tűz képe közelről
Otthon

Tűz Budapesten: nagy erőkkel vonult ki a tűzoltóság

MTI
2025. augusztus 16. 17:04

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton.

Azt írták, hogy mintegy öt hektárt érintett a tűz.  A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Címlapkép: Getty Images
#Budapest #tűzoltók #autópálya #tűz #tűzoltó #katasztrófavédelem #tűzgyújtási tilalom #tűzoltóság #tűzeset

