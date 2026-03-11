Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet

Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.
A MOHU már korábban közzétette, mikor viszik el a lomokat az I. kerületben, most azonban módosítottak: március 20-a helyett március 27-e az új dátum. Három fővárosi kerületben már el is vitték a lomokat, másik három kerületről pedig már lehet tudni, pontosan mikor lesz lomtalanítás 2026-ban. Úgy tűnik, a MOHU folytatja a tavaly megkezdett gyakorlatát, hogy egyenként közli a pontos dátumokat kerületenként, nem úgy, mint az FKF idején, hogy év elején lehetett tudni az összes kerületre vonatkozó lomtalanítási menetrendet. Ráadásul ahogy 2025-ben is módosítgattak menet közben, 2026-ban is megtörtént az első dátummódosítás.
2025-ben az FKF helyett már a MOHU tette közzé az egyes kerületekre vonatkozó lomtalanítási dátumokat és így lesz ez 2026-ban is. A tervek szerint a lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad ebben a formában az előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban utcára kikészített hulladék begyűjtés rendszerét 2027-ig végleg felszámolják. Egyelőre azonban nincs jele, hogy 2026-ban ne lenne utcai lomtalanítás Budapest területén.
A MOHU honlapján megjelent információk szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás és további háromban a tavasz folyamán történik majd. A többi 17 kerületről még nem tudható, mikorra számíthatnak lomtalanításra. Most ez a felhívás fogadja azt, aki a fővárosi lomtalanítás aloldalára téved:
Azt nem írták oda, hogy a korábban közölt dátum március 20-a volt, ami már hamarosan esedékes lett volna. Az utolsó előtti péntekről az utolsó péntekre csúsztatták így az 1. kerületi lomtalanítás időpontját. Március 20-a helyett tehát március 27-én viszik a lomokat.
Lomtalanítás Budapest 1. kerület, 2026
- március 27. (a korábban közölt március 20. helyett!)
A MOHU tájékoztatása szerint az 1. kerületben március 27-én lesz lomtalanítás. Mivel kis kerületről van szó, csak egy körzet lesz:
Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer?
Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.

