Emberi kéz veszi az ásványvizet a polcról a szupermarketben
Vásárlás

Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza

Pénzcentrum
2026. február 14. 10:33

Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Az érintett tételek között Ave és Aro Mizse márkájú termék is szerepel, a vásárlókat arra kérik, hogy a megadott minőségmegőrzési idejű palackokat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba.

Termékvisszahívást jelentettek be két szénsavmentes ásványvíz miatt mikrobiológiai nem megfelelőség okán.

Az egyik érintett termék az Ave szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. A probléma jellege mikrobiológiai nem megfelelőség. A bejelentő és a gyártó is az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. A kifogásolt tétel minőségmegőrzési ideje 2026. október 29., tételszáma 250161057.

Forrás: NébihForrás: Nébih

A másik érintett termék az Aro Míze szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. Itt is mikrobiológiai nem megfelelőség miatt rendelték el a visszahívást. A bejelentő a Magyarvíz Kft., amely a termék gyártója is. A forgalmazó a METRO Kereskedelmi Kft. Az érintett tétel minőségmegőrzési ideje 2027. április 22., tételszáma 1295250653A.

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a fenti azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Fontos: pontosan csak ezeket a tételeket érinti a visszahívás, másokat nem.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #élelmiszer #bolt #víz #nébih #ásványvíz #termékvisszahívás #ivóvíz #hatóság #vásárlók

FRISS HÍREK
Erről ne maradj le!
Ajánlatunk
