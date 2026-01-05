Riasztást adtak ki több vármegyére: az ország nagyrészén megbénulhat a közlekedés

A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint egyes területeken 10–15 centiméter hó is hullhat, Szeged térségében pedig a modellek akár extrém mennyiséget jeleznek előre.

A délnyugat felől érkező csapadékzóna hétfő délután érte el az országot, és fokozatosan terjed északkelet felé. A HungaroMet narancsszintű veszélyjelzést adott ki Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun egyes járásaira, ahol a meteorológusok szerint a következő órákban több órán át tartó ónos esőre kell számítani. Az érintett területeken az ónos csapadék mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert.

Az ország jelentős részén havazás alakult ki, amely kedd reggelig folytatódhat. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint széles körben 5–10 centiméteres hótakaró valószínű, ugyanakkor jelentős területi különbségek várhatók. Az északnyugati országrészben, különösen a Kisalföldön és Sopron környékén ennél szerényebb mennyiségre számítanak, míg a déli területeken és az Alföld középső részein a hóréteg vastagsága elérheti a 10–15 centimétert is.

Forrás: HungaroMet

A keleti és délkeleti megyékben a helyzet hétfő késő délutántól kedd hajnalig különösen kritikussá válhat. Ezeken a területeken a havazás átmenetileg fagyott esőbe, illetve ónos esőbe válthat át, amelyből 1–4 milliméteres mennyiség is hullhat. Ez vastag jégréteget képezhet az utakon és más felületeken. A meteorológusok szerint kedd hajnaltól nyugati irányból fokozatosan ezeken a részeken is visszavált havazásra a csapadék, intenzitása pedig gyengülni fog.

A figyelmeztetéseket megyénként differenciáltan adták ki. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg területére hétfő éjfélig másodfokú figyelmeztetés érvényes az ónos eső miatt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyengébb ónos csapadékra számítanak, ezekben a megyékben elsőfokú a veszélyjelzés.

A havazás miatt összesen 16 megyében van érvényben citromsárga figyelmeztetés. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala területén 12 óra alatt több mint 5 centiméter friss hó hullhat hétfő éjfélig.

A hosszabb távú előrejelzések szerint csütörtökig további jelentős havazás valószínű. Különösen Szeged környéke lehet érintett, ahol egyes meteorológiai modellek akár 50 centiméteres hómennyiséget is prognosztizálnak. Országszerte megemelték a várható hóvastagságra vonatkozó előrejelzéseket, a katasztrófavédelem pedig a hét folyamán ónos eső kialakulásának lehetőségére is felhívja a figyelmet.