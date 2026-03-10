Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek

Februárban ismét csökkentek a budapesti lakásárak, országosan pedig jelentősen lassult a drágulás üteme, miközben a vevők egyre inkább az új építésű, megfizethetőbb lakások felé fordulnak – derül ki az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adataiból.

A fővárosi lakáspiacon éles fordulat következett be: a januári, közel 3 százalékos havi áremelkedés után februárban már fél százalékkal csökkentek az árak. Éves összevetésben is mérséklődött a tempó: a januári 20,3 százalékos drágulás februárra 14,6 százalékra lassult.

A változás hátterében elsősorban a kereslet átrendeződése áll. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a használt lakások helyett egyre többen keresnek új építésű ingatlanokat. Budapesten már tíz kerületben is vannak olyan lakásfejlesztések, amelyek az Otthon Start Program keretében az első lakásukat vásárlók számára is elérhetők: négyzetméteráruk 1,5 millió forint alatt marad. Ezzel szemben a fővárosi használt társasházi lakásoknál a medián négyzetméterár már meghaladja ezt a szintet.

Fontos kiemelni, hogy az árcsökkenés nem a kereslet gyengülésének következménye. Januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma, az új építésű lakásoknál pedig 18 százalékot meghaladó élénkülést mértek. A vevők tehát nem tűntek el a piacról, hanem a fizetőképességük felső határát elérve a megfizethetőbb kínálat felé fordultak.

A lassulás nem csak a fővárosra jellemző. Országosan a havi áremelkedés üteme a januári 1,5 százalékról 0,7 százalékra mérséklődött februárban, az éves árdinamika pedig 17,5 százalékról 15,6 százalékra csökkent. Az országos átlagot meghaladó drágulás volt Pest vármegyében 17, Közép-Dunántúlon 18,6, a Dél-Alföldön pedig 18,5 százalékos éves árnövekedéssel.

A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek. A használt társasházi lakások kínálata robbanásszerűen bővült: Budapesten 53, a vármegyeszékhelyeken 46 százalékkal több ilyen ingatlan közül válogathatnak a vevők, mint egy évvel korábban. A fővárosban mintegy 27 ezer, a vármegyeszékhelyeken 14 400 használt társasházi lakás érhető el, ami érezhetően javítja a vevők alkupozícióját.

A kerületi árak is jól mutatják az átrendeződést. A III. és a IX. kerületben szeptemberhez képest csökkent a használt társasházi lakások medián négyzetméterára, ugyanakkor már egyetlen kerületben sincs 1 millió forint alatti négyzetméterár. A legnagyobb kínálatot adó XIII. kerületben 1,64 millió forint a négyzetméterár, a VII. kerületben 1,47 millió, a VI.-ban 1,26 millió, a VIII.-ban pedig 1,15 millió forint.

A vidéki nagyvárosokban is fontos mérföldkőhöz érkezett a piac. Debrecen után Szeged is belépett az egymilliós klubba: mindkét városban kereken 1 millió forint a használt társasházi lakások medián négyzetméterára. Ezt a szintet közelíti Székesfehérvár 998 ezer, valamint Győr 977 ezer forintos medián négyzetméterárral.