Tűz Budapesten: nagy erőkkel vonult ki a tűzoltóság

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.

Azt írták, hogy mintegy öt hektárt érintett a tűz. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

