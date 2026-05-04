Kiadták a riasztást, zivatar csaphat le rengeteg megyében: csak egy országrész ússza meg

Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.

Ma többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen, de csapadék kizárt. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Szerdától azonban a megmaradó napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés.

Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum 23 és 28 fok között alakul.