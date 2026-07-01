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Emelkednek a víz- és csatornadíjak Magyarországon: óriási a vízhiány, ezt bizony meg kell fizetni
Otthon

Emelkednek a víz- és csatornadíjak Magyarországon: óriási a vízhiány, ezt bizony meg kell fizetni

Pénzcentrum
2026. július 1. 10:07

Augusztustól többet kell fizetniük a vállalkozásoknak az ivóvízért és a szennyvízkezelésért, a lakossági tarifák azonban nem változnak. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet emellett azt is rögzíti, hogy az ország egész területén továbbra is tartósan vízhiányos időszak van érvényben.

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A nem lakossági fogyasztóknál a közműves ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra nő. Emelkedik a havi alapdíj is, amelynek összege a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ - jegyezte rendeletében Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

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Emellett a szennyvízelvezetés és -tisztítás köbméterenkénti díja 914 forintról 954 forintra változik. Ebben az esetben is drágul az alapdíj, amelyet szintén a mérő mérete alapján állapítanak meg.

Az új tarifák augusztus 1-jén lépnek hatályba. A változás kizárólag a nem lakossági felhasználókat érinti, a háztartások vízdíja nem emelkedik.

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Közben az ország teljes területére újabb tartósan vízhiányos időszakot rendeltek el. A 2025-ben kihirdetett időszakot 2026. július 1-jével lezárták, július 2-től azonban ismét életbe lépett az intézkedés.

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A szabályozás lehetővé teszi, hogy tartós vízhiány idején a vízhasználók bejelentés alapján, vízjogi engedély nélkül, legfeljebb 30 napig rendkívüli öntözési célú vízhasználatot végezzenek.
Címlapkép: Getty Images
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