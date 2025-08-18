2025. augusztus 18. hétfő Ilona
A középkori gyulai vár és bástya
2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 06:20

Gyula területén a lomtalanítás 2025 őszi időpontja október 25-e lesz. A lomtalanítást a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. végzi, mely nemcsak Gyula területén lát el feladatokat, hanem Sarkad, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Sarkadkeresztúr, Kétegyháza, és Elek területén is. Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által közzétett II. féléves hulladéknaptárok alapján kiderül, mikor és hol várható lomtalanítás 2025 őszén. Azt, hogy valaki kéri a lomtalanítást, több helyen be kell jelenteni, vagy előzetesen regisztrálni.

Lomtalanítás Gyula és a környező települések területén 2025 őszén:

  • Gyula - október 25. A lomtalanítási igényét a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon jelezheti a szolgáltató ügyfélszolgálata felé - írják.
  • Sarkad - nincs információ
  • Kötegyán - október 18. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényét 2025. október 16-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.
  • Méhkerék - nincs információ
  • Újszalonta - nincs információ
  • Sarkadkeresztúr - október 18. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényt 2025. október 16-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.
  • Kétegyháza - nincs információ
  • Elek - november 8. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényt 2025. november 6-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.

Azoknak, akiknek nem felelnek meg a meghirdetett időpontok, lehetőségük van a különféle hulladékgazdálkodási létesítményekben leadni a lomokat. Ezek a következők:

Hulladék átrakó állomás: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Települési szilárdhulladék gyűjtése és kezelése, beszállított hulladékok mérlegelése

Építésihulladék-kezelő telep: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Építési és bontási hulladékok (inert) gyűjtése, kezelése

Hulladékudvar: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, és veszélyes hulladékok gyűjtése is a BE-66.02445-11.2023. engedélyben foglaltak szerint

Komposztáló telep: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. - Zöldhulladék gyűjtése, kezelése, hasznosítása; állati ürülék, folyékony hulladék /hígtrágya/ gyűjtése, kezelése; folyékony hulladék kezelésből származó iszapok gyűjtése, kezelése; fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok gyűjtése, kezelése; tejipari hulladék gyűjtése, kezelése; szeszfőzés hulladéka gyűjtése, kezelése
Címlapkép: Getty Images
