Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat
Gyula területén a lomtalanítás 2025 őszi időpontja október 25-e lesz. A lomtalanítást a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. végzi, mely nemcsak Gyula területén lát el feladatokat, hanem Sarkad, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Sarkadkeresztúr, Kétegyháza, és Elek területén is. Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.
A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által közzétett II. féléves hulladéknaptárok alapján kiderül, mikor és hol várható lomtalanítás 2025 őszén. Azt, hogy valaki kéri a lomtalanítást, több helyen be kell jelenteni, vagy előzetesen regisztrálni.
Lomtalanítás Gyula és a környező települések területén 2025 őszén:
- Gyula - október 25. A lomtalanítási igényét a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon jelezheti a szolgáltató ügyfélszolgálata felé - írják.
- Sarkad - nincs információ
- Kötegyán - október 18. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényét 2025. október 16-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.
- Méhkerék - nincs információ
- Újszalonta - nincs információ
- Sarkadkeresztúr - október 18. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényt 2025. október 16-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.
- Kétegyháza - nincs információ
- Elek - november 8. A lomtalanítás regisztrációhoz kötött! A lomtalanítási igényt 2025. november 6-án 12:00 óráig, a 06 66 362 377 telefonszámon, vagy a www.gyulaikozuzem.hu honlapon lehet jelezni.
Azoknak, akiknek nem felelnek meg a meghirdetett időpontok, lehetőségük van a különféle hulladékgazdálkodási létesítményekben leadni a lomokat. Ezek a következők:
Hulladék átrakó állomás: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Települési szilárdhulladék gyűjtése és kezelése, beszállított hulladékok mérlegelése
Építésihulladék-kezelő telep: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Építési és bontási hulladékok (inert) gyűjtése, kezelése
Hulladékudvar: Gyula, Külterület Kígyósi út 0567/1 hrsz. - Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, és veszélyes hulladékok gyűjtése is a BE-66.02445-11.2023. engedélyben foglaltak szerint
Komposztáló telep: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. - Zöldhulladék gyűjtése, kezelése, hasznosítása; állati ürülék, folyékony hulladék /hígtrágya/ gyűjtése, kezelése; folyékony hulladék kezelésből származó iszapok gyűjtése, kezelése; fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok gyűjtése, kezelése; tejipari hulladék gyűjtése, kezelése; szeszfőzés hulladéka gyűjtése, kezelése
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.