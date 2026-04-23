A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest.
Elképesztő, ami az ingatlanpiacon zajlik: van olyan régió, ahol az ár ötödét is le lehet alkudni
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött, így egyre szélesebb körben válik lehetővé az árengedmény érvényesítése. Mindhárom szegmensben emelkedett az alku mértéke, különösen a téglalakások esetében, ahol közel három százalékpontos növekedés figyelhető meg. Mindeközben az agglomerációban továbbra is alacsony az alku mértéke, míg a vidéki és a vízparti ingatlanpiacon akár kétszámjegyű árengedmény is elérhető.
2026 első negyedévében számottevően erősödött a vevői alkupozíció az ingatlanpiacon: a használt házak esetében az adásvételek átlagosan 11,2 százalékkal a hirdetési ár alatt zárultak, míg a téglalakásoknál 6,9, a panellakásoknál 5,3 százalékos engedmény volt jellemző. A trend minden szegmensben erősödött: a használt házaknál 0,9, a paneleknél 2, a téglalakásoknál pedig 2,7 százalékponttal nőtt az alku mértéke egy év alatt.
"A számok egyértelműen a vevők pozíciójának erősödését tükrözik. A tíz százalékot meghaladó átlagos árengedmény már klasszikusan vevői piacot jelez a családi házak esetében" – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője legfrissebb adataikra reflektálva.
Bár a lakásoknál az engedmények mértéke kisebb, az elmozdulás itt is egyértelmű: a paneleknél mért 5,3, valamint a téglalakásoknál tapasztalt 6,9 százalékos átlagos engedmény már érzékelhető korrekciónak tekinthető. A panellakások piacán országosan 5,3 százalékos alku volt a jellemző, de a területi különbségek markánsak.
Az agglomerációban mindössze 3,3 százalékot, míg a belvárosban 3,5 százalékot engedtek az eladók. A budai kerületekben, valamint a megyei jogú városokban (régióközpontokkal együtt) 5,5 százalék körül alakult az átlag. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 6,2, a kisebb városokban pedig 6,9 százalékos engedmény volt az irányadó.
A téglalakások esetében az országos 6,9 százalékos átlag mögött még nagyobb szórás figyelhető meg. Az agglomerációban csupán 2,8 százalékos árengedmény volt jellemző, míg a külső pesti kerületekben és a régióközpontokban 4,9 százalék. A kisebb városokban 5,4, a megyei jogú városokban 6,6 százalékos alku alakult ki, míg a budai és belvárosi kerületekben megközelítette a 8 százalékot.
A legmagasabb engedmény a vízparti települések esetében jelent meg, ahol az átlagos árengedmény elérte a 9 százalékot. A legnagyobb mozgástér továbbra is a használt házak piacát jellemzi, ahol az országos átlag 11,2 százalék.
Ebben a szegmensben is az agglomerációban figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 8,5 százalék, míg a budai kerületekben 9,5 százalékos alku volt a jellemző. A vidéki városokban 11, a külső pesti kerületekben 12, míg a régióközpontokban és a községekben már mintegy 13 százalékos engedményt értek el a vevők.
A vízparti települések kiemelkednek a mezőnyből, esetükben az árengedmény mértéke elérte a 21 százalékot. A 20 százalék feletti alku a vízparti ingatlanoknál erősen szezonális jelenség, az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít ezen a piacon – tette hozzá Soóki- Tóth Gábor. A szakember szerint az év hátralévő részében nem várható érdemi változás, ha nem történik az ingatlanpiacot alapjaiban befolyásoló esemény. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban továbbra is az 5–7 százalék közötti lakásalkuk, valamint a használt házak piacán a 10 százalékot meghaladó engedmények határozhatják meg a tranzakciók többségét.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után
Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés.
Váratlan fordulat a hazai napelemes piacon: hiába a hatalmas érdeklődés, ez a durva akadály tömegek terveit húzza keresztül
A hazai napelemes boom kifulladni látszik: miközben már több százezer háztartás termel saját áramot, a további terjedést egyre inkább a villamosenergia-hálózat korlátai fékezik.
A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk.
Megszólalt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter felkérése után: ezekkel a szavakkal üdvözölte új pozícióját Kövér László utódja
Forsthoffer Ágnes legújabb bejegyzésében végtelenül megtisztelőnek nevezte Magyar Péter felkérését.
A házelnöki pozícióra szánt szakember jelenleg a Tisza Párt alelnöke.
Végzetes láncreakció indul be Magyarországon: brutális tűzifahiány jöhet, rengetegen kerülhetnek bajba télen
A magyarországi lakossági tűzifa-felhasználás jelenlegi mértéke fenntarthatatlan.
Elszakadt a cérna, megszólalt a XIII. kerületi polgármester: komoly szigorítások jönnek gyorshajtók ellen?
Tóth József, a XIII. kerület polgármestere szigorúbb büntetéseket követel a gyorshajtók ellen.
Időzített bírságbomba rengeteg magyar háza, lakása: milliós büntetés, kötelező helyreállítás is lehet a vége, ha ilyen ingatlanod van
Súlyos anyagi és jogi következményekkel, akár milliós bírságokkal és az eredeti állapot kötelező helyreállításával is számolniuk kell azoknak, akik engedély nélkül felosztott ingatlant birtokolnak.
Szabályosan kiürül az ország keleti fele, már délen is vannak bajok: tömegek hagyják hátra ezeket a településeket
A vándorlási mérleg a falvak javára billen, de elsősorban nem a keleti megyékben, hanem a nagyvárosok körüli agglomerációban.
Milyen dokumentumok kellenek az lakhatási engedély beszerzéséhez? Mutatjuk a sikeres használatbavételi engedély kérelem és a kivitelezői nyilatkozat 2026-os szabályait.
Megrohamozták a magyarok a vízparti településeket: itt vesznek most fillérekért nyaralót az élelmes vevők
Ahogy megérkezik a jó idő, egyre többen gondolkodnak el azon, milyen lenne egy saját vízparti nyaraló.
-
-
-
