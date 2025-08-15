2025. augusztus 15. péntek Mária
Apa és fia együtt töltenek egy kis időt a kertészkedéssel a hátsó kertben.
Hétvégi ház a telken? Most sokat nyerhet a tulajdonos

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 12:04

Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak. A változások lehetővé teszik, hogy – ha az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi – a tulajdonosok kérhessék ingatlanjuk kivonását a mezőgazdasági művelési ágból.

A zártkerti ingatlanok eredetileg gyümölcsösök, szőlők vagy kertek voltak, sok esetben hétvégi házzal a telken. Bár a gyakorlatban sokan állandó lakóhelyként használják őket, jogilag jellemzően mezőgazdasági területként vannak nyilvántartva. Az épületek gyakran „gazdasági épület” besorolást kapnak, ami ellehetetleníti a lakáshitel és állami támogatások igénybevételét. Ráadásul a beépíthetőség korlátozott, a fenntartás többletkötelezettségekkel jár, az értékesítés pedig csak a földforgalmi törvény szigorú előírásai szerint történhet.

A júliusban hatályba lépett változtatás lehetőséget teremt arra, hogy a zártkerti ingatlanokat – akár csak részben – „művelés alól kivett területként” jegyezzék be. Ez jogilag is elismeri a tényleges használatot, megszüntetve az eddigi ellentmondást.

Az átminősítés előnyei:

  • Nem kell földvédelmi járulékot fizetni (ami korábban több százezer–milliós tétel is lehetett).
  • Az ingatlan kikerül a termőföldekre vonatkozó elővásárlási jog hatálya alól.
  • Könnyebben értékesíthető és hasznosítható, reálisabb piaci áron.

Fontos azonban, hogy a változtatás csak akkor él, ha az adott önkormányzat rendeletben kijelöli az érintett területeket. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője szerint a tulajdonosoknak érdemes figyelniük a helyi döntéseket, mert a jogi státusz rendezése jelentősen növelheti az ingatlan értékét és hasznosíthatóságát.
Címlapkép: Getty Images
