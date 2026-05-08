Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt
Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi. A Duna vízszintje drasztikusan apad, az agrárium pedig komoly veszélybe került. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a magyar internetezők körében rekordot döntött az időjárással és az aszállyal kapcsolatos keresések száma - számolt be a Portfolio.
A tavasz eleje óta tartó csapadékhiány egyre válságosabb állapotokat teremt az országban. A szakemberek értékelése alapján a talajnedvesség mértéke április végére már a júniusi szárazságnak felelt meg. Mindez óriási kihívás elé állítja a mezőgazdaságot. A szántóföldi kultúrákat ugyanis a vízhiány mellett a korábbi tavaszi fagykárok is sújtják.
A tartós aszály a hazai folyókon is nyomot hagyott. Május elejére a Duna vízszintje annyira lecsökkent, hogy Budapesten újra előbukkant a mederből az Ínség-szikla. Bár a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban várható némi csapadék, egyelőre bizonytalan, mekkora enyhülést hoz ez a kiszáradt termőföldeknek.
A rendkívüli helyzet a lakosságot is erősen foglalkoztatja, amit a Google Trends adatai is egyértelműen tükröznek. Amikor megjelentek az első komolyabb esőt ígérő előrejelzések, az internetes keresések intenzitása azonnal az elmúlt kilencven nap legmagasabb szintjére ugrott. A legfelkapottabb kifejezések között az "időjárás" és az "aszály" dominált.
Az érdeklődés mértéke idén tavasszal még a tavalyi nyári adatokat is felülmúlta, ezzel a második legnagyobb keresési hullámot indítva el a témában. A statisztikák alapján a csapadékhiány leginkább a jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező régiók lakóit aggasztja. A keresési listát Csongrád-Csanád vármegye vezette, amelyet szorosan követett Békés és Tolna vármegye.
