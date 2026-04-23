Egyetlen év alatt mintegy tízmilliárd, az elmúlt három évben pedig több mint 21 milliárd forintnyi büntetést nem fizettek be a szabálytalankodók.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne. Mivel a bérleti díjak eközben csak kisebb mértékben nőttek, a tisztán bérbeadási célú vásárláson alapuló üzleti modell jelenleg csekély megtérüléssel kecsegtet. Ugyanakkor mivel a fizetős parkolási zónák bővülése és drágulása felértékeli a privát parkolóhelyeket, az ingatlanpiac ezen szegmense továbbra is stabil értéktartó funkcióval bír, így a vásárlás – akár kiadási, akár saját célú felhasználás mellett – biztonságos befektetési alternatíva marad.
A legfrissebb hírek szerint idén nyártól leszerelik az összes parkolóórát Budapesten, illetve ezzel párhuzamosan 25%-kal emelkednek majd a parkolási tarifák. Ez pedig ismét rávilágít arra, mekkora szükség lenne garázsokra a fővárosban, illetve felértékelődhet ezeknek az ingatlanoknak a birtoklása, nem csak kiadási céllal, de saját használatra is.
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon még mindig az alacsonyabbak közé tartozik az ezer lakosra jutó autók száma, 2024-ben 447 járművet jelentett ez. Összehasonlításul: Liechtensteinben ugyanez a szám 767, Olaszországban pedig 701, míg az uniós átlag 578. A magyarnál alacsonyabb autó-penetrációt csak Romániában és Lettországban mértek.
Ez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy alacsony lenne a magyar gépjárműállomány, sőt folyamatosan növekszik. Szintén az Eurostat adata alapján 2024-ben már több mint 4 millió 263 ezer személygépjármű volt forgalomban, 2019-ben ez a szám még alig haladta meg a 3,8 milliót.
A fentiek is alátámasztják azt, hogy egyre több garázsra lenne szükség, főleg úgy, hogy Budapesten folyamatosan kiterjesztik a fizetős parkolási övezetek határát, a parkolási díjak pedig megállíthatatlanul emelkednek. A következő jelentős áremelés idén nyáron várható. Vagyis hiába az autómegosztás (car sharing) terjedése, ez nem enyhíti a parkolási problémákat a fővárosban. A hatályos jogszabályok alapján jelenleg az új építésű lakások esetében minden lakáshoz egy garázst vagy felszíni parkolót kell építeni. Korábban épp a parkolási problémák súlyosbodása miatt szóba került, hogy ezt a kötelező arányszámot emelnék, de végül maradt a korábbi gyakorlat.
Garázst vennék, mire figyeljek?
Ha valaki garázsvásárláson töri a fejét, akkor sok tényezőt érdemes figyelembe vennie az áron túl is. Aki saját, zárható garázst szeretne, gyakran igényli, hogy az ingatlanban lehetőleg legyen közmű (víz, villany, a legjobb, ha szerelőakna is van). Értékesebbek azok a garázsok, melyeknek külön helyrajzi számuk van, ugyanis később sokkal könnyebb őket értékesíteni.
A vásárlás előtt fontos utánajárni, hogy a garázs eladható-e külön, vagy csak a lakással együtt, illetve a többi ingatlantulajdonosnak van-e elővásárlási joga. Ez ugyanis jelentősen meg tudja bonyolítani az esetleges értékesítést, mivel le kell mondatni őket erről a jogukról.
Teremgarázsok esetében fontos a parkolóhely elhelyezkedése, ha választani lehet, akkor érdemes kerülni a fal melletti, illetve oszlopok közti helyeket, valamint a szűk bejárattal rendelkező, nehezen megközelíthető parkolókat. Ezzel rengeteg apró sérülést meg tudunk előzni az autónkon az évek során. Bizonyos ingatlanoknál autólift biztosítja a lejutást a parkolószintre, ezért vásárlás előtt érdemes meggyőződni arról, hogy gépjárművünk méretei megfelelnek-e a berendezés adottságainak. Hasonló figyelmet igényelnek a többszintes parkológépek is: ezeknél nemcsak az autó hossza, hanem a szintek közötti hasznos magasság is meghatározó, így javasolt előre ellenőrizni a pontos gyártói specifikációkat.
Az elektromos autózás térnyerésével ma már kulcskérdés a garázsok töltési infrastruktúrája. Értéknövelő tényező, ha az ingatlan már rendelkezik saját töltőponttal, vagy ha a hálózat műszaki adottságai lehetővé teszik annak későbbi, zökkenőmentes telepítését. Amennyiben a megfelelő műszaki kiállás még nem áll rendelkezésre, a tulajdonosnak jelenleg nagyságrendileg egymillió forintos többletberuházással érdemes kalkulálnia. Ez az összeg azonban hosszú távon kifizetődő, hiszen az elektromos infrastruktúrával felszerelt garázsok piaci felértékelődése és jövőállósága jelentős versenyelőnyt biztosít az ingatlanpiacon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.
Befektetésnek vásárolva, lokáció szempontjából továbbra is elsősorban a belvárosban, olyan környéken lehet érdemes nézelődni, ahol fizetős parkoló zóna van és kevés a rendelkezésre álló parkolóhely
– hívja fel a figyelmet Valkó Dávid. A klasszikus rozsdaövezeti óriásprojektek területén egyrészt bő a kínálat, illetve feltételezhetően majdnem mindenki vesz magának garázsbeállót, így a bérlői igények száma is limitált – teszi hozzá az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.
Elszálltak az árak
Az elmúlt években a garázsok ára is meredeken emelkedett, így ma már nem ritka, hogy a felkapott budapesti környékeken egy vidéki lakás árát is ki kell értük fizetni. A legfrekventáltabb részeken (XI., IX., XIII., VIII. kerületek belső része) nem ritkán
15 millió forintot is elkérnek egy teremgarázsért, míg Budán az I., II. és a XII. kerületben önálló, zárható ingatlanként akár 30 millió forint is lehet egy garázs ára.
A pesti külső kerületekben valamivel olcsóbban, 5-10 millió forint között hozzá lehet jutni egy garázshoz, illetve egyre gyakrabban vidéken is budapesti árakkal lehet találkozni.
Eközben a bérleti díjak az áraktól jócskán elmaradva emelkedtek az elmúlt években, így tisztán bérbeadási céllal egyre kevésbé éri meg garázst vásárolni. Tíz évvel ezelőtt egy jól megválasztott helyen évi 8-9%-os nettó bérleti hozamot is kitermelt egy garázs, ez ma már inkább 3-4%, nagyjából megegyezik az átlagos lakásbérleti hozammal. Ugyanakkor egy garázs értékálló, egy lakáshoz képest jóval kisebb összeget igénylő befektetés, amit kevésbé érintenek az ingatlanpiac ciklikus változásai. További előnye, hogy ha bérbe adják, csak a legritkább esetben igényel külön figyelmet vagy karbantartást, és nem lehet úgy „lelakni”, mint egy lakóingatlant.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után
Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.
A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk.
Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja
Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését.
A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke.
Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen
A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan.
Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?
Tóth József, a XIII. kerület polgármestere szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.
Időzített bírságbomba rengeteg magyar háza, lakása: milliós büntetés, kötelező helyreállítás is lehet a vége, ha ilyen ingatlanod van
Súlyos anyagi és jogi következményekkel, akár milliós bírságokkal és az eredeti állapot kötelező helyreállításával is számolniuk kell azoknak, akik engedély nélkül felosztott ingatlant birtokolnak.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
A vándorlási mérleg a falvak javára billen, de elsősorban nem a keleti megyékben, hanem a nagyvárosok körüli agglomerációban.
Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Ahogy megérkezik a jó idő, egyre többen gondolkodnak el azon, milyen lenne egy saját vízparti nyaraló.
Beütött a krach a globális piacon: azonnali hatállyal állították le a magyarok hatalmas felújítási programját
A kőolajszármazékok globális piacán tapasztalható áruhiány és drasztikus áremelkedés miatt a Masterplast határozatlan időre felfüggesztette ingyenes szigetelési programját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.