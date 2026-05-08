Az európaiak nagy többsége előnyöket lát országa európai uniós tagságában, és a közösséget a stabilitás és a biztonság pillérének tekinti.
Friss! Lángokban áll Csernobil környéke: a tűzoltók tehetetlenek a láthatatlan fenyegetéssel szemben
Két orosz Sahed típusú drón becsapódása okozott nagy kiterjedésű erdőtüzet a csernobili tiltott övezetben. A lángok megfékezését az aknák, a száraz időjárás és az erős szél is nehezíti, de a sugárzási szintek a normál tartományon belül maradtak.
Az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat megerősítette, hogy a tűz május 7-én, a Kijevi területet ért légicsapás során keletkezett. A Deutsche Welle beszámolója szerint másnapra a lángok már mintegy 1100 hektáron pusztítottak a lezárt övezetben. A tűz terjedését az erős széllökések és a rendkívül száraz időjárás is gyorsítja - jelentette a Portfolio.
A tűzoltási munkálatokat súlyosan akadályozza, hogy az erdő több szakasza el van aknásítva. A katasztrófavédelem közleménye szerint egyes részeken a robbanóeszközök jelentette veszély miatt átmenetileg szüneteltetni kellett az oltást. Emiatt a lángok megfékezése a megszokottnál jóval lassabban halad.
A felszálló füst ellenére a térség sugárzási szintje a normál tartományon belül maradt. A szakemberek 0,19 és 0,35 mikrosievert/óra közötti értékeket mértek. Az ukrán belügyminisztérium megerősítette, hogy az ország egész területén, beleértve a Kijevi terület északi részét is, stabil a sugárzási helyzet.
A csernobili tiltott övezet mintegy 2600 négyzetkilométert foglal magában, és az 1986-os atomkatasztrófa óta nagyrészt lakatlan. Erdőtüzek korábban is előfordultak a területen, de a harci cselekmények és a robbanószerkezetek jelenléte most jelentősen megnehezíti a beavatkozást.
