Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket

2026. május 8. 16:01

London vonzereje vitathatatlan, de aki csak a Piccadilly Circusig lát, az pont a lényeget szalasztja el: az igazi, hamisítatlan Britanniát. 2026-ban a szigetország turizmusa történelmi rekordokat döntöget, ám a főváros elszálló árai és hömpölygő tömege helyett egyre többen keresik a „vidéki menekülőutakat”. Mutatjuk, hogyan fedezheted fel a legizgalmasabb középkori kisvárosokat, rejtett tengerparti gyöngyszemeket és történelmi kincseket vonattal, London közvetlen közelében. Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.

Nagy-Britannia turizmusa soha nem látott magasságokba emelkedett 2026-ra, a látogatók száma pedig már meghaladja az évi 45 milliót. A legtöbb utazó továbbra is az Egyesült Államokból, Németországból és Franciaországból érkezik, de a magyar turisták körében is az egyik legnépszerűbb célpont maradt a szigetország a folyamatosan bővülő közvetlen járatoknak köszönhetően. 

Bár London vitathatatlanul a turizmus motorja, a látogatók jelentős része elköveti azt a hibát, hogy soha nem hagyja el a fővárost, pedig a brit életérzés valódi mélységei és a pénztárcabarát megoldások a városhatáron túl kezdődnek. London híresen drága szálláskínálatával szemben a vidéki Anglia sokkal kedvezőbb árakat kínál, így aki hajlandó egy-két éjszakát távolabb tölteni, nemcsak súlyos tízezreket spórolhat, hanem egy sokkal autentikusabb világba is betekintést nyerhet.

A brit vasúthálózat kiválóan alkalmas a csillagtúrákra, és bár a jegyárak elsőre magasnak tűnhetnek, az előre megváltott, úgynevezett Advance jegyekkel vagy a különféle kedvezményt adó Railcard kártyákkal a költségek jelentősen lefaraghatók.

A vonatjegyek árai Nagy-Britanniában rendkívül dinamikusan változnak, ezért a legnagyobb megtakarítást az előre megváltott Advance jegyekkel érhetjük el, amelyek ára a legnépszerűbb közeli úti célok, mint St Albans vagy Winchester esetében már 12 és 25 font közötti összegtől indulhat retúrútra vetítve.

Ezzel szemben az utazás napján, a pályaudvaron megvásárolt jegyek ára akár a háromszorosára is emelkedhet, különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, így érdemes a délelőtt fél tíz utáni, kedvezményes Off-Peak időszakokat választani. Aki párban utazik, annak a 30 fontba kerülő Two Together Railcard kiváltása szinte egyetlen vidéki kirándulás alatt megtérül, hiszen azonnal harminchárom százalékos kedvezményt biztosít minden menetjegy árából.

Érdemes továbbá olyan okos megoldásokat keresni, mint a Split Ticketing, amely a jegyek több szakaszra bontásával faragja le a költségeket, vagy a Trainline alkalmazás használata, amellyel elkerülhető a felesleges sorban állás és a legdrágább díjszabások. És bár a brit vasút nem olcsó, a tudatos tervezéssel és a vidéki szálláshelyek alacsonyabb áraival kombinálva mégis ez a leghatékonyabb módja a rejtett angol kincsek felfedezésének.

Rye, East Sussex

Ez a középkori kisváros alig több mint egy órányira található a St. Pancras pályaudvartól, mégis olyan érzést kelt, mintha megállt volna benne az idő. A városka macskaköves utcái, mint például a híres Mermaid Street, és ferde gerendás, Tudor-kori házai egy letűnt korba repítik vissza a látogatót. Rye egykor fontos kikötő és csempészközpont volt, aminek emlékeit a helyi fogadók pincéiben rejtőző titkos járatok ma is őriznek. Sokkal kifizetődőbb itt egy hangulatos panziót foglalni, mint London bármelyik külső kerületében, hiszen a tengerpart és a természetvédelmi területek karnyújtásnyira vannak.

Tring, Hertfordshire

Aki a természet és a különleges tudományos gyűjtemények iránt érdeklődik, annak Tring városa az ideális választás, amely alig negyven perc vonattal a London Euston állomásról. Itt található a Walter Rothschild által alapított természettudományi múzeum, amely egy egészen elképesztő, ingyenesen látogatható privát gyűjteményt rejt a kitömött zebráktól kezdve az óriásteknősökig. A városka tökéletes kiindulópont a Chiltern-dombság túraútvonalaihoz, a szállásárak pedig töredékei a fővárosinak, így ideális azoknak, akik a hűvös brit vidéki nyugalomra vágynak.

Whitstable, Kent

A tengerparti élményre vágyóknak Whitstable jelenti a tökéletes alternatívát a túlzsúfolt és drága Brighton helyett. Kent megye ékköve a bohém művészvilágáról és világhírű osztrigájáról ismert, ahol a színes strandkunyhók és a kikötő menti halas bódék között sétálva igazi, hamisítatlan angol tengerparti hangulatot kapunk. A London Victoria vagy St. Pancras állomásokról nyolcvan perc alatt elérhető városban a friss tengeri ételek és a független galériák sora garantálja a kikapcsolódást, a vidéki éjszaka pedig segít jelentősen lefaragni az utazási büdzsét.

St Albans, Hertfordshire

Mindössze húsz perc vonattal a St. Pancras pályaudvartól, St Albans olyan történelmi mélységeket tár fel, amelyek régebbiek magánál Londonnál is. A lenyűgöző katedrális és a római kori Verulamium romjai mellett itt található a Ye Olde Fighting Cocks, amely Anglia legrégebbi kocsmájának vallja magát. A város elegáns, mégis megfizethető, és kiváló példája annak, hogy milyen könnyen találhatunk történelmi kincseket London közvetlen közelében, ha hajlandóak vagyunk egy rövid vonatútra.

Lewes, East Sussex

East Sussex rejtett kincse az antikváriumok, a kézműves boltok és a független sörfőzdék fellegvára, amely egy impozáns normann vár tövében fekszik. A város különleges, szabad szellemisége és a dombokra nyíló panoráma miatt kiváló bázis a környék felfedezéséhez. Lewes remek alternatíva a szálláskeresésre: sokkal kedvezőbb áron juthatunk szobához egy helyi fogadóban, miközben a tengerpart busszal vagy vonattal is percek alatt elérhető innen.

Winchester, Hampshire

Nagy Alfréd király egykori fővárosa alig egy órára van a Waterloo állomástól, és a brit történelem egyik legfontosabb központja. Winchester monumentális katedrálisa mellett a Great Hall épülete őrzi a legendás Kerek Asztalt, amely Arthur király mondakörét idézi meg az utazók számára. A város elegáns utcái, Jane Austen nyughelye és a folyóparti sétányok olyan klasszikus brit élményt nyújtanak, amely kulturálisan sokkal gazdagabb, mint a londoni turistacsapdák, miközben a helyi vendéglátás minősége és árfekvése is jóval barátságosabb.

Az utazás tervezéséhez elengedhetetlen a Trainline alkalmazás használata a legolcsóbb elővételes jegyekért. Szálláskeresésnél a VisitBritain hivatalos statisztikái és ajánlói mellett érdemes a hagyományos brit fogadók (Inn) kínálatát böngészni, amelyek gyakran kedvezőbb áron kínálnak szobát bőséges reggelivel, mint bármelyik standard fővárosi szálláshely.
