Így versenyeznek a bankok az ügyfelekért: valahol akár 2,5%-os hitelt kaphatunk ősztől?

"Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat a 2,5 és 3 százalék közötti zónában" – nyilatkozta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője az RTL Híradónak vasárnap az Otthon Start programmal kapcsolatban.

"Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat a 2,5 és 3 százalék közötti zónában" – nyilatkozta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője az RTL Híradónak vasárnap az Otthon Start programmal kapcsolatban.

A köztudatban 3 százalékos hitelként ismert Otthon Start konstrukció keretében az igénylők maximum 50 millió forint összegű lakáshitelt vehetnek fel legfeljebb 3 százalékos kamattal. A szabályozás azonban lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.

A banki ajánlatokat összehasonlító Bankmonitor vezetője korábban a Telexnek is megerősítette, hogy információik szerint több pénzintézet is a törvényi maximumnál alacsonyabb kamatszinttel lép majd piacra.

"Elképzelhető, hogy lesz olyan bank, aki bármelyik ügyfelének elérhetővé tesz például 2,8 százalékos kamatot. Összességében úgy látjuk, hogy a jelentős verseny a prémium ügyfelekért zajlik, ahol 700-800 ezer forint fölötti nettó igazolt jövedelem van havi szinten" – fejtette ki Sándorfi az RTL-nek, hozzátéve, hogy várhatóan a magas jövedelműek kaphatják majd a legkedvezőbb ajánlatokat. A kedvezőbb kamatszint természetesen alacsonyabb havi törlesztőrészletet eredményez, ami a teljes futamidő alatt jelentős megtakarítást jelent az erre jogosult hitelfelvevőknek.