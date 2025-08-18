Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa
Így versenyeznek a bankok az ügyfelekért: valahol akár 2,5%-os hitelt kaphatunk ősztől?
"Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat a 2,5 és 3 százalék közötti zónában" – nyilatkozta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője az RTL Híradónak vasárnap az Otthon Start programmal kapcsolatban.
A köztudatban 3 százalékos hitelként ismert Otthon Start konstrukció keretében az igénylők maximum 50 millió forint összegű lakáshitelt vehetnek fel legfeljebb 3 százalékos kamattal. A szabályozás azonban lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
A banki ajánlatokat összehasonlító Bankmonitor vezetője korábban a Telexnek is megerősítette, hogy információik szerint több pénzintézet is a törvényi maximumnál alacsonyabb kamatszinttel lép majd piacra.
"Elképzelhető, hogy lesz olyan bank, aki bármelyik ügyfelének elérhetővé tesz például 2,8 százalékos kamatot. Összességében úgy látjuk, hogy a jelentős verseny a prémium ügyfelekért zajlik, ahol 700-800 ezer forint fölötti nettó igazolt jövedelem van havi szinten" – fejtette ki Sándorfi az RTL-nek, hozzátéve, hogy várhatóan a magas jövedelműek kaphatják majd a legkedvezőbb ajánlatokat. A kedvezőbb kamatszint természetesen alacsonyabb havi törlesztőrészletet eredményez, ami a teljes futamidő alatt jelentős megtakarítást jelent az erre jogosult hitelfelvevőknek.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg. Nézzük meg, mit kell tudnunk róla...
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.
A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.
Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást.
A családtámogatásokról szóló vita új megvilágításba kerülhet, ha felismerjük, hogy valójában nem támogatásról - vélekedik egy szakértő.
Otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a legfontosabb tudnivalók, a lakásfelújítási támogatás feltételei
MÁK otthonfelújítási támogatás 2025: ezek a lakásfelújítási támogatás 2025 feltételei, így jár a Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 nyugdíjasoknak és más jogosultaknak.
Az Otthon Start Program 10 százalékos önerő-kedvezménye nem minden igénylő számára elérhető, és a banki értékbecslés is kulcsfontosságú szerepet kap a hiteligénylés során.
Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.