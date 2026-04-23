Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk

A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság rendkívüli terhet ró Európára. Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult a kontinensre, ami napi szinten nagyjából 5 millió eurót jelent. A hatások enyhítésére az uniós végrehajtó testület szerdán új intézkedéscsomagot mutatott be - írta az euronews.

Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos a csomag bemutatásakor nem szépítette a helyzetet. "Nagyon súlyos válság kellős közepén vagyunk" - mondta az Euronewsnak. Hozzátette, hogy még azonnali békekötés esetén is évekbe telhet például a katari gázinfrastruktúra újjáépítése. Az energiaárak pedig már nem fognak visszatérni a válság előtti szintre.

A Bizottság arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy energiautalványokkal, jövedelemtámogatással és szociális tarifákkal segítsék a rászoruló háztartásokat. A javaslatcsomag ugyanakkor nem tartalmaz kötelező otthoni munkavégzésre vonatkozó előírást, és nem ír elő váratlan bevételekre kivetett különadót sem. Jørgensen szerint ez utóbbit a tagállamok nemzeti szinten bevezethetik. Az Európai Bizottság a 2022-es tapasztalatokat felhasználva tanácsadással segíti az országokat ebben a kérdésben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy megjavították a Barátság-vezetéket, amely így újraindulhatott a kőolajszállítás. A bejelentés egy hónapokig tartó vitát zárt Ukrajna 90 milliárd eurós támogatási csomagjáról. Orbán Viktor korábban a sérült energetikai infrastruktúrára hivatkozva többször is blokkolta a pénzek folyósítását.

Jørgensen az ukrán energiaszektor újjáépítésével kapcsolatban kiemelte, hogy Oroszország brutálisan bombázza az ország energetikai infrastruktúráját. "A csípős télen keresztül is kitartottak. Az emberek fáztak és áram nélkül maradtak, az újjáépítés pedig nyilvánvalóan rendkívül költséges vállalkozás" - fogalmazott a biztos.