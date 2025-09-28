Ijesztő: 500 ezer ember szívhatja a fogát a 3%-os Otthon Start hitel miatt

Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Csorba Dániel ingatlanos a TikTokon arról beszélt, hogy a 3%-os hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ. Bár elsőre úgy tűnik, hogy 20-30 ezer ember jól jár vele, a piac beárazza az állami beavatkozást: az ingatlanárak szinte azonnal emelkedni kezdenek.
Belső banki információk szerint az elmúlt egy hónapban 8-10 százalékot mentek feljebb az árak az ingatlanpiacon – szinte kizárólag a 3%-os hitel miatt. Csorba rámutatott: minden 10%-os áremelkedés 5-10 évvel tolja arrébb annak az esélyét, hogy valaki önerőből saját ingatlant tudjon vásárolni. Egyszerűen azért, mert ugyanannyival több pénzt kell gyűjteni a szükséges önerő előteremtéséhez.
Míg nagyjából 20-30 ezer ember rövid távon tényleg jól járhat azzal, hogy hozzájut a kedvezményes kölcsönhöz, addig a következő öt évben több mint 500-600 ezer ember lesz kénytelen magasabb árakon vásárolni. Ez összesen nagyjából 3500 milliárd forint plusz kiadást jelent a lakásvásárlóknak, vagyis ennyit pumpálunk a „téglába” a következő években - mondta Csorba.
Csorba szerint nem új jelenségről van szó: az állami támogatások és könnyítések – legyen szó kamatplafonról, CSOK-ról, vagy az önerő mérsékléséről – mindig ugyanazt a hatást váltják ki. Rövid távon segítenek egy szűk rétegnek, de középtávon és hosszú távon tömegek szorulnak ki a piacról, mert az árak azonnal beárazzák a támogatást.
„A matek egyszerű: ha 30 ezer ember jól jár, közben félmillió ember 5-10 évvel kerül távolabb a saját otthontól. Ezért mondom, hogy az Otthon Start hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ” – fogalmazott Csorba a TikTok-videójában.
