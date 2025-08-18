2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Egy férfi gitáros játszik a színpadon, erős fénnyel és füsttel körülvéve. Teljes testfelvétel hátulról fotózva.
Otthon

Majd 10 milliárd forintért árulja kastélyházát a világhírű magyar gitáros: nem semmi a kóceráj

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 09:01

Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa, aki hat éve folyamatosan újítja fel az ingatlant - szúrta ki a HVG.

A Magyarországról fiatalon Amerikába költözött zenész 28 millió dollárért (mintegy 9,5 milliárd forintért) hirdette meg eladásra impozáns, 1200 négyzetméteres, háromemeletes ingatlanát, amely egy privát tó partján helyezkedik el – számolt be a Blabbermouth.

Báthory 2019-ben vásárolta meg a középkori erődöt mintázó, 1990-ben épült házat mindössze 3,25 millió dollárért. Az ingatlant eredetileg a utah-i Miller milliárdos család építtette. A zenész azóta egy építész közreműködésével teljesen átalakította az épületet, amelyből mára csak a külső falak maradtak eredeti állapotukban.

Az ingatlan különleges értékei között szerepelnek 1,7 millió dollár értékű ólomüveg katedrálisablakok, 1,4 millió dollárt érő kézzel faragott mahagóni elemek, XV. századi európai kőkapuk, XVII. századi kandallók, valamint félévezredes ajtók és gerendák.

"Művész vagyok. Akármilyen jó is valami ehhez hasonlót birtokolni, a folyamat során rájöttem, hogy számomra igazán a megalkotása az izgalmas. Megtervezni és megépíteni valamit, ami monumentális és ami túl fog élni engem, na abban van a varázs" – nyilatkozta Báthory az eladás kapcsán. A gitáros elárulta, hogy építészével már európai kastélyokat és erődöket szemlélnek, hogy azokat "élhető műalkotásokká" alakítsák.

A Five Finger Death Punch 2005-ben alakult Nevadában, és mára sokszoros platinalemezes hard rock együttessé vált, dalaikat 12 milliárdszor játszották le online platformokon. Az elmúlt öt évben rendszeresen szerepelnek a Billboard hard rock-sikerlistájának első három helyén. Összesen 28 daluk került a top 10-be, ebből 16 vezette a listát, és hét albumuk ért el arany vagy platina minősítést. A zenekar nemrég a Metallica előzenekaraként koncertezett kétéves turnéjuk során.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #kastély #zenész #kastélyfelújítás

