Majd 10 milliárd forintért árulja kastélyházát a világhírű magyar gitáros: nem semmi a kóceráj
Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa, aki hat éve folyamatosan újítja fel az ingatlant - szúrta ki a HVG.
A Magyarországról fiatalon Amerikába költözött zenész 28 millió dollárért (mintegy 9,5 milliárd forintért) hirdette meg eladásra impozáns, 1200 négyzetméteres, háromemeletes ingatlanát, amely egy privát tó partján helyezkedik el – számolt be a Blabbermouth.
Báthory 2019-ben vásárolta meg a középkori erődöt mintázó, 1990-ben épült házat mindössze 3,25 millió dollárért. Az ingatlant eredetileg a utah-i Miller milliárdos család építtette. A zenész azóta egy építész közreműködésével teljesen átalakította az épületet, amelyből mára csak a külső falak maradtak eredeti állapotukban.
Az ingatlan különleges értékei között szerepelnek 1,7 millió dollár értékű ólomüveg katedrálisablakok, 1,4 millió dollárt érő kézzel faragott mahagóni elemek, XV. századi európai kőkapuk, XVII. századi kandallók, valamint félévezredes ajtók és gerendák.
"Művész vagyok. Akármilyen jó is valami ehhez hasonlót birtokolni, a folyamat során rájöttem, hogy számomra igazán a megalkotása az izgalmas. Megtervezni és megépíteni valamit, ami monumentális és ami túl fog élni engem, na abban van a varázs" – nyilatkozta Báthory az eladás kapcsán. A gitáros elárulta, hogy építészével már európai kastélyokat és erődöket szemlélnek, hogy azokat "élhető műalkotásokká" alakítsák.
A Five Finger Death Punch 2005-ben alakult Nevadában, és mára sokszoros platinalemezes hard rock együttessé vált, dalaikat 12 milliárdszor játszották le online platformokon. Az elmúlt öt évben rendszeresen szerepelnek a Billboard hard rock-sikerlistájának első három helyén. Összesen 28 daluk került a top 10-be, ebből 16 vezette a listát, és hét albumuk ért el arany vagy platina minősítést. A zenekar nemrég a Metallica előzenekaraként koncertezett kétéves turnéjuk során.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg. Nézzük meg, mit kell tudnunk róla...
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.
A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.
Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
A családtámogatásokról szóló vita új megvilágításba kerülhet, ha felismerjük, hogy valójában nem támogatásról - vélekedik egy szakértő.
Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei
MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.
Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.
Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
