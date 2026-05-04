Áprilisban némileg lassult a hazai lakáspiaci forgalom a kora tavaszi lendülethez képest, a jelzáloghitelezés azonban továbbra is kiemelkedő számokat produkál.
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant
Jelentős fordulat rajzolódik ki a hazai bérlakáspiacon: miközben a kisebb lakások bérleti díja gyakorlatilag stagnál, a nagyobb ingatlanok iránti megnövekedett kereslet érdemi áremelkedést hozott. A drágulás ráadásul a vidéki nagyvárosokban sokkal erőteljesebb, mint Budapesten.
Az Otthon Centrum legfrissebb adatai alapján az év első negyedévében Budapesten átlagosan 261 ezer forintért lehetett téglalakást bérelni. A nagyobb vidéki városokban ez az összeg 167 ezer forint volt. Bár az árkülönbség a főváros és a vidék között továbbra is jelentős, a drágulás üteme eltérő képet mutat. Budapesten mindössze 1,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak egy év alatt, vidéken viszont 6,7 százalékos emelkedést mértek.
A budapesti kerületek többségében a 250 és 300 ezer forint közötti havi bérleti díj a jellemző, de az árak meglehetősen tág határok között mozognak. A II. és a III. kerületben az átlagos bérleti díj már átlépte a 300 ezer forintot. Ezzel szemben a VIII. kerületben és a külső pesti városrészekben 200 ezer forint körüli összegért is lehet lakást találni.
A piacot egyértelműen a nagyobb ingatlanok fűtik. A háromszobás fővárosi lakások bérleti díja 6,5 százalékos drágulás után elérte a 331 ezer forintot. Ezzel szemben a kétszobásokat 247 ezer, a garzonlakásokat pedig 177 ezer forintért kínálják, utóbbiak ára szinte semmit sem változott. Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető szerint a kereslet átalakulóban van. A családok és az összeköltözők miatt a nagyobb lakások iránt megnőtt az igény, a kisebbek piacán viszont beállt az egyensúly.
Vidéken még szembetűnőbb a többszobás lakások felértékelődése. A háromszobás ingatlanok bérleti díja egy év alatt 13 százalékkal, 207 ezer forintra ugrott. Ez a budapesti drágulás ütemének a duplája. Eközben a garzonokért átlagosan 134 ezer, a kétszobásokért pedig 160 ezer forintot kérnek. Ezek az árak vidéken is lényegében változatlanok maradtak. A nagy egyetemi városok közül Debrecen a legdrágább 190 ezer forintos átlaggal, míg Kecskeméten 136 ezer forint a jellemző havi bérleti díj.
A szakértő rámutatott, hogy a vidéki egyetemi központokban még van tér a további drágulásra. A tavaszi és nyári időszakban hagyományosan felélénkülő kereslet miatt a piacra újonnan bekerülő kiadó lakások akár 5-10 százalékkal is többe kerülhetnek a tavalyiaknál. A lakásbérleti piac tehát egyértelműen kettészakadt. A stagnáló árú kis lakások és a gyorsan dráguló nagyobb ingatlanok közötti különbség egyre határozottabban rajzolja át a kínálatot.
