Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban

Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ, mert a kormányrendelet szerint csak a növényzetet nem károsító anyagok alkalmazhatók.

Az országszerte megindult havazás kapcsán Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a téli síkosságmentesítés szabályaira. A szakember emlékeztetett: a fás szárú növények védelméről szóló, 346/2008-as kormányrendelet értelmében belterületi közterületeken – az úttest kivételével – tilos olyan anyagot használni csúszásmentesítésre, amely veszélyezteti a környező fák egészségét. Ez a tilalom kifejezetten vonatkozik a hagyományos útszóró sóra, amelynek járdán történő használata így szabálysértésnek minősül.

A főtájépítész hangsúlyozta, hogy a nátrium-klorid alapú útszóró só rendkívül káros a talajra és az abban élő szervezetekre. A só elszikesíti a talajt, jelentősen rontja a vízfelvevő és vízmegtartó képességét, valamint elpusztítja a talajban élő hasznos baktériumokat és gombákat. Ezek a mikroorganizmusok nélkülözhetetlenek az egészséges talajélet fenntartásához, így a rendszeres sózás hosszú távon a növényzet pusztulásához vezethet.

A káros hatások elkerülésére több, környezetkímélő alternatíva áll rendelkezésre. Bardóczi szerint a magnézium- és káliumsók, az NPK műtrágya, a zeolit, a faforgács, illetve a homok egyaránt használható a járdák csúszásmentesítésére úgy, hogy közben nem okoznak érdemi károsodást a növényzetben és a talajéletben.

Budapesten már évekkel ezelőtt megkezdődött az átállás a környezetbarát síkosságmentesítő anyagokra. A kiemelt fasorok mentén futó, sík közúti szakaszokon a fővárosi cégek már hosszú ideje alternatív anyagokat használnak, a parkokban pedig több mint egy évtizede ilyen módszerekkel végzik a téli csúszásmentesítést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bardóczi a téli időjárás kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a fagyos időszaknak pozitív hatása is van: jelentősen csökkenti az áttelelő kártevők számát. A tartós hideg így természetes módon járul hozzá a kórokozók és kártevők visszaszorításához, ami hosszabb távon a városi zöldfelületek egészségét is javítja.