Mit ünneplünk bolondok napján? Bolondok napja eredete, népszokások: miről nevezetes április 1?

Ugyan nem hivatalos ünnep, április 1-jén már hosszú ideje hagyomány a bolondozás, tréfálkozás világszerte. A bolondok napja eredete kapcsán keveset tudunk, nyomait azonban már a középkori, vagy akár az ókori hagyományok között is fellelhetjük. A bolodok napjához fix dátum tartozik és számos szokás kötődik, mégis másfajta "ünnep", mint a legtöbb. Az MTVA Sajtóarchívumának anyagát közöljük.

A bolondok napja eredete nem tisztázott. A legelterjedtebb magyarázat szerint a középkori Európa nagy részén az év kezdete a tavaszi napéjegyenlőség idejére esett, amikor ajándékokkal kedveskedtek egymásnak az emberek. IX. Károly francia király 1564-ben január 1-jére helyezte át újév napját, viszont alattvalóinak egy része erről nem is értesült, vagy ellenezte a reformot, és a régi hagyományhoz ragaszkodva továbbra is küldözgette az ajándékokat. A többiek elkezdtek gúnyt űzni belőlük, április bolondjának csúfolták őket, papírhalat is ragasztottak hátukra - ezért hívják a franciák ezt a napot áprilisi halnak (poisson d'avril).

Vannak, akik az ugratásokat az ókori Saturnalia folytatásának tekintik - a rómaiak által féktelen vidámsággal megült ünnepen úr és szolga szerepet cserélt, s a rabszolga néhány napig azt tehette, amit akart; megint mások a Kübelé-kultusszal összefüggő római-görög hilaria ünnepre vezetik vissza.

Vannak, akik a bibliai özönvíz mondájából eredeztetik, merthogy Noé a szárazföld felkutatására kiküldött első galambja dolgavégezetlen tért vissza, s mivel ez április 1-jén történt, az április-járatás a sikertelen megbízatás emlékét őrzi. Egy ugyancsak bibliai vonatkozású magyarázat a népies passiójátékokhoz nyúl vissza, amelyekben Krisztust pöre során Kajafástól Pilátushoz, onnan Heródeshez, ettől megint Pilátushoz küldték, ennek hatására kezdték húsvét táján az együgyű embereket hamis ürügyekkel ide-oda küldözgetni.

Az északi tudósok szerint a szokás a mennydörgés istene, Thor tiszteletére rendezett április ünnepségekre vezethető vissza, annál is inkább, mert a thor bolondot is jelentett. Persze az is lehetséges, hogy az embereket pusztán a szeszélyes áprilisi időjárás ihlette egymás megtréfálására.

A büntetlen csínytevés szokása gyorsan elterjedt, s mára hagyománnyá vált.

Az egyik első április elsejei tréfát Toulouse grófja, XIV. Lajos francia király fia követte el: éjszaka szűkebbre varratta egy márki ruháját, így az reggel nem tudott felöltözni. Szobájában egymás után jelentek meg a csínytevők, akik azon szörnyülködtek, hogy felpuffadt szegény ember. Végül orvost hívattak, aki persze maga is beavatott volt, s fejét csóválva megírta a receptet. A patikus aztán megint a fejét csóválta, de ő azért mert a papíron ez állt latinul: Végy egy ollót és vágd fel a mellényed.

Magyarországon ezen a napon szúnyogzsírért küldték a boltba a gyerekeket, esetleg szalmaolajat, libatejet hozattak velük. Manapság inkább az iskolai, munkahelyi tréfák jellemzőek, amikor például gumipókot tesznek a megtréfált ember fiókjába, kabátzsebébe, átállítják a háttérképét, vagy post it-ekkel borítják be az asztalát. Érdemes azoban tartózkodni a durva vagy kegyetlen tréfáktól, ami nem vidámságot, hanem inkább konfliktust szül.

Április 1-jén gyakran terjednek vicces, kitalált hírek is

Kevésbé ártatlan tréfát űzött a közönséggel egy angol újság, amely a világ első szamárkiállítására invitálta olvasóit 1846. április 1-jére. A helyszínen összegyűlt tömeg egy idő után csalódottan távozott, amikor kiderült, hogy ők maguk a szamarak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A modern kor egyik legismertebb április 1-jei tréfája a BBC-hez fűződik: 1957-ben arról számoltak be, hogy az enyhe idő és a kártevők kiirtása után Svájcban bőséges spagetti-termés várható, sokan telefonáltak be, ők hogyan termeszthetnének spagettit. A válasz így szólt: dugjanak egy szál spagettit paradicsomszószba, és várjanak türelmesen. Később 1965-ben a BBC e napon egy "tudóssal" sugárzott interjút, aki bejelentette a szagos tévé feltalálását, amely lehetővé teszi a stúdió illatainak érzékelését otthon a készülék előtt. Bemutatóként aprított hagymát és kávét tett az asztalra, s néhány perccel később többen betelefonáltak, hogy mindkét illatot érzik, sőt a hagymától könnyekre is fakadtak.

A holland televízió 1969-ben azt a hírt olvasta be e napon, hogy ellenőrök járják az utcákat, akik távérzékelő műszerrel vizsgálják, befizették-e a tévéadót az emberek, az egyetlen védekezés, ha a készüléket alufóliával takarják le. Az áruházakban aznap kifogyott a fólia, és megugrott a tévéadó-bevétel is. Sokan elhitték azt is, amikor egy amerikai lap 1998-ban azt írta: Alabama állam törvényhozása 3,14-ről "a Bibliával összhangban lévő" 3-ra változtatta a Pi értékét.

A Burger King 2008. április 1-jén egész oldalas hirdetésben jelentette be a 32 millió balkezes amerikai számára tervezett Whoppert, amelynek hozzávalóit 180 fokkal elfordítva helyezik el a szendvicsben. Mire másnap bejelentették, hogy csak tréfáltak, több ezren próbáltak rendelni nemcsak a balkezes, hanem a jobbkezes változatból is.

Az amerikai PC Magazin 1994 áprilisában azzal rémisztgette olvasóit, hogy a kongresszus előtt fekszik a törvénytervezet, amely megtiltja a világháló részeg használatát. Még a javaslat számát is megadták: 040194 (azaz 1994. április 1.), az indoklás pedig szerintük így szólt: az internet információs szupersztráda, márpedig a törvényhozók szerint részegen semmilyen autópályán nem lehet vezetni. A tréfa annyira jól sikerült, hogy a felháborodott telefonhívások áradata miatt a beterjesztőként megjelölt Edward Kennedy szenátor hivatala hivatalos cáfolatot volt kénytelen kiadni.

A mai világban annyi információ zúdul az emberekre, hogy nehéz különbséget tenni valódi és hamis között, így megesik, hogy az április 1-jei tréfának szánt hírek pánikot keltenek, a valós híreket pedig tréfaként fogják fel. 1946. április 1-jén egy valóban bekövetkezett földrengés után 150 áldozatot követelő szökőár söpört végig Alaszkán és Hawaii szigetén - az áldozatok száma azért volt ilyen magas, mert sokan tréfának vették a vészjelzést.