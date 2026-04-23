2026. április 23. csütörtök Béla
18 °C Budapest
Fizz Liga

UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Földgázmérők egy sorban. Háztartási energiafogyasztás. 3D-s illusztráció
Világ

Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: évekig tarthat a kilábalás, az olcsó energiának búcsút mondhatunk

Pénzcentrum
2026. április 23. 13:18

A közel-keleti konfliktus okozta energiaválság rendkívüli terhet ró Európára. Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt két hónapban mintegy 24 milliárd euró többletköltség hárult a kontinensre, ami napi szinten nagyjából 5 millió eurót jelent. A hatások enyhítésére az uniós végrehajtó testület szerdán új intézkedéscsomagot mutatott be - írta az euronews.

Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos a csomag bemutatásakor nem szépítette a helyzetet. "Nagyon súlyos válság kellős közepén vagyunk" - mondta az Euronewsnak. Hozzátette, hogy még azonnali békekötés esetén is évekbe telhet például a katari gázinfrastruktúra újjáépítése. Az energiaárak pedig már nem fognak visszatérni a válság előtti szintre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bizottság arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy energiautalványokkal, jövedelemtámogatással és szociális tarifákkal segítsék a rászoruló háztartásokat. A javaslatcsomag ugyanakkor nem tartalmaz kötelező otthoni munkavégzésre vonatkozó előírást, és nem ír elő váratlan bevételekre kivetett különadót sem. Jørgensen szerint ez utóbbit a tagállamok nemzeti szinten bevezethetik. Az Európai Bizottság a 2022-es tapasztalatokat felhasználva tanácsadással segíti az országokat ebben a kérdésben.

Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden bejelentette, hogy megjavították a Barátság-vezetéket, amely így újraindulhatott a kőolajszállítás. A bejelentés egy hónapokig tartó vitát zárt Ukrajna 90 milliárd eurós támogatási csomagjáról. Orbán Viktor korábban a sérült energetikai infrastruktúrára hivatkozva többször is blokkolta a pénzek folyósítását. 

Jørgensen az ukrán energiaszektor újjáépítésével kapcsolatban kiemelte, hogy Oroszország brutálisan bombázza az ország energetikai infrastruktúráját. "A csípős télen keresztül is kitartottak. Az emberek fáztak és áram nélkül maradtak, az újjáépítés pedig nyilvánvalóan rendkívül költséges vállalkozás" - fogalmazott a biztos.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai unió #európai bizottság #ukrajna #világ #barátság kőolajvezeték #energiaválság #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Közel-Kelet #energiaárak #hormuzi-szoros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 23. csütörtök
Béla
17. hét
Április 23.
A könyv és a szerzői jogok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felhalmozott Kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat. Az állampapír eladásakor ezt a felhalmozott kamatot a vevő kifizeti a eladónak az értékpapír nettó értékén felül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
