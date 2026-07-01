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Irgalmatlan áramszámlára számíthat rengeteg magyar a nyár folyamán: már a téli időszakkal vetekszik a fogyasztás

Pénzcentrum
2026. július 1. 09:43

A rendkívüli hőhullám hatására hétfőn lényegében minden nyári áramfogyasztási rekord megdőlt Magyarországon. A hálózat terhelése órákon át sosem látott szinten tetőzött, miközben a teljes napi villamosenergia-igény mintegy 10 százalékkal haladta meg a korábbi csúcsot. A hálózat stabilitását a hagyományos erőművek fokozott termelése mellett a háztartási és vállalati napelemes rendszerek helyi termelése segített fenntartani.

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A jelenlegi hőhullám rendkívül intenzívnek bizonyult, hiszen hétfőn az elmúlt ötven év legmelegebb napját regisztrálták, kedden pedig az abszolút hazai hőmérsékleti rekord is megdőlt. Ennek következtében a villamosenergia-rendszer terhelése hétfő kora este 7488 megawatton tetőzött. A fogyasztás ráadásul nemcsak egy rövid időszakra ugrott meg, hanem a rendszer terhelése négy és fél órán keresztül folyamatosan a korábbi történelmi csúcs felett alakult.

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A termelés és a fogyasztás folyamatos egyensúlyban tartása az átviteli rendszerirányító, a MAVIR feladata. Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója a G7 érdeklődésére beszélt a hazai villamosenergia-hálózat állapotáról.

A szakértő a rendszert egy nagy kádhoz hasonlította, amelyben a lefolyók a fogyasztókat – a háztartásokat és a vállalatokat – szimbolizálják, míg a csapok az erőműveket jelentik, a legkisebb háztartási méretű napelemtől egészen a Paksi Atomerőműig. A MAVIR feladata, hogy a vízszintet állandó szinten tartsa, vagyis mindig pontosan annyi áram kerüljön a hálózatba, amennyit a felhasználók éppen igényelnek.

Hétfőn a klímaberendezések tömeges használata miatt a nyári időszakra nem jellemző, rendkívüli sebességgel nőtt meg a fogyasztás, ami sokkal inkább a téli áramigény sajátossága.

A megnövekedett kereslet kiszolgálása érdekében a gáztüzelésű erőművek mellett a széntüzelésű Mátrai Erőmű is olyan magas kapacitáson üzemelt, amilyenre a januári hideg napok óta nem volt példa.

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A rendszer egyensúlya szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyult a háztartási és vállalati napelemes rendszerek szerepe. Bár a fotovoltaikus rendszereket gyakran éri az a kritika, hogy egyidejű termelésükkel túlterhelik a hálózatot, a mostani, nyárközépi időszakban éppen ellenkező hatást fejtettek ki. Mivel ebben az időszakban a leghosszabbak a nappalok, a napelemek még az esti fogyasztási csúcs idején, 18 és 20 óra között is érdemi mennyiségű villamos energiát állítottak elő.

Ennek az energiának egy jelentős részét a háztartások és a vállalkozások azonnal, helyben fel is használták. Mivel ez a mennyiség meg sem jelent a közüzemi hálózaton, látványosan tehermentesítette az infrastruktúrát.

Ezt a helyi fogyasztást a MAVIR ma már külön is becsüli, és az adatok szerint hétfőn a 145 gigawattórás hálózati fogyasztás mellett a teljes napi igény mintegy 10 százalékát a lakossági és vállalati szereplők saját napelemes termelésükből fedezték. Ezzel az együttes mennyiséggel hétfőn kétségkívül új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
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