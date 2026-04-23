Elképesztő, ami az ingatlanpiacon zajlik: van olyan régió, ahol az ár ötödét is le lehet alkudni

Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött, így egyre szélesebb körben válik lehetővé az árengedmény érvényesítése. Mindhárom szegmensben emelkedett az alku mértéke, különösen a téglalakások esetében, ahol közel három százalékpontos növekedés figyelhető meg. Mindeközben az agglomerációban továbbra is alacsony az alku mértéke, míg a vidéki és a vízparti ingatlanpiacon akár kétszámjegyű árengedmény is elérhető.

2026 első negyedévében számottevően erősödött a vevői alkupozíció az ingatlanpiacon: a használt házak esetében az adásvételek átlagosan 11,2 százalékkal a hirdetési ár alatt zárultak, míg a téglalakásoknál 6,9, a panellakásoknál 5,3 százalékos engedmény volt jellemző. A trend minden szegmensben erősödött: a használt házaknál 0,9, a paneleknél 2, a téglalakásoknál pedig 2,7 százalékponttal nőtt az alku mértéke egy év alatt.

"A számok egyértelműen a vevők pozíciójának erősödését tükrözik. A tíz százalékot meghaladó átlagos árengedmény már klasszikusan vevői piacot jelez a családi házak esetében" – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője legfrissebb adataikra reflektálva.

Bár a lakásoknál az engedmények mértéke kisebb, az elmozdulás itt is egyértelmű: a paneleknél mért 5,3, valamint a téglalakásoknál tapasztalt 6,9 százalékos átlagos engedmény már érzékelhető korrekciónak tekinthető. A panellakások piacán országosan 5,3 százalékos alku volt a jellemző, de a területi különbségek markánsak.

Az agglomerációban mindössze 3,3 százalékot, míg a belvárosban 3,5 százalékot engedtek az eladók. A budai kerületekben, valamint a megyei jogú városokban (régióközpontokkal együtt) 5,5 százalék körül alakult az átlag. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben 6,2, a kisebb városokban pedig 6,9 százalékos engedmény volt az irányadó.

A téglalakások esetében az országos 6,9 százalékos átlag mögött még nagyobb szórás figyelhető meg. Az agglomerációban csupán 2,8 százalékos árengedmény volt jellemző, míg a külső pesti kerületekben és a régióközpontokban 4,9 százalék. A kisebb városokban 5,4, a megyei jogú városokban 6,6 százalékos alku alakult ki, míg a budai és belvárosi kerületekben megközelítette a 8 százalékot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legmagasabb engedmény a vízparti települések esetében jelent meg, ahol az átlagos árengedmény elérte a 9 százalékot. A legnagyobb mozgástér továbbra is a használt házak piacát jellemzi, ahol az országos átlag 11,2 százalék.

Ebben a szegmensben is az agglomerációban figyelhető meg a legalacsonyabb érték, 8,5 százalék, míg a budai kerületekben 9,5 százalékos alku volt a jellemző. A vidéki városokban 11, a külső pesti kerületekben 12, míg a régióközpontokban és a községekben már mintegy 13 százalékos engedményt értek el a vevők.

A vízparti települések kiemelkednek a mezőnyből, esetükben az árengedmény mértéke elérte a 21 százalékot. A 20 százalék feletti alku a vízparti ingatlanoknál erősen szezonális jelenség, az év eleje hagyományosan gyengébb időszaknak számít ezen a piacon – tette hozzá Soóki- Tóth Gábor. A szakember szerint az év hátralévő részében nem várható érdemi változás, ha nem történik az ingatlanpiacot alapjaiban befolyásoló esemény. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban továbbra is az 5–7 százalék közötti lakásalkuk, valamint a használt házak piacán a 10 százalékot meghaladó engedmények határozhatják meg a tranzakciók többségét.