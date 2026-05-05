Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Ski, Norvégia - 2012. március 30: Lego blokkok másolási lehetőséggel. A Lego játékokat eredetileg az 1940-es években Dániában tervezték, és mára nemzetközi népszerűségre tettek szert.
Pofátlanul lopott az üzletből egy magyar község vezetője: elképesztő, hogy akart legót okosítani

24.hu
2026. május 5. 18:53

A polgármester régi trükköt alkalmazott annak érdekében, hogy drága legókat vihessen ki az üzletből - de így is lebuktatta a biztonsági szolgálat.

Lopáson érték az egri Tescóban Terpes független polgármesterét. Bujáki Ferenc egy héten belül már harmadszor trükközött az önkiszolgáló kasszánál, amikor vasárnap a biztonsági őrök lebuktatták - erről írt a 24.hu.

A Heves vármegyei község vezetője mintegy 50 ezer forint értékben próbált meg Lego-készletet és különböző kozmetikai cikkeket elvinni az üzletből. A lopáshoz az úgynevezett banántrükköt alkalmazta: ennek a módszernek az a lényege, hogy a vásárló az értékesebb árucikkek helyett egy olcsóbb termék – leggyakrabban valamilyen zöldség vagy gyümölcs – vonalkódját olvassa be a fizetésnél.

A tettenérést követően a polgármester a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy sajnálja a történteket.
#lopás #polgármester #lego #bűnügy #önkiszolgáló

Május 5.
Az asztma világnapja
Május 5.
Kézhigiénés világnap
Május 5.
Nemzetközi szülésznő és bába nap
Május 5.
Az esélyegyenlőség napja
Árfolyammarzs
Az adott értékpapírra jegyzett - a névérték százalékában kifejezett - vételi és eladási árfolyam különbsége százalékpontban (bázispontban) kifejezve. Az elsődleges forgalmazók tőzsdei és KELER OTC árfolyamjegyzésük során a változó kamatozású államkötvények esetén legfeljebb 1 százalékpontos árfolyammarzsot alkalmazhatnak.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 19:02
Megválasztották a világ legjobb strandját: csak vízen lehet megközelíteni a rejtett paradicsomot, ahová most mindenki el akar jutni
Pénzcentrum  |  2026. május 5. 18:36
Erste-vezér: legyen vége a lejtős pályának, itt az ideje, hogy szakmázzunk
Agrárszektor  |  2026. május 5. 19:28
Súlyos árat fizetünk azért, ami itthon történt: erre nem sokan számítottak
