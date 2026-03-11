Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet

A MOHU már korábban közzétette, mikor viszik el a lomokat az I. kerületben, most azonban módosítottak: március 20-a helyett március 27-e az új dátum. Három fővárosi kerületben már el is vitték a lomokat, másik három kerületről pedig már lehet tudni, pontosan mikor lesz lomtalanítás 2026-ban. Úgy tűnik, a MOHU folytatja a tavaly megkezdett gyakorlatát, hogy egyenként közli a pontos dátumokat kerületenként, nem úgy, mint az FKF idején, hogy év elején lehetett tudni az összes kerületre vonatkozó lomtalanítási menetrendet. Ráadásul ahogy 2025-ben is módosítgattak menet közben, 2026-ban is megtörtént az első dátummódosítás.

2025-ben az FKF helyett már a MOHU tette közzé az egyes kerületekre vonatkozó lomtalanítási dátumokat és így lesz ez 2026-ban is. A tervek szerint a lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad ebben a formában az előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban utcára kikészített hulladék begyűjtés rendszerét 2027-ig végleg felszámolják. Egyelőre azonban nincs jele, hogy 2026-ban ne lenne utcai lomtalanítás Budapest területén.

A MOHU honlapján megjelent információk szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás és további háromban a tavasz folyamán történik majd. A többi 17 kerületről még nem tudható, mikorra számíthatnak lomtalanításra. Most ez a felhívás fogadja azt, aki a fővárosi lomtalanítás aloldalára téved:

Azt nem írták oda, hogy a korábban közölt dátum március 20-a volt, ami már hamarosan esedékes lett volna. Az utolsó előtti péntekről az utolsó péntekre csúsztatták így az 1. kerületi lomtalanítás időpontját. Március 20-a helyett tehát március 27-én viszik a lomokat.

Lomtalanítás Budapest 1. kerület, 2026

március 27. (a korábban közölt március 20. helyett!)

A MOHU tájékoztatása szerint az 1. kerületben március 27-én lesz lomtalanítás. Mivel kis kerületről van szó, csak egy körzet lesz:

Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer?

Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.