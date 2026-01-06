2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tél első napja, erős havazás Bukarestben, Románia
Otthon

Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 6. 08:30

Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ, mert a kormányrendelet szerint csak a növényzetet nem károsító anyagok alkalmazhatók.

Az országszerte megindult havazás kapcsán Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a téli síkosságmentesítés szabályaira. A szakember emlékeztetett: a fás szárú növények védelméről szóló, 346/2008-as kormányrendelet értelmében belterületi közterületeken – az úttest kivételével – tilos olyan anyagot használni csúszásmentesítésre, amely veszélyezteti a környező fák egészségét. Ez a tilalom kifejezetten vonatkozik a hagyományos útszóró sóra, amelynek járdán történő használata így szabálysértésnek minősül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A főtájépítész hangsúlyozta, hogy a nátrium-klorid alapú útszóró só rendkívül káros a talajra és az abban élő szervezetekre. A só elszikesíti a talajt, jelentősen rontja a vízfelvevő és vízmegtartó képességét, valamint elpusztítja a talajban élő hasznos baktériumokat és gombákat. Ezek a mikroorganizmusok nélkülözhetetlenek az egészséges talajélet fenntartásához, így a rendszeres sózás hosszú távon a növényzet pusztulásához vezethet.

A káros hatások elkerülésére több, környezetkímélő alternatíva áll rendelkezésre. Bardóczi szerint a magnézium- és káliumsók, az NPK műtrágya, a zeolit, a faforgács, illetve a homok egyaránt használható a járdák csúszásmentesítésére úgy, hogy közben nem okoznak érdemi károsodást a növényzetben és a talajéletben.

Budapesten már évekkel ezelőtt megkezdődött az átállás a környezetbarát síkosságmentesítő anyagokra. A kiemelt fasorok mentén futó, sík közúti szakaszokon a fővárosi cégek már hosszú ideje alternatív anyagokat használnak, a parkokban pedig több mint egy évtizede ilyen módszerekkel végzik a téli csúszásmentesítést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Bardóczi a téli időjárás kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a fagyos időszaknak pozitív hatása is van: jelentősen csökkenti az áttelelő kártevők számát. A tartós hideg így természetes módon járul hozzá a kórokozók és kártevők visszaszorításához, ami hosszabb távon a városi zöldfelületek egészségét is javítja.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #Budapest #havazás #tél #közterület #járda #környezetvédelem #jogszabály #kormányrendelet #útszóró só #talajszennyezés #növényvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:08
09:02
08:44
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
3
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
4
1 hónapja
Itt vesznek most lakást az élelmes magyarok: pár év, és óriásit kaszálnak
5
5 napja
Mikor van vízkereszt napja 2026-ban? A vízkereszt jelentése, népszokások és a karácsonyfa leszedése
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 08:00
Máris letérdelt a fél ország a hó miatt: kimaradó buszok, őskáosz a közlekedésben
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 07:17
Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol
Agrárszektor  |  2026. január 6. 08:16
Hatalmas hó ömlik ma ezekre a megyékre: mutatjuk, hol, mi várható