Szociális intézkedések terén Európa verhetetlen, ugyanis az egészségügy, az oktatás, a munkavédelem és a társadalmi biztonság összehasonlításában is jobban teljesít.
Újra hódít dédanyáink retro-receptje: ez ám az elronthatatlan last minute farsangi finomság
Magam részéről nem vagyok a fánk nagy rajongója – túl olajos, és ha az ember egyszer nekiáll, muszáj egy rakattal sütni belőle, aztán meg se állunk, míg be nem faljuk az egészet. Farsang idején azonban egy herőce mindig belefér. De mi is az? Más néven forgácsfánk vagy csörögefánk – így biztosan nektek is ismerős lesz. Bármikor elkészíthető, nyári melegben is, kicsivel kíméletesebb, kevésbé telít, és egyszerűbb kisütni is. Akár Valentin-napra is bátran elővehetjük ezt az ősrégi receptet, nem késő hát nekiállni!
Régen úgy tartották, hogy ha a böjti időszak előtt fánkot sütöttek és ettek, akkor a legerősebb tavaszi vihar sem képes elsöpörni a ház tetejét. A fánk szimbolizálta a szerelmet és a házasságot is: a szalag a jegygyűrűt, a fánk megosztása pedig a viszonzott érzést jelentette. A hagyományos szalagos fánk mellett azonban létezik egy másik, jóval hamarabb elkészíthető változat, amelynek a tésztája és az elkészítése is sokkal egyszerűbb.
Ha unjátok már a klasszikus szalagos fánkot, vagy az ördögfánkot, ideje kipróbálni a herőcét is! Ti kóstoltátok már? Más néven forgácsfánknak vagy csörögefánknak is hívják, így biztosan ismerősebb lesz nektek is. A TikTok-videók adták az ötletet, hogy idén is érdemes nekiállni. Régi idők óta a téli magyar konyha egyik legkedveltebb olajban sült finomsága, de hasonló változatokban a világ számos pontján is népszerű. A külső roppanós héj alatt az ízletes, puha belső lapul, és a legjobb, ha bogyós gyümölcsökből készült lekvárral tálaljuk – de egy jó sárgabaracklekvárral sem utolsó!
Törököktől lestük el a forgácsfánk avagy a csöröge receptjét
Ez a török eredetű csörögefánk egy rituális ünnephez kapcsolódott: amikor az apa nyilvánosan fiaként ismerte el a gyermekét, csörögefánkkal kínálta a vendégeket. Neve a sült tészta hangjára utal. Sokféleképpen formázható, de a leggyakoribb alakja a rombusz, amelynek közepén vágást ejtenek, és a vágáson keresztül áthúzzák az egyik sarkát.
Hasonló, olajban sült tészták egyébként a világ számos országában is ismertek: Lengyelországban faworki, Olaszországban chiacchiere vagy cenci, Franciaországban merveilles néven készítik őket farsangi időszakban. Mindegyik változat vékonyra nyújtott, olajban sült, roppanós édesség, és gyakran porcukorral szórják meg tálalás előtt. A csörögefánk azonban különlegessége a rombusz formázás és a közepén átfordított csücskök, ami igazán jellegzetessé teszi a magyar konyhában.
A göcseji csöröge receptje - egyenesen nagyanyám receptes füzetéből
A forgácsfánk elkészítése otthon is pofonegyszerű, számtalan recept kering hozzá az interneten, mi azonban nagyanyánk majd 50-60 éves zalai receptes füzetét lapoztuk fel hozzá. Ő a csörögéhez nem tett sem élesztőt sem szódabikarbónát, anélkül is belül tökéletesen omlós, kívül pedig roppanós lesz. Ennél spórolósabb farsangi süti álmodni se tudnánk, de tényleg! Még fél kiló liszt sem kell bele, a legnagyobb költség hozzá egy fél doboz tojás.
Hozzávalók:
- 35 dkg liszt
- 5 db tojássárgája
- 1 evőkanál cukor
- 150 g tejföl
- csipet só
- olaj a sütéshez
Egy tálban összekeverjük a lisztet és a sót, majd mélyedést készítünk a közepébe. Ebbe tesszük a tojássárgákat és a tejfölt. Összekeverjük az összetevőket, amíg ragacsos tésztát kapunk. Lisztezett felületen gyúrjuk simára és rugalmassá. Takarjuk le, és hagyjuk 20 percet pihenni (betehetjük a hűtőbe is).
A tésztát kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk, rombuszokat vágunk belőle, közepükbe vágást ejtünk, és a vágáson átfordítjuk az egyik sarkukat. Egy serpenyőben olajat hevítünk, bő olajban kisütjük a csörögefánkokat. Porcukorral megszórva tálaljuk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Tippek:
- Sütés közben figyeljünk az olaj hőmérsékletére, ne süssük túl a fánkokat, mert könnyen kiszáradnak.
- A puha csörögefánkokhoz pedig a legjobban valami bogyós gyümölcsökből készült lekvár passzol, de egy jó sárgabaracklekvárral sem utolsó!
Készíthetjük kakaós változatban is
A kakaós tésztához a lisztet egy nagy tálba mérjük, majd hozzákeverjük a kakaóport, sütőport, sót és cukrot. A vaníliaaromát elkeverjük a tejföllel, a lágy vajjal, a tojássárgájával és a rummal, majd az egészet a lisztes részhez adjuk, és alaposan összegyúrjuk. A tésztát lefedve 10 percig pihentetjük. Lisztezett felületen kb. 3 mm vékonyra nyújtjuk, majd rombuszokra vágjuk. Mindegyik rombuszt középen bevágjuk, és az egyik csücskét átfordítjuk a lyukon. 160 fokra melegített, bő olajban pár perc alatt kisütjük, baracklekvárral tálaljuk.
Ha a hagyományos forgácsfánk után sem tudsz betelni a fánkokkal, próbáld ki a Gasztromesék sorozatunkban korábban lehozott szilvalekváros krepli receptjét is! Végezetül pedig hozunk még egy remek csörögés TikTok-videót is, hátha segít a kezdőknek:
@szivbol_talalva♬ eredeti hang - Szívből Tálalva
Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Bödön Piac Szeged: 2026-ban ezeken a hétvégéken tartják a vásárt, itt van minden tudnivaló egy helyen
Bödön Piac 2026-ban is várja az érdeklődőket kéthetente Szegeden.
Összegyűjtöttünk 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremnél.
Mikor lesz 2026-ban kecskeméti piac és vásár? Itt található a piac és a vásár Kecskemét területén: minden fontos tudnivaló egy helyen
Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.
A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most azzal szembesülhetnek, hogy a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az is kiderült, miért szedték le...
Összesen 141 kilogramm haltetemet emeltek ki a Holt-Marosból – közölte a Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület. A tömeges pusztulást a januári, hosszan tartó hideg okozhatta.
Vége, 13 év után befejezi működését a Romhányi Balu Levendula Farm. Az alapító, Romhányi Csaba egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a döntést, amelyből kiderül: a birtok...
Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Háborognak az SZTE-n: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban...
Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is...
A kirakodóvásár időpontja még változhat, akár időjárás következtében is, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a szervezők legfrissebb közléseiből.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás