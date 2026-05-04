Olasz zenész tűnt el Budapesten: rengetegen keresik, ezt lehet tudni róla

Péntek este nyomtalanul eltűnt Budapesten Davide Lucchelli, egy olasz zenekar 24 éves dobosa. A fiatal zenészt utoljára a Mester utcában látták. Felkutatása érdekében édesapja és zenésztársai is értesítették a hatóságokat - írja a HVG.

A fiatalember az Oggetto Sconosciuto nevű együttes tagjaként érkezett a magyar fővárosba. A zenekar a május elsején tartott városligeti rendezvényen lépett fel. A Corriere della Sera beszámolója szerint a férfit péntek este fél kilenc körül látták utoljára a barátai egy parkolóban.

Zenésztársai eézrevették ugyan, hogy elindult valahová, de azóta senki sem tudott kapcsolatba lépni vele.

A zenekar közösségi oldalán közzétett felhívás megerősítette, hogy a dobos legutóbb a Mester utcában tűnt fel. Eltűnésekor kék farmert, fehér pulóvert és fekete bőrdzsekit viselt.

Ismerősei megbízható embernek írták le Lucchellit: emondásuk szerint semmi sem utalt arra, hogy bármilyen problémája lenne. Eltűnése miatt édesapja a padovai rendőrségen tett hivatalos bejelentést. Az együttes tagjai úgy döntöttek, hogy megszakítják turnéjukat, és visszatérnek Olaszországba. Céljuk, hogy barátjuk eltűnésének bejelentésével és minden rendelkezésre álló információval segítsék a hatóságok munkáját.