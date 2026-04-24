Hatalmas rohamra számítottak a magyar lakáspiacon a választások után: kiderült a meglepő igazság

A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést. A zenga.hu elemzése szerint a keresések aránya továbbra is stabil, nagyjából 7 százalék körül alakul, ami közel van a tényleges külföldi vásárlók 5–6 százalékos arányához.

A választási időszak hatása korlátozott maradt. Márciusban és áprilisban csak az Egyesült Királyságból érkező keresések növekedtek látványosabban, más országok esetében nem történt számottevő elmozdulás. A kereslet szerkezete viszont jól kirajzolódik.

Németország messze a legfontosabb forrás, innen érkezik a legtöbb érdeklődő. Ausztria a második, ami a határ menti munkavállalással és az erős ingázással is magyarázható. Ez a két ország együtt adja a külföldi keresések közel kétharmadát. A harmadik helyen az Egyesült Királyság áll, mögötte Hollandia következik.

A jövedelmi különbségek is számítanak. Svájcból az ott élő magyarok számához képest több a lakáskereső, ami arra utal, hogy magasabb fizetések mellett könnyebb magyarországi ingatlanvásárlásban gondolkodni. Ezzel szemben Olaszországból és Spanyolországból visszafogottabb az aktivitás.

A határon túli magyarok is aktívak. Románia kiemelkedik, innen több érdeklődő érkezik, mint az Egyesült Királyságból. Szlovákia szintén erős, az onnan érkező keresések száma a hollandiai szintet közelíti. Ukrajna és Horvátország kisebb súllyal jelenik meg.

A távol-keleti vevők, például kínai és vietnámi érdeklődők a statisztikákban kevésbé látszanak, mert jellemzően már Magyarországon kezdik el a keresést. A számok alapján a magyar lakáspiac iránti külföldi érdeklődés stabil, és elsősorban ott erős, ahol jelentős magyar közösségek élnek.