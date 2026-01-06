2026. január 6. kedd Boldizsár
havazás, hó, hóesés
Otthon

Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol

Pénzcentrum
2026. január 6. 07:17

A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.

Ma a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, írja előrejelzésében a met.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további ~5-15 cm hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A déli országrészben szerda reggelig >20 cm friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.

térkép forrása: met.hutérkép forrása: met.hu

Ónos eső az ország jelentős részén egyelőre nem valószínű, a keleti határszéleken a bizonytalanság miatt előfordulhat ez az időjárási jelenség is.
Címlapkép: Getty Images
