel viszik a lomot mind a 12 körzetben
A 3. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Nem várt csapda a magyar lakáspiacon: van, hogy maga az eladó sem tud róla, a vevő mégis milliókat bukhat
Évente több mint 130 ezer lakás cserél gazdát Magyarországon, és az ingatlanok egy része jelzáloggal, haszonélvezeti joggal vagy más joggal terhelt.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.