Hátsó udvar angol házikert, színes virágos növény és zöld fű gyep, barna járda és narancssárga téglafal, örökzöld fák a háttérben, a jó gondoskodás karbantartás parkosítás parkban
Otthon

Ezt rengeteg kerttulaj elrontja idén tavasszal: később szívhatják a fogukat

Pénzcentrum
2026. március 12. 14:31

A tavaszi hónapokban egyre többekben ébred fel a vágy, hogy újra időt töltsenek a kertben. A friss levegő, a napfény és a lassan éledező növények sokaknak adnak energiát a téli sötétség után, de a sikeres kertészkedés nem az első palánták elültetésével kezdődik. Legyen akár virágoskerted, veteményesed, gyümölcsfáid vagy más kerti teendőid, már most érdemes előkészülni, hogy gördülékenyen indulhasson a szezon. Íme 4+1 tanács, amelyek segítenek abban, hogy magabiztosan vághass bele a tavaszba.

A kert és a természet tavasz elején még csendesnek tűnik, de valójában már készül az új életre. Ha most egy kicsit előre dolgozol, sokkal több időd marad majd az élvezetes, kreatív feladatokra, és arra, hogy egyszerűen csak jelen legyél a természetben.

1. Tavasz előtti nagytakarítás? Igen!

A tél nyomot hagy a kertben, ezt ne feledjük. Elsárgult levelek, letört ágak, elöregedett növényi részek gyűlnek össze mindenhol, és ha nem szabadítjuk meg tőlük – akár részben – a kertet, a kórokozók és kártevők könnyebben telepedhetnek meg. Érdemes összegyűjteni a lehullott lombot, eltávolítani a keresztező, akár elszáradt ágakat, amelyek akadályozhatják az új hajtások fejlődését. Ezeket azonban jól fel tudjuk használni a komposztba, amely később is hasznosítható. Így nemcsak rendezettebb lesz a kert, hanem elősegíted a növények egészséges fejlődését is, ráadásul akár leendő virágoskertedet is könnyebben el tudod képzelni. Ha most teszel rendet, a kert szó szerint fellélegezhet, és készen áll a tavaszi aktivitásra.

2. Ébreszd fel a talajt

A sikeres kertészkedés titka sokak szerint a talajban rejlik. A téli hideg és a sok csapadék miatt a föld tömörödhet, tápanyagtartalma csökkenhet. A fagyok után lazítsd fel a talajt ásással vagy gereblyézéssel, majd dolgozz bele komposztot vagy szerves trágyát. Ez javítja a föld szerkezetét, segíti a vízmegtartást és táplálja a talaj élővilágát. Ha a föld jól érzi magát, a növényeid is gyorsabban és egészségesebben indulnak majd fejlődésnek. A gondosan előkészített talaj minden vetésnek és ültetésnek ideális alapot biztosít, így a későbbi munkák sokkal gördülékenyebbek lesznek.

3. Ne félj az eszközöktől

A tavaszi előkészületek gyakran fizikai munkát igényelnek, például a vastagabb ágak eltávolítását, elburjánzott sövények rendezését vagy nagyobb területek tisztítását. Ilyenkor nem érdemes csak kézi eszközökre hagyatkozni. A modern kerti gépek, például a STIHL eszközei rengeteget segítenek abban, hogy hatékonyan és biztonságosan dolgozz. Akár hobbikertészként is megéri bátran használni a nagyobb teljesítményű gépeket. Ismerős az, amikor le kellene nyírnod a pázsitot, de nem szeretnéd a régi, már nehezen működő fűnyírót használni? Ha még tavasz elején befektetsz egy megbízható fűnyíróra, azzal nemcsak időt spórolsz, hanem a testedet is kíméled, és a keményebb feladatok is gyorsan és gördülékenyen elvégezhetők. A kert gondozása így nem küzdelem, hanem örömforrás lesz.

4. Ha te is mindig újítani szeretnél

A kreatív dekoráció iránti vágy a kertben sokakban feléled minden évben. Lehet ez egy kerti ülősarok díszpárnákkal, világító lámpásokkal vagy akár egy figyelemfelkeltő virágtartó fal. Ugyanilyen izgalmas a növényválasztás is. Ha régi vágyad, hogy kipróbálj valamilyen egzotikus, még nem gondozott növényt, nézz utána az igényeinek, és a különböző lelőhelyeknek. Válassz olyan fajokat, amelyek jól illeszkednek a kerted adottságaihoz – figyeld meg a kerted fényviszonyait és talajminőségét, hogy tudd, mely növények fognak boldogan növekedni. Ez persze azok számára is igaz, akik lakásban, teraszon nevelnek fűszernövényeket, és idén például új, egzotikus fajokat vetnének. Ha egy kicsit utána nézel ezeknek, hosszú életűek lesznek a növények, és akár az egész szezon alatt főzhetsz velük.

+1. Tervezz, rajzolj

Az előrelátó kertészek fejben már jóval a vetés ideje előtt a kertben járnak. Érdemes átgondolni, mit szeretnél idén másképp csinálni: új ágyásokat telepíteni, több fűszernövényt ültetni, virágzó sarkokat kialakítani, vagy például pihenőhelyet létrehozni. Készíts vázlatot, ültetési tervet, és jegyezd fel az ötleteidet. Ez segít rendszerezni a teendőket, és megakadályozza, hogy tavasszal kapkodva, hirtelen kelljen döntéseket hozni.

Ne feledd, a kert nem egyik napról a másikra ébred fel, és neked sem érdemes az utolsó pillanatban kapkodni. A kertészkedés és a természetben töltött idő nem szabad, hogy stresszforrássá váljon. Ha most egy kis figyelmet szentelsz az előkészületeknek, tavasszal minden gördülékenyebb lesz - áll a STIHL közleményében.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #szabadidő #tavasz #kert #életmód #hobbi #természet #kertészkedés #kerti növények #hobbikertész #növények

