2026. április 23. csütörtök Béla
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapesti társasházi lakások
Otthon

Elképesztő, ami az ingatlanpiacon zajlik: van olyan régió, ahol az ár ötödét is le lehet alkudni

Pénzcentrum
2026. április 23. 21:03

Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött, így egyre szélesebb körben válik lehetővé az árengedmény érvényesítése. Mindhárom szegmensben emelkedett az alku mértéke, különösen a téglalakások esetében, ahol közel három százalékpontos növekedés figyelhető meg. Mindeközben az agglomerációban továbbra is alacsony az alku mértéke, míg a vidéki és a vízparti ingatlanpiacon akár kétszámjegyű árengedmény is elérhető.

2026 első negyedévében számottevően erősödött a vevői alkupozíció az ingatlanpiacon: a használt házak esetében az adásvételek átlagosan 11,2 százalékkal a hirdetési ár alatt zárultak, míg a téglalakásoknál 6,9, a panellakásoknál 5,3 százalékos engedmény volt jellemző. A trend minden szegmensben erősödött: a használt házaknál 0,9, a paneleknél 2, a téglalakásoknál pedig 2,7 százalékponttal nőtt az alku mértéke egy év alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A számok egyértelműen a vevők pozíciójának erősödését tükrözik. A tíz százalékot meghaladó átlagos árengedmény már klasszikusan vevői piacot jelez a családi házak esetében" – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője legfrissebb adataikra reflektálva.

Bár a lakásoknál az engedmények mértéke kisebb, az elmozdulás itt is egyértelmű: a paneleknél mért 5,3, valamint a téglalakásoknál tapasztalt 6,9 százalékos átlagos engedmény már érzékelhető korrekciónak tekinthető. A panellakások piacán országosan 5,3 százalékos alku volt a jellemző, de a területi különbségek markánsak.

Az agglomerációban mindössze 3,3 százalékot, míg a belvárosban 3,5 százalékot engedtek az eladók. A budai kerületekben, valamint a megyei jogú városokban (régióközpontokkal együtt) 5,5 százalék körül alakult az átlag. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 6,2, a kisebb városokban pedig 6,9 százalékos engedmény volt az irányadó.

A téglalakások esetében az országos 6,9 százalékos átlag mögött még nagyobb szórás figyelhető meg. Az agglomerációban csupán 2,8 százalékos árengedmény volt jellemző, míg a külső pesti kerületekben és a régióközpontokban 4,9 százalék. A kisebb városokban 5,4, a megyei jogú városokban 6,6 százalékos alku alakult ki, míg a budai és belvárosi kerületekben megközelítette a 8 százalékot.

A legmagasabb engedmény a vízparti települések esetében jelent meg, ahol az átlagos árengedmény elérte a 9 százalékot. A legnagyobb mozgástér továbbra is a használt házak piacát jellemzi, ahol az országos átlag 11,2 százalék.

Ebben a szegmensben is az agglomerációban figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 8,5 százalék, míg a budai kerületekben 9,5 százalékos alku volt a jellemző. A vidéki városokban 11, a külső pesti kerületekben 12, míg a régióközpontokban és a községekben már mintegy 13 százalékos engedményt értek el a vevők.

A vízparti települések kiemelkednek a mezőnyből, esetükben az árengedmény mértéke elérte a 21 százalékot. A 20 százalék feletti alku a vízparti ingatlanoknál erősen szezonális jelenség, az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít ezen a piacon – tette hozzá Soóki- Tóth Gábor. A szakember szerint az év hátralévő részében nem várható érdemi változás, ha nem történik az ingatlanpiacot alapjaiban befolyásoló esemény. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban továbbra is az 5–7 százalék közötti lakásalkuk, valamint a használt házak piacán a 10 százalékot meghaladó engedmények határozhatják meg a tranzakciók többségét.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #ingatlan #Budapest #ingatlanpiac #vidék #agglomeráció #négyzetméterár #lakásárak #ingatlanárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongációs díj
Ha a hitelszerződés lejárati napja egy későbbi időpontra módosul, az ügyfél köteles prolongációs díjat fizetni a banknak, a módosításról szóló megállapodás aláírásával egyidejűleg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
