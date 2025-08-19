2025. augusztus 19. kedd Huba
Huszonegy éves veszekedésről beszélt Wayne Rooney: ezért nem beszélt vele csapattársa

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 11:15

Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában, miután a Manchester United játékosa vitatott büntetőt harcolt ki az Arsenal ellen egy 2004-es mérkőzésen - számolt be a Mirror.

A 2004 októberében lejátszott Old Trafford-i mérkőzésen a Manchester United 2-0-ra legyőzte az Arsenalt, ezzel véget vetve a londoni csapat 49 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatának. A találkozó első gólját egy büntetőből szerezték a hazaiak, amelyet Rooney harcolt ki Campbell ellen.

"Ez egy fontos mérkőzés volt az Arsenal számára. Ha nyertek volna, az 50 meccs lett volna veretlenül. Mi 2-0-ra győztünk, és Campbell ezután több mint hat hónapig nem beszélt velem. Amikor találkoztunk a válogatottnál, Sol nem állt szóba velem. Néha mondtam neki: 'Gyerünk, ember, Angliáért játszunk', de nem beszélt velem, mert úgy érezte, szimuláltam azon a meccsen. Pedig kint hagyta a lábát, és szerintem volt egy kis érintkezés" - nyilatkozta Rooney a saját műsorában.

Campbell annyira nehezményezte az esetet, hogy még 2017-ben, 13 évvel később is felemlegette, amikor egyébként elismerően nyilatkozott Rooney pályafutásáról. "Micsoda karrier, Wayne Rooney. Fantasztikus szolgálatot tett Angliának. Csak egy szimulálás bosszantott a Manchester United elleni meccsen" - írta akkor.

Thierry Henry, az Arsenal másik legendája is határozottan állítja, hogy Rooney szimulált a mérkőzésen. "Szerintem aznap ők jobbak voltak, de még 0-0 volt az állás, és mi elégedettek lettünk volna a döntetlennel. De Rooney szimulált. Nem érdekel, ki mit mond, ő bizony szimulált, és így kapták a büntetőt. Ha megnézed a visszajátszást, tisztán látszik, hogy Sol Campbell nem nyújtja ki a lábát, visszahúzza, Rooney pedig ügyes volt, hogy kihasználta ezt a büntetőhöz" - mondta Henry.

Campbell az incidens után még három évig játszott az angol válogatottban, mielőtt 2007-ben visszavonult. Abban az idényben, amikor az Arsenal veretlenségi sorozata megszakadt, sem a londoni csapat, sem a Manchester United nem nyerte meg a bajnokságot - a Chelsea lett a bajnok, az Arsenal pedig a második helyen végzett.
Címlapkép: Getty Images
#sport #angol #beszélgetés #manchester united #Arsenal #angol foci #angol válogatott #wayne rooney #angol bajnokság

