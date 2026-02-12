Letarolta a piacot az Otthon Start: újabb kedvezmények érkeztek

A januári infláció jelentősen mérséklődött Magyarországon, ami kedvező gazdasági jelzés, ugyanakkor a banki költségek terén kedvezőtlen változást is hozhat.
A bankok egyre erősebb ajánlatokkal versenyeznek az Otthon Start hitelt igénylő ügyfelekért, és a kedvezményes kamat mellett egyre magasabb pénzvisszatérítést is kínálnak. A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Az Otthon Start program az idei év egyik meghatározó hitelterméke lehet, mivel az első lakásvásárlóknak legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású kölcsönt kínál. Az elmúlt három hónapban a lakáshitelszerződések teljes volumenének mintegy 80 százaléka támogatott konstrukcióhoz kapcsolódott, ezen belül főként az új Otthon Start programhoz.
A Bankmonitor szerint a bankok közötti verseny több területen zajlik. Egyes pénzintézetek 3 százalék alatti kamatot kínálnak, mások elengedik a hitelfelvétel induló költségeinek egy részét vagy egészét, emellett egyre gyakoribb a jóváírás, azaz az ajándékpénz a hitel mellé.
Az elemzés szerint az MBH Bank 2026 februárjától jelentősen megemelte az Otthon Start hitelhez kapcsolódó pénzvisszatérítés összegét bizonyos feltételek teljesítése esetén.
10 és 30 millió forint közötti hitelösszegnél 230 ezer forint jóváírás járhat, amely további 20 ezer forinttal nőhet, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szolgáltatásával. Így összesen akár 250 ezer forint visszatérítés is elérhető.
30 és 50 millió forint közötti kölcsönnél az alapjóváírás 330 ezer forint, amely a lakástakarék szerződés vállalásával 350 ezer forintra emelkedhet.
A kedvezmények feltételei között szerepel, hogy az ügyfél a banknál vezetett számlára legalább havi 250 ezer forintos jóváírást biztosítson, valamint meghatározott számlacsomagot használjon vagy nyisson.
A törlesztő többszöröse is visszajárhat
A Bankmonitor adatai szerint az Otthon Start hitel átlagos összege jelenleg körülbelül 33 millió forint. Egy ilyen kölcsön havi törlesztőrészlete 25 éves futamidő mellett mintegy 156 ezer forint. A feltételek teljesítése esetén a banki jóváírás ennek több mint kétszeresét is elérheti.
Az elemzés szerint a támogatott konstrukciók és a banki akciók erősíthetik a hitelpiaci versenyt, és a következő időszakban további kedvezmények is megjelenhetnek a lakáshitelt keresők számára.
