A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Az érintett tételek között Ave és Aro Mizse márkájú termék is szerepel, a vásárlókat arra kérik, hogy a megadott minőségmegőrzési idejű palackokat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba.
Termékvisszahívást jelentettek be két szénsavmentes ásványvíz miatt mikrobiológiai nem megfelelőség okán.
Az egyik érintett termék az Ave szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. A probléma jellege mikrobiológiai nem megfelelőség. A bejelentő és a gyártó is az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. A kifogásolt tétel minőségmegőrzési ideje 2026. október 29., tételszáma 250161057.
A másik érintett termék az Aro Míze szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. Itt is mikrobiológiai nem megfelelőség miatt rendelték el a visszahívást. A bejelentő a Magyarvíz Kft., amely a termék gyártója is. A forgalmazó a METRO Kereskedelmi Kft. Az érintett tétel minőségmegőrzési ideje 2027. április 22., tételszáma 1295250653A.
A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a fenti azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Fontos: pontosan csak ezeket a tételeket érinti a visszahívás, másokat nem.
A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.
A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Miközben az éves átlagos infláció 2,1, a havi pedig mindössze 0,3 százalék volt, azért bizonyos termékek ezeknél az adatoknál brutálisan nagyobb mértékben drágultak.
A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
