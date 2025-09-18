Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Súlyos tévhit dőlt meg az Otthon Startról: fájó milliókat bukhat, aki bedől neki, ez nem játék
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot az Otthon Start miatt, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál. „A realitáshoz közeli árazás továbbra is kulcsfontosságú, ezek az ingatlanok szinte biztosan gyorsan elkelnek” – hangsúlyozta Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője.
Az utóbbi hónapokban erősödő kereslet újra felvetette a kérdést: vajon elérkezett-e az az időszak, amikor szinte minden lakás gyorsan elkel? A tapasztalatok szerint a helyzet ennél árnyaltabb: bár a kereslet bővül, az árérzékeny vevői oldal erőteljesen befolyásolja, hogy mely ingatlanokra csapnak le gyorsan.
„A piacon jelenleg azt tapasztaljuk, hogy azok az ingatlanok, amelyek 2–3 hónappal ezelőtt kerültek meghirdetésre, viszonylag gyorsan értékesíthetők. Ennek oka, hogy áraik jobban igazodnak az aktuális vevői igényekhez és fizetőképességhez” – kezdte Ben Ezra Orran, a Central Home szakértője, a belvárosi ingatlanok specialistája.
Az elmúlt 30 napban jelentősen nőtt a kínálat és számos új lakás került a piacra – jellemzően 15–20 százalékkal magasabb áron. Az eladók bíznak abban, hogy a következő 2–3 hónapban a kereslet olyan mértékben élénkül, hogy a vevők hajlandóak lesznek ennyivel többet fizetni az adott ingatlanért. A szakértő ugyanakkor óvatosságra int:
Valóban folyamatosan érkeznek új, magasabb árkategóriájú ingatlanok a piacra, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ténylegesen csak azok az ingatlanok találnak vevőre, amelyek ára már egy hónappal ezelőtt is reálisnak számított.
Árérzékeny vevők, óvatos eladók
A jelenlegi piaci környezetben a vevők rendkívül árérzékenyek. Azok az eladók, akik az elmúlt hetekben a már említett 15–20 százalékos áremeléssel próbálnak piacra lépni, könnyen szembesülhetnek azzal, hogy a lakásuk hosszabb ideig bent marad a kínálatban. Ezzel szemben a piaci realitásokhoz igazodó árazás gyors értékesítést eredményezhet.
Ez azt jelenti, hogy bár a kereslet erősödése biztató, a „minden úgyis elkel” felfogás jelenleg nem állja meg a helyét. A vevők sokkal tudatosabbak, és hajlandóak kivárni, ha túl magasnak ítélik az árakat.
Mi várható a következő hónapokban?
A következő hetekben-hónapokban várhatóan még több ingatlan kerül a piacra, mivel sok tulajdonos igyekszik kihasználni a megnövekedett érdeklődést. Az viszont kérdés, hogy ezek közül mennyi talál majd ténylegesen vevőre.
„A realitáshoz közeli árazás továbbra is kulcsfontosságú. Azok az ingatlanok, amelyek a vevői fizetőképességhez igazodnak, szinte biztosan gyorsan elkelnek. A túlzottan optimista árazás viszont hosszabb értékesítési folyamatot vetít előre” – mondta Ben Ezra Orran.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
