Irgalmatlan áramszámlára számíthat rengeteg magyar a nyár folyamán: már a téli időszakkal vetekszik a fogyasztás

A rendkívüli hőhullám hatására hétfőn lényegében minden nyári áramfogyasztási rekord megdőlt Magyarországon. A hálózat terhelése órákon át sosem látott szinten tetőzött, miközben a teljes napi villamosenergia-igény mintegy 10 százalékkal haladta meg a korábbi csúcsot. A hálózat stabilitását a hagyományos erőművek fokozott termelése mellett a háztartási és vállalati napelemes rendszerek helyi termelése segített fenntartani.

A jelenlegi hőhullám rendkívül intenzívnek bizonyult, hiszen hétfőn az elmúlt ötven év legmelegebb napját regisztrálták, kedden pedig az abszolút hazai hőmérsékleti rekord is megdőlt. Ennek következtében a villamosenergia-rendszer terhelése hétfő kora este 7488 megawatton tetőzött. A fogyasztás ráadásul nemcsak egy rövid időszakra ugrott meg, hanem a rendszer terhelése négy és fél órán keresztül folyamatosan a korábbi történelmi csúcs felett alakult.

A termelés és a fogyasztás folyamatos egyensúlyban tartása az átviteli rendszerirányító, a MAVIR feladata. Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója a G7 érdeklődésére beszélt a hazai villamosenergia-hálózat állapotáról.

A szakértő a rendszert egy nagy kádhoz hasonlította, amelyben a lefolyók a fogyasztókat – a háztartásokat és a vállalatokat – szimbolizálják, míg a csapok az erőműveket jelentik, a legkisebb háztartási méretű napelemtől egészen a Paksi Atomerőműig. A MAVIR feladata, hogy a vízszintet állandó szinten tartsa, vagyis mindig pontosan annyi áram kerüljön a hálózatba, amennyit a felhasználók éppen igényelnek.

Hétfőn a klímaberendezések tömeges használata miatt a nyári időszakra nem jellemző, rendkívüli sebességgel nőtt meg a fogyasztás, ami sokkal inkább a téli áramigény sajátossága.

A megnövekedett kereslet kiszolgálása érdekében a gáztüzelésű erőművek mellett a széntüzelésű Mátrai Erőmű is olyan magas kapacitáson üzemelt, amilyenre a januári hideg napok óta nem volt példa.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A rendszer egyensúlya szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyult a háztartási és vállalati napelemes rendszerek szerepe. Bár a fotovoltaikus rendszereket gyakran éri az a kritika, hogy egyidejű termelésükkel túlterhelik a hálózatot, a mostani, nyárközépi időszakban éppen ellenkező hatást fejtettek ki. Mivel ebben az időszakban a leghosszabbak a nappalok, a napelemek még az esti fogyasztási csúcs idején, 18 és 20 óra között is érdemi mennyiségű villamos energiát állítottak elő.

Ennek az energiának egy jelentős részét a háztartások és a vállalkozások azonnal, helyben fel is használták. Mivel ez a mennyiség meg sem jelent a közüzemi hálózaton, látványosan tehermentesítette az infrastruktúrát.

Ezt a helyi fogyasztást a MAVIR ma már külön is becsüli, és az adatok szerint hétfőn a 145 gigawattórás hálózati fogyasztás mellett a teljes napi igény mintegy 10 százalékát a lakossági és vállalati szereplők saját napelemes termelésükből fedezték. Ezzel az együttes mennyiséggel hétfőn kétségkívül új nyári áramfogyasztási csúcs született Magyarországon.