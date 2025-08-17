2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of chopped wood, logs, firewood in basket, prepared for burning in fireplace. Concept of hygge winter, peaceful, cozy moments.
Otthon

Mikor kezdődik a fűtési szezon 2025-ben? A hivatalos fűtésszezon kezdete és vége

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 11:04

A fűtési szezon 2025 hivatalosan szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én ér véget, de sokakban még a régi, korábbi időpontok élnek. A fűtési szezon kezdete és vége nemcsak az otthon melegéről, hanem a biztonságról, a költségekről és az előrelátó felkészülésről is szól. Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg.

Mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben?

A fűtésszezon nemcsak kényelmi kérdés, hanem komoly pénzügyi és biztonsági szempontokat is felvet. A hivatalos fűtési szezon 2025-ben is meghatározott időpont szerint kezdődik, ám a gyakorlatban sokszor már korábban vagy éppen később indul a fűtés, attól függően, hogy mit diktál az időjárás és a háztartások egyéni igénye. Az, hogy mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, leginkább azok számárs fontos információ, akik távfűtéses társasházban laknak, viszont hasznos lehet tisztában lenni azoknak is a jogszabállyal, akik nem ilyen fűtési formát használnak. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De mit is jelent pontosan a fűtési szezon? A fűtési szezon azt az időszakot jelenti, amikor a lakások, intézmények és egyéb épületek rendszeres fűtésére van szükség az alacsony külső hőmérséklet miatt. Magyarországon jogszabály is meghatározza: a fűtési szezon kezdete és vége Magyarországon kormányrendelet alapján szabályozott, így a 676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint

a fűtési szezon hivatalos időtartama minden évben szeptember 15-től május 15-ig tart.

Ez nem azt jelenti, hogy ebben az egész időszakban folyamatosan fűteni kell, hanem azt, hogy a szolgáltatóknak ebben az intervallumban biztosítaniuk kell a fűtési lehetőséget a lakosság és intézmények számára. A gyakorlatban a fűtési szezonon belül a tényleges fűtési napokat az adott időszak időjárása és hőmérséklete határozza meg. Például enyhébb ősz esetén szeptemberben sokszor még nincs szükség fűtésre, viszont hidegebb tavaszon akár április végéig is intenzíven működhetnek a fűtési rendszerek.

Régen később indult a fűtési szezon

Bár a mikor indul a fűtési szezon 2025-ben kérdésre hivatalos választ adhatunk, érdemes visszatekinteni a múltba is. Évtizedekkel ezelőtt, amikor a lakások hőszigetelése gyengébb volt és az energia ára alacsonyabb, gyakran már októberben beindult a fűtés. Sok vidéki házban a kályhákban vagy sparhelteken már a hűvös őszi reggeleken ropogott a tűzifa. Emiatt sokak fejében még mindig a régi időpontok élnek, mely szerint október 15-én kezdődött és április 15-én ért véget a fűtési szezon.

Miről kell gondoskodnia a szolgáltatónak a fűtésszezonban?

A 676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján a központi hőellátó rendszer üzemeltetésével kapcsolatban az üzembentartó köteles:

  • a) a szolgáltatás időtartamát és mértékét a 14. § szerint meghatározni;
  • b) a szolgáltatás díjának alapjául szolgáló költségfelosztást meghatározni;
  • c) a fűtés, valamint a melegvíz-fogyasztásnak a fogyasztókat terhelő díját kiszámítani, közölni, beszedni;
  • d) az üzemeltetés ténylegesen felmerült költségeiről elszámolást készíteni, és annak alapján a fűtés, valamint melegvíz-fogyasztás fogyasztókat terhelő díjának végleges összegét kiszámítani és közölni;
  • e) a fűtői feladatok ellátásáról gondoskodni;
  • f) a közüzemi szolgáltatókkal a szükséges szerződéseket megkötni;
  • g) a tüzelőanyag beszerzéséről, átvételéről, szállításáról, rendeltetésszerű felhasználásáról, fűtési idényen kívül a szilárd tüzelőanyag tárolásának ellenőrzéséről, szükség esetén átlapátolásáról, a salak elszállításáról gondoskodni.

A fűtési szezon 2025 jelentősége

A 2025 fűtési szezon nemcsak komfort, hanem biztonsági és anyagi szempontból is kiemelten fontos időszak. Energiafogyasztás és költségek tekintetében is jó, ha tudjuk, mikor van a fűtési szezon kezdete 2025-ben. A legtöbb háztartásban ekkor ugrik meg a gáz-, távhő- vagy villanyszámla, hiszen a fűtés a legnagyobb energiafogyasztó. A szolgáltatók, önkormányzatok és a kormányzat is ehhez igazítja az energiaárak szabályozását, támogatásokat (pl. rezsicsökkentés, fűtési támogatások).

Biztonság tekintetében a fűtési rendszer hibái akár életveszélyesek is lehetnek, ezért a szezon előtt fontos a karbantartás. Költségek szempontjából pedig a fűtésszezon a legtöbb háztartás egyik legnagyobb rezsikiadása, így a költségek előre tervezése sok bosszúságtól kímél meg.

Felkészülés a fűtésszezonra

Akár távfűtéssel, akár saját kazánnal, kandallóval vagy kályhával melegítjük otthonunkat, a fűtési szezon 2025 ősz kezdete előtt érdemes néhány fontos teendőt elvégezni:

  • Kazán- és kéményellenőrzés: A gázkazánok, vegyestüzelésű kazánok és kémények éves karbantartása nemcsak kötelező, hanem életmentő is lehet. A szén-monoxid-érzékelő működését is érdemes ellenőrizni.
  • Tűzifa és egyéb tüzelőanyag beszerzése: Aki fával vagy brikettel fűt, annak célszerű már nyáron vagy kora ősszel megvásárolni a tüzelőt. A korán beszerzett fa olcsóbb és ideális esetben már száraz is a szezonra.
  • Radiátorok légtelenítése: A központi fűtés hatékonysága jelentősen romlik, ha a radiátorokban levegő reked. Ezt néhány perc alatt saját magunk is elvégezhetjük.
  • Nyílászárók tömítése: A huzatos ablakok és ajtók akár 10–15%-kal is növelhetik a fűtési költségeket. Egy kis szigetelőszalag vagy új tömítés is sokat segíthet.
  • Energiatakarékos kiegészítők használata: Vastag függönyök, szőnyegek, hővisszaverő fólia a radiátor mögött – apró trükkök, amelyek segítenek melegen tartani az otthont.

Milyen árakra számíthatunk az idei fűtésszezon során?

Ha megvagyunk a felkészüléssel, arra is időt kell szánnunk, hogy kiválasszuk, hol vásároljuk meg a fűtéshez az alapanyagot és mennyiért. Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a lap kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mennyibe kerül a tűzifa 2025-ben?

A KSH legfrissebb adatai alapján a brikett és a fűrészelt tűzifa ára jelentős ingadozást mutatott. Ha az egyéves változást vizsgáljuk (2024 januárja és 2025 januárja között), ezt láthatjuk:

  • A brikett ára 18 940 forintról 18 700 forintra csökkent.
  • A tűzifa ára ugyanebben az időszakban 8 090 forintról 8 550 forintra nőtt.

Végül a nagy kérdés: mire figyeljünk tűzifa vásárlásakor?

Mivel nagyon sokan fűtenek tűzifával, így évről-évre érdemes átgondolni, hogy mire kell figyelnünk, amikor tűzifát vásárolunk. Tűzifa vásárlásakor nemcsak az ár a döntő, hanem több más tényező is, amelyek figyelmen kívül hagyása kellemetlen meglepetéseket okozhat. Az egyik legfontosabb szempont a fa nedvességtartalma. A frissen kivágott, úgynevezett nyers fa rossz hatásfokkal ég: kevesebb hőt ad le, és égése közben sok korom és kátrány képződik, ami hosszú távon károsítja a kéményt. Ezért az azonnali felhasználáshoz mindig érdemes legalább egy éve hasított és szellős helyen tárolt, száraz fát vásárolni.

A fafajta kiválasztása szintén meghatározó. A keményfák – például a tölgy, a bükk vagy az akác – hosszabban, magasabb hőleadással égnek, ezért gazdaságosabbak, mint a puhafák, például a fenyő vagy a nyárfa. Bár a puhafák gyakran olcsóbbak, gyorsan elégnek, így több kell belőlük, ami hosszabb távon nem biztos, hogy valóban megtakarítást jelent. Fontos az is, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, mit veszünk: sajnos előfordul, hogy a kereskedők nem a hirdetett fafajtát vagy mennyiséget szállítják.

Sokan nyáron szerzik be a téli tüzelőt, ami több okból is előnyös. Egyrészt ekkor jellemzően kedvezőbbek az árak, mint a fűtésszezon kezdetén, amikor megugrik a kereslet. Másrészt, ha a fa még nem teljesen száraz, van ideje kiszáradni, így a fűtési időszakra már megfelelő állapotban kerül a kályhába vagy a kazánba. A korai vásárlással a szállítás és a tárolás is nyugodtabban, tervezhetőbben oldható meg.

A mennyiség megállapításánál is körültekintőnek kell lenni. A tűzifát árulhatják súlyra (mázsa), illetve térfogatra (köbméter) is, de a két mértékegység nem mindig ad reális összehasonlítást – különösen a nedvességtartalom miatt. A vizes fa nehezebb, így súlyra mérve kevesebb hasznos tüzelőanyagot kapunk ugyanazért a pénzért. A legátláthatóbb megoldás a száraz, hasított, kalodában mérhető fa, amelynél a mennyiség pontosan ellenőrizhető.

Végül, de nem utolsósorban, nagyon fontos a megbízható forrás. Célszerű olyan helyi, ismert termelőtől vagy kereskedőtől vásárolni, akinek jó a hírneve, és akit ajánlások alapján választunk. A gyanúsan olcsó hirdetések mögött gyakran rossz minőségű fa, tisztességtelen üzletmenet vagy akár illegális fakitermelés is állhat. Ha azonban körültekintően választunk, a tűzifavásárlás hosszú távon is biztonságos és gazdaságos megoldást nyújt a téli fűtéshez.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #határidő #távfűtés #fűtési szezon #gázfűtés #fafűtés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:05
11:31
11:08
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 17.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
2025. augusztus 17.
Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár
2025. augusztus 16.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 16.
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 17. vasárnap
Jácint
33. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
2 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
2 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
4
2 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
5
3 napja
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 10:05
Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 09:26
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Agrárszektor  |  2025. augusztus 17. 11:01
Riasztó, ami a Velencei-tónál zajlik: erről jobb, ha mindenki tud