Kiadták a riasztást a havazás miatt: 20-30 centi hó is lehet, mutatjuk, hol

A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.

Ma a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, írja előrejelzésében a met.hu.

Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további ~5-15 cm hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.

A déli országrészben szerda reggelig >20 cm friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.

térkép forrása: met.hu

Ónos eső az ország jelentős részén egyelőre nem valószínű, a keleti határszéleken a bizonytalanság miatt előfordulhat ez az időjárási jelenség is.