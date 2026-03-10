2026. március 10. kedd Ildikó
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Otthon

Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek

Pénzcentrum
2026. március 10. 13:29

Februárban ismét csökkentek a budapesti lakásárak, országosan pedig jelentősen lassult a drágulás üteme, miközben a vevők egyre inkább az új építésű, megfizethetőbb lakások felé fordulnak – derül ki az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adataiból.

A fővárosi lakáspiacon éles fordulat következett be: a januári, közel 3 százalékos havi áremelkedés után februárban már fél százalékkal csökkentek az árak. Éves összevetésben is mérséklődött a tempó: a januári 20,3 százalékos drágulás februárra 14,6 százalékra lassult.

A változás hátterében elsősorban a kereslet átrendeződése áll. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a használt lakások helyett egyre többen keresnek új építésű ingatlanokat. Budapesten már tíz kerületben is vannak olyan lakásfejlesztések, amelyek az Otthon Start Program keretében az első lakásukat vásárlók számára is elérhetők: négyzetméteráruk 1,5 millió forint alatt marad. Ezzel szemben a fővárosi használt társasházi lakásoknál a medián négyzetméterár már meghaladja ezt a szintet.

Fontos kiemelni, hogy az árcsökkenés nem a kereslet gyengülésének következménye. Januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma, az új építésű lakásoknál pedig 18 százalékot meghaladó élénkülést mértek. A vevők tehát nem tűntek el a piacról, hanem a fizetőképességük felső határát elérve a megfizethetőbb kínálat felé fordultak.

A lassulás nem csak a fővárosra jellemző. Országosan a havi áremelkedés üteme a januári 1,5 százalékról 0,7 százalékra mérséklődött februárban, az éves árdinamika pedig 17,5 százalékról 15,6 százalékra csökkent. Az országos átlagot meghaladó drágulás volt Pest vármegyében 17, Közép-Dunántúlon 18,6, a Dél-Alföldön pedig 18,5 százalékos éves árnövekedéssel.

A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek. A használt társasházi lakások kínálata robbanásszerűen bővült: Budapesten 53, a vármegyeszékhelyeken 46 százalékkal több ilyen ingatlan közül válogathatnak a vevők, mint egy évvel korábban. A fővárosban mintegy 27 ezer, a vármegyeszékhelyeken 14 400 használt társasházi lakás érhető el, ami érezhetően javítja a vevők alkupozícióját.

A kerületi árak is jól mutatják az átrendeződést. A III. és a IX. kerületben szeptemberhez képest csökkent a használt társasházi lakások medián négyzetméterára, ugyanakkor már egyetlen kerületben sincs 1 millió forint alatti négyzetméterár. A legnagyobb kínálatot adó XIII. kerületben 1,64 millió forint a négyzetméterár, a VII. kerületben 1,47 millió, a VI.-ban 1,26 millió, a VIII.-ban pedig 1,15 millió forint.

A vidéki nagyvárosokban is fontos mérföldkőhöz érkezett a piac. Debrecen után Szeged is belépett az egymilliós klubba: mindkét városban kereken 1 millió forint a használt társasházi lakások medián négyzetméterára. Ezt a szintet közelíti Székesfehérvár 998 ezer, valamint Győr 977 ezer forintos medián négyzetméterárral.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lakáspiac #debrecen #szeged #ingatlanpiac #győr #székesfehérvár #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak

