Pofátlanul lopott az üzletből egy magyar község vezetője: elképesztő, hogy akart legót okosítani

A polgármester régi trükköt alkalmazott annak érdekében, hogy drága legókat vihessen ki az üzletből - de így is lebuktatta a biztonsági szolgálat.

Lopáson érték az egri Tescóban Terpes független polgármesterét. Bujáki Ferenc egy héten belül már harmadszor trükközött az önkiszolgáló kasszánál, amikor vasárnap a biztonsági őrök lebuktatták - erről írt a 24.hu.

A Heves vármegyei község vezetője mintegy 50 ezer forint értékben próbált meg Lego-készletet és különböző kozmetikai cikkeket elvinni az üzletből. A lopáshoz az úgynevezett banántrükköt alkalmazta: ennek a módszernek az a lényege, hogy a vásárló az értékesebb árucikkek helyett egy olcsóbb termék – leggyakrabban valamilyen zöldség vagy gyümölcs – vonalkódját olvassa be a fizetésnél.

A tettenérést követően a polgármester a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy sajnálja a történteket.