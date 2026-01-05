Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Riasztást adtak ki több vármegyére: az ország nagyrészén megbénulhat a közlekedés
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint egyes területeken 10–15 centiméter hó is hullhat, Szeged térségében pedig a modellek akár extrém mennyiséget jeleznek előre.
A délnyugat felől érkező csapadékzóna hétfő délután érte el az országot, és fokozatosan terjed északkelet felé. A HungaroMet narancsszintű veszélyjelzést adott ki Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun egyes járásaira, ahol a meteorológusok szerint a következő órákban több órán át tartó ónos esőre kell számítani. Az érintett területeken az ónos csapadék mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.
Az ország jelentős részén havazás alakult ki, amely kedd reggelig folytatódhat. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint széles körben 5–10 centiméteres hótakaró valószínű, ugyanakkor jelentős területi különbségek várhatók. Az északnyugati országrészben, különösen a Kisalföldön és Sopron környékén ennél szerényebb mennyiségre számítanak, míg a déli területeken és az Alföld középső részein a hóréteg vastagsága elérheti a 10–15 centimétert is.
A keleti és délkeleti megyékben a helyzet hétfő késő délutántól kedd hajnalig különösen kritikussá válhat. Ezeken a területeken a havazás átmenetileg fagyott esőbe, illetve ónos esőbe válthat át, amelyből 1–4 milliméteres mennyiség is hullhat. Ez vastag jégréteget képezhet az utakon és más felületeken. A meteorológusok szerint kedd hajnaltól nyugati irányból fokozatosan ezeken a részeken is visszavált havazásra a csapadék, intenzitása pedig gyengülni fog.
A figyelmeztetéseket megyénként differenciáltan adták ki. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg területére hétfő éjfélig másodfokú figyelmeztetés érvényes az ónos eső miatt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyengébb ónos csapadékra számítanak, ezekben a megyékben elsőfokú a veszélyjelzés.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A havazás miatt összesen 16 megyében van érvényben citromsárga figyelmeztetés. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala területén 12 óra alatt több mint 5 centiméter friss hó hullhat hétfő éjfélig.
A hosszabb távú előrejelzések szerint csütörtökig további jelentős havazás valószínű. Különösen Szeged környéke lehet érintett, ahol egyes meteorológiai modellek akár 50 centiméteres hómennyiséget is prognosztizálnak. Országszerte megemelték a várható hóvastagságra vonatkozó előrejelzéseket, a katasztrófavédelem pedig a hét folyamán ónos eső kialakulásának lehetőségére is felhívja a figyelmet.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.