Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.
Ma a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, írja előrejelzésében a met.hu.
Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további ~5-15 cm hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.
A déli országrészben szerda reggelig >20 cm friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.
Ónos eső az ország jelentős részén egyelőre nem valószínű, a keleti határszéleken a bizonytalanság miatt előfordulhat ez az időjárási jelenség is.
A lakásvásárlás ma már sokaknak elérhetetlen álom. De hogyan emelkedtek szédítő magasságba az ingatlanárak Magyarországon? És hogyan lettünk Európa csúcstartói? Mutatjuk!
A héten érkező erős lehűlés és havazás miatt érdemes mielőbb téliesíteni a vízmérőket, a vízvezetékeket és a szerelvényeket.
Decemberben látványosan, 16 százalékkal visszaesett az eladó lakások iránti kereslet
A héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet.
Jelentős havazás érkezik Magyarországra a jövő héten egy mediterrán ciklon hatására.
Mutatjuk a listát, mely településeken lehet áramszünetre számítani 2026 elején.
A következő napokban jelentős időjárás-változás várható Magyarországon: egy érkező mediterrán ciklon miatt többfelé havazhat, helyenként pedig esőre vagy ónos esőre is számítani kell.
A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
A legdrágább és a legolcsóbb ingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt 2025-ben, de más érdekességek is születtek tavaly.
Az ország déli-, majd középső részében is lehet havazásra számítani ma, a felhőzet ennek ellenére több helyen felszakadozhat - áll az előrejelzésben.
A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
A te bankszámládat is durván megcsapolták az ünnepek? Ne aggódj, nem fogsz éhezni: 5+1 kipróbált receptünkkel megmutatjuk, hogyan vészeld át a következő fizetésnapig.
Fontos határidő közeleg: bukhatja az 1 milliós támogatást sok magyar dolgozó 2026-ban, ha erre nem figyelnek
A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet.
Magyarország északi felén pár órára kisüthet a nap szombaton, de a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
Vízkereszt 2026-ban is január 6-án lesz: ez az egyik legfontosabb katolikus ünnepnap. Cikkünkből kiderül, mi a vízkereszt jelentése és munkaszüneti nap, vagy parancsolt ünnep ez...
A tűzijátékok miatt 5 melléképület, 3 hulladékgyűjtő edény, 3 fa, egy személyautó, illetve több helyen a felhalmozott lomok gyulladtak ki.
Ezek lesznek a 2026-os év leglátványosabb égi jelenségei: nap- és holdfogyatkozás, csillaghullások, szuperholdak is lesznek
A 2026-os év is számos megfigyelésre méltó égi jelenséggel kecsegtet a csillagászat kedvelői számára.