Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza

Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Az érintett tételek között Ave és Aro Mizse márkájú termék is szerepel, a vásárlókat arra kérik, hogy a megadott minőségmegőrzési idejű palackokat ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a boltokba.

Termékvisszahívást jelentettek be két szénsavmentes ásványvíz miatt mikrobiológiai nem megfelelőség okán.

Az egyik érintett termék az Ave szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. A probléma jellege mikrobiológiai nem megfelelőség. A bejelentő és a gyártó is az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. A kifogásolt tétel minőségmegőrzési ideje 2026. október 29., tételszáma 250161057.

Forrás: Nébih

A másik érintett termék az Aro Míze szénsavmentes természetes ásványvíz 1500 milliliteres kiszerelésben. Itt is mikrobiológiai nem megfelelőség miatt rendelték el a visszahívást. A bejelentő a Magyarvíz Kft., amely a termék gyártója is. A forgalmazó a METRO Kereskedelmi Kft. Az érintett tétel minőségmegőrzési ideje 2027. április 22., tételszáma 1295250653A.

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, hogy a fenti azonosítókkal ellátott termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Fontos: pontosan csak ezeket a tételeket érinti a visszahívás, másokat nem.