Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Váratlan, ami kiderült az Otthon Startról: erről tudjon mindenki, aki igénybe akarja venni
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is érinthet. Az érdeklődés különösen a fiatalabb korosztályok, a fővárosi lakosok, valamint a vállalkozói és vezetői körök körében magas, ami jelentős élénkülést jelezhet a lakáspiacon.
A GKI szeptember elején 1000 fős reprezentatív felmérést végzett a lakosság körében. A kutatás eredményei szerint a felnőtt korú népesség 8,2%-a tervez részt venni az Otthon Start Programban a következő fél évben (2025. szeptember – 2026. február). Ezen belül 3,7% szerint ez nagyon valószínű, míg további 4,4% kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8% nem kíván élni a hitellel, vagy semleges e kérdésben.
Ha csak a „nagyon valószínű” választ jelölőkről feltételezzük, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 135 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben.1 Ha a „kissé valószínű” kategóriát jelölők fele veszi fel a támogatást, a támogatotti kör az előzőekkel együtt 205 ezer lehet. Összehasonlításképp tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.
Kik tervezik felvenni a hitelt?
A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt, (12%), mint az ország többi részén lakók (6-8%). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban a vállalkozók (19%) terveznek élni a támogatással, de rendkívül magas a közép- és felsővezetők aránya is (15%). Ez a két foglalkoztatási kör persze jellemzően nem a pályakezdő fiatalokra jellemző. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14%-a, a fizikai dolgozók mindössze 6%-a tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.
A program nagy népszerűségnek örvend a fiatalabb generációk körében, ám szép számmal tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. A 18-29 évesek 5%-a a „nagyon valószínű”, míg további 10%-a a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy a korosztályban a bizonytalanok aránya (30%). Ez is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat: sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, ám most már mintegy „nézelődőként” jelen vannak a piacon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A 30-39 évesek közel ugyanolyan arányban (14%) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak, miközben a 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8%). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.
Összegzésként elmondható, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A következő fél évben akár 135–205 ezer háztartás is igénybe veheti a támogatást, ami a lakáspiaci forgalom érdemi bővülését vetíti előre. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
