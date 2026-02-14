2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Lengyel desszert faworki porcukorral, közelkép az asztalon. vízszintes.
HelloVidék

Újra hódít dédanyáink retro-receptje: ez ám az elronthatatlan last minute farsangi finomság

Pais-Horváth Szilvia
2026. február 14. 10:05

Magam részéről nem vagyok a fánk nagy rajongója – túl olajos, és ha az ember egyszer nekiáll, muszáj egy rakattal sütni belőle, aztán meg se állunk, míg be nem faljuk az egészet. Farsang idején azonban egy herőce mindig belefér. De mi is az? Más néven forgácsfánk vagy csörögefánk – így biztosan nektek is ismerős lesz. Bármikor elkészíthető, nyári melegben is, kicsivel kíméletesebb, kevésbé telít, és egyszerűbb kisütni is. Akár Valentin-napra is bátran elővehetjük ezt az ősrégi receptet, nem késő hát nekiállni!

Régen úgy tartották, hogy ha a böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor a legerősebb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét. A fánk szimbolizálta a szerelmet és a házasságot is: a szalag a jegygyűrűt, a fánk megosztása pedig a viszonzott érzést jelentette. A hagyományos szalagos fánk mellett azonban létezik egy másik, jóval hamarabb elkészíthető változat, amelynek a tésztája és az elkészítése is sokkal egyszerűbb. 

Ha unjátok már a klasszikus szalagos fánkot, vagy az ördögfánkot, ideje kipróbálni a herőcét is! Ti kóstoltátok már? Más néven forgácsfánknak vagy csörögefánknak is hívják, így biztosan ismerősebb lesz nektek is. A TikTok-videók adták az ötletet, hogy idén is érdemes nekiállni. Régi idők óta a téli magyar konyha egyik legkedveltebb olajban sült finomsága, de hasonló változatokban a világ számos pontján is népszerű. A külső roppanós héj alatt az ízletes, puha belső lapul, és a legjobb, ha bogyós gyümölcsökből készült lekvárral tálaljuk – de egy jó sárgabaracklekvárral sem utolsó!

Törököktől lestük el a forgácsfánk avagy a csöröge receptjét

Ez a török eredetű csörögefánk egy rituális ünnephez kapcsolódott: amikor az apa nyilvánosan fiaként ismerte el a gyermekét, csörögefánkkal kínálta a vendégeket. Neve a sült tészta hangjára utal. Sokféleképpen formázható, de a leggyakoribb alakja a rombusz, amelynek közepén vágást ejtenek, és a vágáson keresztül áthúzzák az egyik sarkát.

Hasonló, olajban sült tészták egyébként a világ számos országában is ismertek: Lengyelországban faworki, Olaszországban chiacchiere vagy cenci, Franciaországban merveilles néven készítik őket farsangi időszakban. Mindegyik változat vékonyra nyújtott, olajban sült, roppanós édesség, és gyakran porcukorral szórják meg tálalás előtt. A csörögefánk azonban különlegessége a rombusz formázás és a közepén átfordított csücskök, ami igazán jellegzetessé teszi a magyar konyhában.

A göcseji csöröge receptje - egyenesen nagyanyám receptes füzetéből

A forgácsfánk elkészítése otthon is pofonegyszerű, számtalan recept kering hozzá az interneten, mi azonban nagyanyánk majd 50-60 éves zalai receptes füzetét lapoztuk fel hozzá. Ő a csörögéhez nem tett sem élesztőt sem szódabikarbónát, anélkül is belül tökéletesen omlós, kívül pedig roppanós lesz. Ennél spórolósabb farsangi süti álmodni se tudnánk, de tényleg! Még fél kiló liszt sem kell bele, a legnagyobb költség hozzá egy fél doboz tojás.

Hozzávalók:

  • 35 dkg liszt
  • 5 db tojássárgája
  • 1 evőkanál cukor
  • 150 g tejföl
  • csipet só
  • olaj a sütéshez

Egy tálban összekeverjük a lisztet és a sót, majd mélyedést készítünk a közepébe. Ebbe tesszük a tojássárgákat és a tejfölt. Összekeverjük az összetevőket, amíg ragacsos tésztát kapunk. Lisztezett felületen gyúrjuk simára és rugalmassá. Takarjuk le, és hagyjuk 20 percet pihenni (betehetjük a hűtőbe is).
A tésztát kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk, rombuszokat vágunk belőle, közepükbe vágást ejtünk, és a vágáson átfordítjuk az egyik sarkukat. Egy serpenyőben olajat hevítünk, bő olajban kisütjük a csörögefánkokat. Porcukorral megszórva tálaljuk.

Tippek:

  • Sütés közben figyeljünk az olaj hőmérsékletére, ne süssük túl a fánkokat, mert könnyen kiszáradnak.
  • A puha csörögefánkokhoz pedig a legjobban valami bogyós gyümölcsökből készült lekvár passzol, de egy jó sárgabaracklekvárral sem utolsó!

Készíthetjük kakaós változatban is

A kakaós tésztához a lisztet egy nagy tálba mérjük, majd hozzákeverjük a kakaóport, sütőport, sót és cukrot. A vaníliaaromát elkeverjük a tejföllel, a lágy vajjal, a tojássárgájával és a rummal, majd az egészet a lisztes részhez adjuk, és alaposan összegyúrjuk. A tésztát lefedve 10 percig pihentetjük. Lisztezett felületen kb. 3 mm vékonyra nyújtjuk, majd rombuszokra vágjuk. Mindegyik rombuszt középen bevágjuk, és az egyik csücskét átfordítjuk a lyukon. 160 fokra melegített, bő olajban pár perc alatt kisütjük, baracklekvárral tálaljuk.

Ha a hagyományos forgácsfánk után sem tudsz betelni a fánkokkal, próbáld ki a Gasztromesék sorozatunkban korábban lehozott szilvalekváros krepli receptjét is! Végezetül pedig hozunk még egy remek csörögés TikTok-videót is, hátha segít a kezdőknek:

@szivbol_talalva

♬ eredeti hang - Szívből Tálalva
Címlapkép: Getty Images
#recept #gasztro #sütemény #sütés #szokások #desszert #hellovidék #tiktok #gasztromesék #magyaros ételek #zala megye #hagyomány

