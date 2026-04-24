A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.
Hatalmas rohamra számítottak a magyar lakáspiacon a választások után: kiderült a meglepő igazság
A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést. A zenga.hu elemzése szerint a keresések aránya továbbra is stabil, nagyjából 7 százalék körül alakul, ami közel van a tényleges külföldi vásárlók 5–6 százalékos arányához.
A választási időszak hatása korlátozott maradt. Márciusban és áprilisban csak az Egyesült Királyságból érkező keresések növekedtek látványosabban, más országok esetében nem történt számottevő elmozdulás. A kereslet szerkezete viszont jól kirajzolódik.
Németország messze a legfontosabb forrás, innen érkezik a legtöbb érdeklődő. Ausztria a második, ami a határ menti munkavállalással és az erős ingázással is magyarázható. Ez a két ország együtt adja a külföldi keresések közel kétharmadát. A harmadik helyen az Egyesült Királyság áll, mögötte Hollandia következik.
A jövedelmi különbségek is számítanak. Svájcból az ott élő magyarok számához képest több a lakáskereső, ami arra utal, hogy magasabb fizetések mellett könnyebb magyarországi ingatlanvásárlásban gondolkodni. Ezzel szemben Olaszországból és Spanyolországból visszafogottabb az aktivitás.
A határon túli magyarok is aktívak. Románia kiemelkedik, innen több érdeklődő érkezik, mint az Egyesült Királyságból. Szlovákia szintén erős, az onnan érkező keresések száma a hollandiai szintet közelíti. Ukrajna és Horvátország kisebb súllyal jelenik meg.
A távol-keleti vevők, például kínai és vietnámi érdeklődők a statisztikákban kevésbé látszanak, mert jellemzően már Magyarországon kezdik el a keresést. A számok alapján a magyar lakáspiac iránti külföldi érdeklődés stabil, és elsősorban ott erős, ahol jelentős magyar közösségek élnek.
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött.
Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után
Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.
A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk.
Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja
Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését.
A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke.
Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen
A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan.
Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?
Tóth József, a XIII. kerület polgármestere szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.
Időzített bírságbomba rengeteg magyar háza, lakása: milliós büntetés, kötelező helyreállítás is lehet a vége, ha ilyen ingatlanod van
Súlyos anyagi és jogi következményekkel, akár milliós bírságokkal és az eredeti állapot kötelező helyreállításával is számolniuk kell azoknak, akik engedély nélkül felosztott ingatlant birtokolnak.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
A vándorlási mérleg a falvak javára billen, de elsősorban nem a keleti megyékben, hanem a nagyvárosok körüli agglomerációban.
-
-
-
