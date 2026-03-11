Végre fellélegezhetnek a magyar vásárlók: megérkezett a várva várt árzuhanás az ingatlanpiacon, azonnal megindult a roham

A tavalyi, hektikus lakáspiaci év után 2026-ban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb működés jöhet a magyar ingatlanpiacon - derült ki az OTP szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. Az OTP Csoport éves tájékoztatóján elhangzott, hogy a lassuló áremelkedés, a bővülő kínálat és a túlárazottság mérséklődése egyaránt ebbe az irányba mutat. A szakértők szerint jelenleg elsősorban saját célra vásárlók jelennek meg a piacon, akik leginkább családi házat keresnek, miközben az új lakásfejlesztések is befolyásolják a 2026-os folyamatokat.

A 2025-ös év a vártnál jóval mozgalmasabban alakult a lakáspiacon. A kereslet több hullámban erősödött. Ebben szerepet játszott az állampapírok magas kamatfizetése, az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások átmeneti felhasználhatósága, az állami támogatások bővítése, valamint a szeptemberben elindított Otthon Start Program. A kínálat azonban nem tudott lépést tartani a gyorsan növekvő kereslettel, ami erős áremelkedést hozott, majd az év végére a forgalom visszaesését eredményezte. Az OTP Csoport szerint a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcsközeli szintre emelkedett.

2025-ben az OTP ügyfelei elsősorban használt lakásokat vásároltak, az év második felétől pedig egyértelműen az Otthon Start kedvezményes hitel dominált. Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztéséért felelős szakmai vezetője szerint a program sok fiatal vásárlót mozgatott meg. A hitelfelvevők több mint 53 százaléka 35 év alatti volt. Sokan egyedül vagy szülői segítséggel vették meg első lakásukat. Hozzátette, hogy a program feltételei összetettek, ezért a lakáskereséssel párhuzamosan érdemes pénzügyi tanácsot kérni. Az OTP hitelszakértői ebben segítenek eligazodni. A bank 2025 végéig 295 milliárd forintnyi Otthon Start hiteligényt fogadott be, ami mintegy 43 százalékos piaci részesedést jelent.

EZ IS ÉRDEKELHET Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.

A 2025-ös élénk időszak után 2026 elején visszafogottabb aktivitás látszott. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint januárban mérsékeltebb volt az érdeklődés, februárban azonban már élénkülés indult. Az idei első adatok alapján stabil kínálat mellett lassul az áremelkedés üteme, miközben a kereslet fokozatosan erősödik. Ebben szerepet játszik, hogy a korábban kiváró vevők közül egyre többen próbálják kihasználni az Otthon Start lehetőségeit.

Az érdeklődés jelenleg elsősorban a családi házak iránt erős. A keresések 67 százaléka ilyen ingatlanokra irányul. A tégla lakások 24 százalékot, a panellakások 10 százalékot tesznek ki. A saját célra vásárlók valamivel nagyobb arányban keresnek jó állapotú, felújított vagy újszerű lakásokat, mint az Otthon Start bevezetése előtt.

Az adatok szerint az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő ingatlanok aránya országosan viszonylag magas, de jelentős területi különbségek láthatók. Országos szinten a kínálat mintegy 73 százaléka felel meg a program feltételeinek. A fővárosban jóval alacsonyabb ez az arány. Budapesten az elérhető ingatlanok mindössze 43 százaléka fér bele az Otthon Start kereteibe. Vidéken ezzel szemben sokkal szélesebb a kínálat. Ott az ingatlanok mintegy 85 százaléka felel meg a program követelményeinek.

Az adatokból az is látszik, hogy a legtöbb régióban nagyon magas az arány. Több megyében 90 százalék feletti az Otthon Start kompatibilis kínálat. Különösen Észak Magyarországon és az Alföld több részén közel teljes a megfelelés, egyes térségekben 96–99 százalékos értékek jelennek meg. Ezzel szemben a fővárosi régió erősen kilóg a sorból. Budapest mellett néhány nyugat magyarországi térségben is alacsonyabb az arány, például a Dunántúl egyes megyéiben 60–70 százalék körüli értékek láthatók.

Otthon Startra megfelelő lakások aránya vármegyénként. Fotó: Zenga.hu

Ez érdemi változás a tavalyi év elejéhez képest, amikor a befektetők dominálták a piacot. A befektetési célú vásárlások megtérülése jelenleg alacsonyabb, miközben az Otthon Start hatására az albérletek iránti kereslet mérséklődik, a bérleti kínálat pedig bővül.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint 2026-ban a lakáspiacon egyfajta normalizálódás várható. A működés nyugodtabb és kiszámíthatóbb lehet, bár a nemzetközi geopolitikai helyzet továbbra is kockázatot jelent. A választási évek elején gyakran erősödik a piaci bizonytalanság is. A szakértő szerint a magyar lakáspiac túlárazottsága tavaly meghaladhatta a 25 százalékot, de a lassuló áremelkedés és a kínálat bővülése miatt 2026-ban fokozatos csökkenés jöhet.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fejlesztői aktivitás is erősödik. 2024-ben Budapesten összesen 29 olyan projekt értékesítése indult el, amely legalább 50 lakásos volt, ezek közül 21 haladta meg a 100 lakásos méretet. 2025-ben már 55 nagy beruházás került piacra, közülük 39 érte el a 100 lakásos nagyságot.

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint 2026 januárjában és februárjában az eladott ingatlanok országos átlagára 39,4 millió forint volt, ami 7 százalékkal alacsonyabb az előző év decemberi szintjénél. Budapesten az átlagár 66,2 millió forintot tett ki. A lakások négyzetméterárai a fővárosi régióban stagnálnak, míg a keleti és nyugati régiókban enyhe csökkenés látható. A családi házaknál a délkeleti régió kivételével minden térségben emelkedtek a négyzetméterárak.

Pélyi András, az OTP Ingatlanpont ügyvezetője szerint a nagyvárosokban továbbra is korlátozott az alkulehetőség. Az új lakásfejlesztéseknél az alacsony kínálat miatt még mindig túlárazottság látszik. Sok beruházás magasabb árszinten jelenik meg a piacon, ami azt is jelenti, hogy nem minden projekt felel meg teljes mértékben az Otthon Start feltételeinek. Hozzátette, hogy a lakásépítések száma várhatóan növekedni kezd, de látványosabb bővülés inkább 2027-ben valószínű.

Az OTP Csoport az elmúlt években olyan szolgáltatási rendszert épített ki, amely a lakásvásárlás teljes folyamatában támogatást nyújt az ügyfeleknek. A segítség már a lakásvásárlás tervezésénél elérhető. Ide tartozik a pénzügyi tanácsadás, az ingatlan kiválasztásában nyújtott szakértői segítség, a jogi háttér és a lakásbiztosítás is. A cél az, hogy az ügyfelek megalapozott döntést hozzanak, és a vásárlás során végig szakmai támogatásra támaszkodhassanak.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA