A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek
Februárban ismét csökkentek a budapesti lakásárak, országosan pedig jelentősen lassult a drágulás üteme, miközben a vevők egyre inkább az új építésű, megfizethetőbb lakások felé fordulnak – derül ki az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adataiból.
A fővárosi lakáspiacon éles fordulat következett be: a januári, közel 3 százalékos havi áremelkedés után februárban már fél százalékkal csökkentek az árak. Éves összevetésben is mérséklődött a tempó: a januári 20,3 százalékos drágulás februárra 14,6 százalékra lassult.
A változás hátterében elsősorban a kereslet átrendeződése áll. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a használt lakások helyett egyre többen keresnek új építésű ingatlanokat. Budapesten már tíz kerületben is vannak olyan lakásfejlesztések, amelyek az Otthon Start Program keretében az első lakásukat vásárlók számára is elérhetők: négyzetméteráruk 1,5 millió forint alatt marad. Ezzel szemben a fővárosi használt társasházi lakásoknál a medián négyzetméterár már meghaladja ezt a szintet.
Fontos kiemelni, hogy az árcsökkenés nem a kereslet gyengülésének következménye. Januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma, az új építésű lakásoknál pedig 18 százalékot meghaladó élénkülést mértek. A vevők tehát nem tűntek el a piacról, hanem a fizetőképességük felső határát elérve a megfizethetőbb kínálat felé fordultak.
A lassulás nem csak a fővárosra jellemző. Országosan a havi áremelkedés üteme a januári 1,5 százalékról 0,7 százalékra mérséklődött februárban, az éves árdinamika pedig 17,5 százalékról 15,6 százalékra csökkent. Az országos átlagot meghaladó drágulás volt Pest vármegyében 17, Közép-Dunántúlon 18,6, a Dél-Alföldön pedig 18,5 százalékos éves árnövekedéssel.
A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek. A használt társasházi lakások kínálata robbanásszerűen bővült: Budapesten 53, a vármegyeszékhelyeken 46 százalékkal több ilyen ingatlan közül válogathatnak a vevők, mint egy évvel korábban. A fővárosban mintegy 27 ezer, a vármegyeszékhelyeken 14 400 használt társasházi lakás érhető el, ami érezhetően javítja a vevők alkupozícióját.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kerületi árak is jól mutatják az átrendeződést. A III. és a IX. kerületben szeptemberhez képest csökkent a használt társasházi lakások medián négyzetméterára, ugyanakkor már egyetlen kerületben sincs 1 millió forint alatti négyzetméterár. A legnagyobb kínálatot adó XIII. kerületben 1,64 millió forint a négyzetméterár, a VII. kerületben 1,47 millió, a VI.-ban 1,26 millió, a VIII.-ban pedig 1,15 millió forint.
A vidéki nagyvárosokban is fontos mérföldkőhöz érkezett a piac. Debrecen után Szeged is belépett az egymilliós klubba: mindkét városban kereken 1 millió forint a használt társasházi lakások medián négyzetméterára. Ezt a szintet közelíti Székesfehérvár 998 ezer, valamint Győr 977 ezer forintos medián négyzetméterárral.
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol fordult a kocka.
Végleg beteszik a kaput a nyaralóépítéseknek a Balatonnál: kemény tilalmat vezettek be a magyar tengernél
A jövőben nem engedélyezik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását. A szigorítás kizárólag a luxusnyaralók terjedését gátolja.
Elkészült a 2025-ös boldogságtérkép. Több mint 15 ezer válasz rajzolja ki, hol a legjobb, és hol a legnehezebb ma élni hazánkban. Mutatjuk az eredményeket!
Megjött a toxikológiai eredmény az eltűnt budapesti fiú ügyében: ez derült ki Egressy Mátyás haláláról
A rendőrök még a szórakozóhely kamerafelvételeit is másodpercről másodpercre átnézték, hogy kiderítsék, mi történt a fiatal fiúval.
A támogatott hitel elkülönített óvadéki számlára kerülhet, így a kivitelező csak a lakás elkészülte után juthat hozzá.
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Ki hinné, hogy Dániában, Hollandiában, Ausztriában Finnországban vagy Svájcban a legproblémásabb a külföldiek helyzete, vagy hogy a törökök, olaszok messze jobban bánnak a nőkkel.
Megtalálták az aranybányát? Szép csendben elképesztő tempóban húzzák fel az új lakóparkokat Magyarországon
Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint ez jelentős adminisztratív könnyítést hozhat a fejlesztőknek, és felgyorsíthatja a beruházásokat.
Kipukkadhat a gigantikus ingatlanlufi a sivatagi metropoliszban: rengeteg befektető bukhat hatalmasat
Az Egyesült Arab Emírségek ingatlanpiaca komoly próba elé került, miután iráni rakétacsapások érték Dubaj és Abu-Dzabi repülőtereit, kikötőit és lakóövezeteit.
Mikor van nőnap 2026-ban? Mutatjuk, mitől érdekes a nemzetközi nőnap eredete és mióta van nőnap. A története régebbre nyúlik vissza, mint hinnénk.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.
Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?
A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Időzített bombán ül a magyar lakáspiac: elég egyetlen apró változás, és kártyavárként omolhat össze az egész
A támogatott hitelek januári volumene 206 milliárd forint volt, ami az összes új lakáshitel 81,2 százaléka.
A XVIII. kerületi polgármester hatósági beavatkozást sürget a Cséry-telepről kiinduló talajvízszennyezés miatt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.