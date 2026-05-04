Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: most kaszálhatnak nagyot a vevők, az eladók szívhatják a fogukat

2026. május 4. 10:37

Az idei április a lakáspiac egyik leggyengébb hónapja volt. A húsvéti ünnepek és az országgyűlési választások egyaránt visszavetették mind a keresletet, mind a kínálati oldal aktivitását – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből.

Az ingatlan.com adatai alapján áprilisban 237 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra. Ez az előző hónaphoz képest 17, éves bázison pedig 8 százalékos visszaesést jelent. Az aktivitás az ünnepek és a választások napjai körül esett vissza a leginkább. Az ingatlan.com szerint ennél inaktívabb napot idén csak január 1-je produkált.

Bár április végére a látogatószám már meghaladta a márciusi átlagot, a tényleges megkeresések száma nem emelkedett. A potenciális vásárlók tehát böngésznek és tájékozódnak, de a konkrét tranzakciókat egyelőre halogatják.

A kereslet visszaesése regionális szinten eltérő képet mutatott. Fejér vármegye messze kiemelkedik a mezőnyből: az ottani eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés 17 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Somogy és Veszprém vármegyében szintén 5-5 százalékos növekedést regisztráltak. Szerényebb emelkedést mutatott Komárom-Esztergom, illetve Heves vármegye is.

Ezzel szemben a budapesti ingatlanpiac az országos átlagnál is gyengébben teljesített. A fővárosi lakások és házak iránt 11 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, mint tavaly áprilisban.

A kínálati oldalon vegyes a kép. Bár az új hirdetések száma némileg elmaradt az egy évvel korábbitól – áprilisban mintegy 30 ezer új eladó ingatlant hirdettek meg –, az aktív kínálat mégis bővült. A hónap végén 142 ezer eladó lakás és ház várt vevőre, ami éves bázison 7,4 százalékos növekedést jelent. Ez a folyamat arra utal, hogy az ingatlanok értékesítési ideje meghosszabbodott, a kínálati állomány pedig folyamatosan növekszik.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

A piaci dinamika változása az erőviszonyok átrendeződését is magával hozta. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője rámutatott: fél évvel ezelőtt még a vevők versenyeztek a lakásokért, így az eladók diktálhatták az árakat. Mára azonban fordult a kocka: a potenciális vásárlók összességében kedvezőbb alkupozícióba kerültek, ami a lassuló árdinamikában és a stagnáló keresletben is egyértelműen megmutatkozik.

A piac további irányát nagymértékben befolyásolhatják az újonnan felálló kormány ingatlanszektort érintő intézkedései. Ezeknek a lépéseknek a hatása azonban legkorábban csak a nyári hónapokban válhat érezhetővé.
