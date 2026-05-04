Kiadták a riasztást, zivatar csaphat le rengeteg megyében: csak egy országrész ússza meg
Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.
Ma többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen, de csapadék kizárt. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
Szerdától azonban a megmaradó napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés.
Kora délutánig kevés, majd több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé élénk vagy erős lesz.
A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Vajon melyik országban isszák a legtöbb kávét Európában? És hol helyezkedik el Magyarország ebben a rangsorban? Mutatjuk!
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását.
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hirdették ki a tilalmat, amely már holnap életbe lép.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt
A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.
Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
Indult egy petíció egy új ünnepnap bevezetéséről a Rákóczi-szabadságharc jelentősége és történelmi súlya elismerése érdekében.
Országos átlagban 95 napra nőtt a lakások és családi házak értékesítési ideje, miközben a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött.
A jó állapotú, reálisan árazott lakások gyorsan gazdára találnak, miközben a túlárazott ingatlanok hónapokra beragadnak a kínálatban.
Egy tipikus első lakásvásárló mozgásterét jelentő 60 millió forintos költségvetésből átlagosan 44 négyzetméteres használt téglalakást lehet venni Budapesten 2026 elején.
A hét közepén érkező átmeneti lehűlés és a hajnali fagyok után a hosszú hétvégére visszatér a tavaszias jó idő. Csapadékra nem kell számítani.
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Elképesztő, milyen alacsony a Duna vízszintje: nagyon kellene a csapadék, megint látszik az Ínség-szikla
A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.
