Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon

Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak. Ha pedig nem elég a vételárra a kamattámogatott hitel, akkor piaci hitellel fedezik a hiányzó összeget. A felhasznált önerő ugyanis minimális.

Míg 2025 augusztusában még kivárást lehetett érzékelni mind a vevői, mind az eladói oldalon, szeptemberben az Otthon Start hitel hatására már a keresleti piac volt jellemző az ingatlanpiacon.

És habár a vevők még mindig elsősorban a jó ár/érték arányú ingatlanokat keresik, már azzal a jelenséggel is lehet találkozni, hogy a fiatalok a túlárazott ingatlanokat is hajlandóak megvenni, mert félnek az esetleges további drágulástól

- hívta fel a figyelmet Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Pedig, mint mondta, nyárra már megnyugodni látszott az ingatlanpiac, de a 3%-os kamattámogatott hitel bejelentése után aktívabbá vált a vevői oldal – augusztusban még csak érdeklődés szintjén –, amivel párhuzamosan az eladók részéről megkezdődött az árspekuláció. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a jelentős mértékű keresletet látva folyamatosan emelik az árakat.

A szakértő szerint ennek hatására jelenleg a X. és XVII. kerületben a jobb adottságú ingatlanok átlagos négyzetméterára már 1 millió forint felett jár, míg a felújított lakásoké eléri az 1,3 millió forintot. A legkeresettebbek továbbra is a felújított, jó állapotú panellakások, ugyanakkor családi házak esetében a felújítandó ingatlanok is szóba jöhetnek a vevőknél.

Az alku persze ezeknél a keresett panellakásoknál az adott piaci helyzetben minimális, és gyakran hirdetési áron kelnek el a kedveltebb kategóriába tartozó ingatlanok. Sőt olykor felfelé tartó licitbe bocsátkoznak az érdeklődők, ha kifejezetten vonzó ingatlanról van szó - tette hozzá Kovácsné Zsichla Katalin.

De ugyanez elmondható a téglaépítésű lakásokról is, különösen, ha az eddig is népszerű, kiváló közlekedési adottságú, kisebb méretű, azaz 27-36 négyzetméteres garzonokról van szó, vagy a szintén keresett, 50-70 négyzetméter alapterületű sorházakról. Ráadásul most a vevők által drágának tartott újépítésű ingatlanok iránt is élénkült a kereslet.

Jelenleg legfeljebb csak a családi házaknál jellemző, hogy számottevő mértékű alkura nyílik lehetősége a vevőknek: ezeknél átlagosan mintegy 10 százalék körüli árengedményt érhetnek el. Ők most már sok esetben annak is örülnek, ha nem emeli meg menet közben az ingatlan árát a tulajdonos az Otthon Start hitel miatt kialakult nyomás hatására - jegyezte meg a Balla Ingatlan kerületi szakértője.

Az értékesítési idők ezzel párhuzamosan erősen lecsökkentek, különösen a jó elhelyezkedésű, megfelelően árazott panellakásoknál: ezek most akár 1-2 hét alatt minden probléma nélkül eladhatók a két budapesti kerületben.

Mindez az Otthon Start hitelnek köszönhető, melyet a hitelre vásárló vevők igyekeznek kihasználni. És arányuk most nem csekély: a vevők mintegy 60-70 százaléka hitel, illetve ezen belül a 3%-os kamattámogatott kölcsön segítségével szeretne ingatlant vásárolni - mondta a szakértő, aki úgy fogalmazott, hogy aki hitelt akar felvenni, az szinte mind erről beszél, és akinek lehetősége van, ki is használja.

Szintén jellemző még az ingatlanpiacra, hogy a támogatott hitel felvétele mellett a fiatalok minimális önerővel próbálnak ingatlant vásárolni. Ha drágább az ajánlat, mint amire számítottak, akkor az Otthon Start mellett piaci hitellel pótolják ki a hiányzó részt.

Ráadásul még az eddigi készpénzes befektetők is az Otthon Startot próbálják kihasználni. Ők azok, akik úgymond a gyermekük számára vesznek befektetésként ingatlant, amit aztán néhány évig bérlakásként hasznosítanak.

Hogy utóbbi mennyire fog sikerülni, ha jelentősebb számban kerülnek piacra az elkövetkező években bérlakások, az kérdéses, de egyelőre még magas szinten járnak a bérleti díjak a X. és XVII. kerületekben is. Az ugyanakkor Kovácsné Zsichla Katalin szerint már megfigyelhető, hogy a kereslet visszaesett a bérlakások iránt, mivel akik tehetik, azok most inkább vásárolnak, és a hitel törlesztőrészleteit fizetik az albérlet helyett.

A szakértő végül megjegyezte, hogy most kibontakozott folyamat az elkövetkező hónapokban is jellemző marad, tehát várhatóan egy jó darabig a kereslet még nem mérséklődik. Ami ugyanakkor azzal is jár, hogy mind a lakások, mind a családi házak árait folyamatosan tovább emelik a tulajdonosok.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA