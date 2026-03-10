Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban

A az I., az V., a XIII., a XXI. és a XXII. kerület dátumai után a MOHU nyilvánosságra hozott egy áprilisi lomtalanítási dátumot is: a VIII. kerületiek már be is írhatják a naptárba. Összesen 6 körzet lesz, ahol április 13-20. időszakban viszik a lomot, a különböző körzetekre más-más dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

A lomtalanítás a mai nappal zárul a XIII. kerületben, a MOHU által eddig közzétett dátumok szerint pedig a XXII. következik. Március végéig pedig még az I. kerület is sorra kerül. A legfrissebb dátum a VIII. kerületet érinti, ahol áprilisban számíthatunk a lomtalanítás megtartására. Az összes eddig ismert dátum elérhető ebben a cikkünkben, melyet folyamatosan frissítünk, ahogy új információ derül ki.

Lomtalanítás 2026: Budapest 8. kerület, Józsefváros

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a VIII. kerületben április 13. és 20. között lesz lomtalanítás. A VIII. kerületben összesen 6 körzet lesz, melyek a lenti térképen láthatók. A körzetekhez tartozó pontos dátumok:

1. körzet: április 13., hétfő

2. körzet: április 14., kedd

3. körzet: április 15., szerda

4. körzet: április 16., csütörtök

5. körzet: április 19., vasárnap

6. körzet: április 20., hétfő

A tavaly évben az volt a menetrend, hogy az V. kerületben vitték el először a lomokat február végén, aztán márciusban sorban az I., a XXI. és a XIII. kerületben, utána a XXII. kerületben még március végén kezdték, és április elejére fejezték be. Bár a kerületek sorrendje némileg változott, idén is ezekkel a kerületekkel kezdték.

Ha a tavalyi sorrendet tartják, akkor áprilisban a VIII. kerület mellett a XIX. kerület, májusban pedig a X., a XI., és a XXIII. kerület kerülhet sorrend. Ez viszont még egyáltalán nem biztos, meg kell várni a MOHU hivatalos közlését.

Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába

bútor

matrac

szőnyeg, bőrönd

nagyméretű sportszer (pl. síléc)

használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Lapra szerelt fahulladékok külön gyűjtése Kérik, hogy a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki. A fából készült lomok szelektív begyűjtése lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért munkatársaink azt egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – szállítják el a lomtalanítás alkalmával.



A fahulladékok közé helyezhető: tömör fa, deszka, léc, forgácslap, lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak), OSB-lapok, rétegelt lemez, lapra szerelt faláda, rekesz, raklap. Kérik, hogy a fahulladékok közé ne helyezzen kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Nem helyezhető ki:

a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém) építési és bontási törmelék (pl. csempe) sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer?

Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.