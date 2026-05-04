Apartment Building Or Block Of Flats - Budapest, Hungary
Otthon

Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?

Pénzcentrum
2026. május 4. 16:32

A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett. A kínálat jelentős bővülésével az elmúlt évek eladói piacát fokozatosan a vevői piac váltja fel. Ebben a helyzetben a sikeres üzletkötéshez egyre inkább elengedhetetlen a kompromisszum és az alku.

A zenga.hu legfrissebb elemzése szerint január óta mindössze 0,4 százalékkal nőttek a fővárosi lakásárak. Az átlagos négyzetméterár jelenleg 1,53 millió forint körül mozog. Ez az összeg már súrolja az Otthon Start program felső értékhatárát.

Futó Péter, a portál elemzési vezetője rámutatott, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően megcsappant az érdeklődés. Míg a belvárosban és a budai kerületekben látványos az árak megtorpanása, addig az olcsóbb pesti városrészekben még kitart a drágulás. A megfizethetőbb kategóriákban tehát akad még mozgástér, a prémium szegmensben viszont már szinte lehetetlen újabb áremelést érvényesíteni.

A megfizethetőbb kategóriákban van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni

- fogalmazott Futó Péter.

A kereslet még az áraknál is gyorsabban reagált a megváltozott körülményekre. Az év eleji fellendülést áprilisra éles visszaesés követte. Országosan 19 százalékkal, ezen belül Budapesten viszont kiugróan, 35 százalékkal csökkent az érdeklődők száma a tavalyi átlaghoz képest. A vidéki piac valamivel ellenállóbb maradt, ott csak 11 százalékos mérséklődést regisztráltak. A visszaesés mértéke alapján a májusi és júniusi tranzakciószámok is kifejezetten alacsonyan alakulhatnak.

Az ingatlantípusok között jelentős eltérések tapasztalhatók. Míg a családi házak iránti kereslet országosan tartja a tavalyi szintet, a tégla- és panellakásoknál április végére közel 40 százalékos zuhanás következett be. Az állapotot tekintve a vevők leginkább a használt, de jó állapotú, illetve a felújítandó ingatlanokat keresik. Ezzel szemben az átlagos vagy frissen felújított otthonok iránt jelentősen megcsappant az érdeklődés.

A piac lassulásának fő oka, hogy a 2025-ös áremelkedés rengeteg érdeklődőt egyszerűen árazott ki a piacról. Jelenleg patthelyzet uralkodik. A vevők csak jelentősebb árengedménnyel lennének hajlandók vásárolni, az eladók többsége viszont egyelőre kivár, és vonakodik engedni az irányárból. Mivel azonban a kínálat egy év alatt 38 százalékkal bővült, a választék bőséges. A fővárosi piacon egyértelműen a vevők kerültek lépéselőnybe, így az eladások sikere egyre inkább a reális árazáson múlik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #Budapest #lakáspiac #ingatlanpiac #panellakás #használt lakás #lakásárak #ingatlanárak #2025 #otthon start

