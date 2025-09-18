Lassan zöld az út a magyar kamatcsökkentésnek? Kikerülhet a csapdahelyzetből az MNB

Az amerikai jegybank, a Fed szeptember 17-én 25 bázispontos kamatcsökkentéssel indította el új ciklusát, de a döntést kísérő 17 oldalas értékelés vegyes jeleket tartalmazott, ami bizonytalanságot keltett a piacon. A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.

Szeptember 17-én az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed megkezdte kamatcsökkentési ciklusát egy 25 bázispontos vágással. A döntést követően kiadott 17 oldalas értékelés azonban meglehetősen nehezen értelmezhető jelzéseket tartalmazott - értékelte a helyzetet a Telexnek Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

A piaci reakciók vegyesek voltak: a dollár és a forint is előbb gyengült az euróval szemben, majd hamar korrigált. A mérsékelt árfolyammozgások a befektetők bizonytalanságát tükrözték a Fed által közölt, egymásnak ellentmondó információk értelmezésében.

Jerome Powell Fed-elnök a lépést "biztonsági vágásként" (safe cut) jellemezte, amely megfelelt a várakozásoknak, és fenntartja a jegybank mozgásterét mindkét irányban. Ugyanakkor nehezen értelmezhető, hogy miközben a Fed emelte inflációs előrejelzését, mégis kamatcsökkentés mellett döntött, illetve a munkaerőpiaci aggodalmak ellenére alacsonyabb munkanélküliségi rátát prognosztizál.

A Fed legutóbb júniusban publikált átfogó elemzést. A szeptemberi frissítésben 2026-ra vonatkozóan a növekedési prognózist 1,6 százalékról 1,8 százalékra javította, a munkanélküliségi várakozást 4,5 százalékról 4,4 százalékra mérsékelte, az inflációs előrejelzést pedig 2,4 százalékról 2,6 százalékra emelte. Ezek a módosítások olyan benyomást keltenek, mintha a Fed prociklikus intézkedéseket hozna, ami fűthetné az amúgy is emelkedő inflációt.

Az elemzés fontos része a Dot Plot, amely a Fed-vezetők kamatpálya-várakozásait mutatja. A vélemények mediánja szerint az idén még két darab 25 bázispontos vágás várható, jövőre pedig egy további 25 pontos csökkentés, ami összességében 2025-2026-ra 100 bázispontos kamatcsökkentést jelent.

Ez különösen fontos a forint szempontjából: ha a Fed a vártnál többet vág, az növeli Magyarország kamatelőnyét és vonzóbbá teszi a forintot. Ellenkező esetben csökken a kamatelőny.

Meglepő módon a Fed tisztviselői között jelentős véleménykülönbségek mutatkoznak: van, aki idén már nem számít további kamatvágásra, míg más akár 125 bázispontos csökkentést is elképzelhetőnek tart.

A piacon tehát továbbra is a bizonytalanság az egyetlen biztos tényező. A forint jelenleg inkább csak követi a nyugati befektetők hangulatváltozásait, de ha az amerikai kamatvárakozások határozottan elmozdulnak, az befolyásolhatja a forintbefektetők magatartását és akár az MNB kamatpolitikáját is. Amennyiben a Fed és az európai ECB csökkenti kamatait, az MNB is könnyebben léphet a kamatcsökkentés útjára anélkül, hogy veszélyeztetné a forint kamatelőnyét.

