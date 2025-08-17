Mikor kezdődik a fűtési szezon 2025-ben? A hivatalos fűtésszezon kezdete és vége

A fűtési szezon 2025 hivatalosan szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én ér véget, de sokakban még a régi, korábbi időpontok élnek. A fűtési szezon kezdete és vége nemcsak az otthon melegéről, hanem a biztonságról, a költségekről és az előrelátó felkészülésről is szól. Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg.

Mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben?

A fűtésszezon nemcsak kényelmi kérdés, hanem komoly pénzügyi és biztonsági szempontokat is felvet. A hivatalos fűtési szezon 2025-ben is meghatározott időpont szerint kezdődik, ám a gyakorlatban sokszor már korábban vagy éppen később indul a fűtés, attól függően, hogy mit diktál az időjárás és a háztartások egyéni igénye. Az, hogy mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, leginkább azok számárs fontos információ, akik távfűtéses társasházban laknak, viszont hasznos lehet tisztában lenni azoknak is a jogszabállyal, akik nem ilyen fűtési formát használnak.

De mit is jelent pontosan a fűtési szezon? A fűtési szezon azt az időszakot jelenti, amikor a lakások, intézmények és egyéb épületek rendszeres fűtésére van szükség az alacsony külső hőmérséklet miatt. Magyarországon jogszabály is meghatározza: a fűtési szezon kezdete és vége Magyarországon kormányrendelet alapján szabályozott, így a 676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint

a fűtési szezon hivatalos időtartama minden évben szeptember 15-től május 15-ig tart.

Ez nem azt jelenti, hogy ebben az egész időszakban folyamatosan fűteni kell, hanem azt, hogy a szolgáltatóknak ebben az intervallumban biztosítaniuk kell a fűtési lehetőséget a lakosság és intézmények számára. A gyakorlatban a fűtési szezonon belül a tényleges fűtési napokat az adott időszak időjárása és hőmérséklete határozza meg. Például enyhébb ősz esetén szeptemberben sokszor még nincs szükség fűtésre, viszont hidegebb tavaszon akár április végéig is intenzíven működhetnek a fűtési rendszerek.

Régen később indult a fűtési szezon

Bár a mikor indul a fűtési szezon 2025-ben kérdésre hivatalos választ adhatunk, érdemes visszatekinteni a múltba is. Évtizedekkel ezelőtt, amikor a lakások hőszigetelése gyengébb volt és az energia ára alacsonyabb, gyakran már októberben beindult a fűtés. Sok vidéki házban a kályhákban vagy sparhelteken már a hűvös őszi reggeleken ropogott a tűzifa. Emiatt sokak fejében még mindig a régi időpontok élnek, mely szerint október 15-én kezdődött és április 15-én ért véget a fűtési szezon.

Miről kell gondoskodnia a szolgáltatónak a fűtésszezonban?

A 676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján a központi hőellátó rendszer üzemeltetésével kapcsolatban az üzembentartó köteles:

a) a szolgáltatás időtartamát és mértékét a 14. § szerint meghatározni;

b) a szolgáltatás díjának alapjául szolgáló költségfelosztást meghatározni;

c) a fűtés, valamint a melegvíz-fogyasztásnak a fogyasztókat terhelő díját kiszámítani, közölni, beszedni;

d) az üzemeltetés ténylegesen felmerült költségeiről elszámolást készíteni, és annak alapján a fűtés, valamint melegvíz-fogyasztás fogyasztókat terhelő díjának végleges összegét kiszámítani és közölni;

e) a fűtői feladatok ellátásáról gondoskodni;

f) a közüzemi szolgáltatókkal a szükséges szerződéseket megkötni;

g) a tüzelőanyag beszerzéséről, átvételéről, szállításáról, rendeltetésszerű felhasználásáról, fűtési idényen kívül a szilárd tüzelőanyag tárolásának ellenőrzéséről, szükség esetén átlapátolásáról, a salak elszállításáról gondoskodni.

A fűtési szezon 2025 jelentősége

A 2025 fűtési szezon nemcsak komfort, hanem biztonsági és anyagi szempontból is kiemelten fontos időszak. Energiafogyasztás és költségek tekintetében is jó, ha tudjuk, mikor van a fűtési szezon kezdete 2025-ben. A legtöbb háztartásban ekkor ugrik meg a gáz-, távhő- vagy villanyszámla, hiszen a fűtés a legnagyobb energiafogyasztó. A szolgáltatók, önkormányzatok és a kormányzat is ehhez igazítja az energiaárak szabályozását, támogatásokat (pl. rezsicsökkentés, fűtési támogatások).

Biztonság tekintetében a fűtési rendszer hibái akár életveszélyesek is lehetnek, ezért a szezon előtt fontos a karbantartás. Költségek szempontjából pedig a fűtésszezon a legtöbb háztartás egyik legnagyobb rezsikiadása, így a költségek előre tervezése sok bosszúságtól kímél meg.

Felkészülés a fűtésszezonra

Akár távfűtéssel, akár saját kazánnal, kandallóval vagy kályhával melegítjük otthonunkat, a fűtési szezon 2025 ősz kezdete előtt érdemes néhány fontos teendőt elvégezni:

Kazán- és kéményellenőrzés: A gázkazánok, vegyestüzelésű kazánok és kémények éves karbantartása nemcsak kötelező, hanem életmentő is lehet. A szén-monoxid-érzékelő működését is érdemes ellenőrizni.

Tűzifa és egyéb tüzelőanyag beszerzése: Aki fával vagy brikettel fűt, annak célszerű már nyáron vagy kora ősszel megvásárolni a tüzelőt. A korán beszerzett fa olcsóbb és ideális esetben már száraz is a szezonra.

Radiátorok légtelenítése: A központi fűtés hatékonysága jelentősen romlik, ha a radiátorokban levegő reked. Ezt néhány perc alatt saját magunk is elvégezhetjük.

Nyílászárók tömítése: A huzatos ablakok és ajtók akár 10–15%-kal is növelhetik a fűtési költségeket. Egy kis szigetelőszalag vagy új tömítés is sokat segíthet.

Energiatakarékos kiegészítők használata: Vastag függönyök, szőnyegek, hővisszaverő fólia a radiátor mögött – apró trükkök, amelyek segítenek melegen tartani az otthont.

Milyen árakra számíthatunk az idei fűtésszezon során?

Ha megvagyunk a felkészüléssel, arra is időt kell szánnunk, hogy kiválasszuk, hol vásároljuk meg a fűtéshez az alapanyagot és mennyiért. Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a lap kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.

Mennyibe kerül a tűzifa 2025-ben?

A KSH legfrissebb adatai alapján a brikett és a fűrészelt tűzifa ára jelentős ingadozást mutatott. Ha az egyéves változást vizsgáljuk (2024 januárja és 2025 januárja között), ezt láthatjuk:

A brikett ára 18 940 forintról 18 700 forintra csökkent.

A tűzifa ára ugyanebben az időszakban 8 090 forintról 8 550 forintra nőtt.

Végül a nagy kérdés: mire figyeljünk tűzifa vásárlásakor?

Mivel nagyon sokan fűtenek tűzifával, így évről-évre érdemes átgondolni, hogy mire kell figyelnünk, amikor tűzifát vásárolunk. Tűzifa vásárlásakor nemcsak az ár a döntő, hanem több más tényező is, amelyek figyelmen kívül hagyása kellemetlen meglepetéseket okozhat. Az egyik legfontosabb szempont a fa nedvességtartalma. A frissen kivágott, úgynevezett nyers fa rossz hatásfokkal ég: kevesebb hőt ad le, és égése közben sok korom és kátrány képződik, ami hosszú távon károsítja a kéményt. Ezért az azonnali felhasználáshoz mindig érdemes legalább egy éve hasított és szellős helyen tárolt, száraz fát vásárolni.

A fafajta kiválasztása szintén meghatározó. A keményfák – például a tölgy, a bükk vagy az akác – hosszabban, magasabb hőleadással égnek, ezért gazdaságosabbak, mint a puhafák, például a fenyő vagy a nyárfa. Bár a puhafák gyakran olcsóbbak, gyorsan elégnek, így több kell belőlük, ami hosszabb távon nem biztos, hogy valóban megtakarítást jelent. Fontos az is, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, mit veszünk: sajnos előfordul, hogy a kereskedők nem a hirdetett fafajtát vagy mennyiséget szállítják.

Sokan nyáron szerzik be a téli tüzelőt, ami több okból is előnyös. Egyrészt ekkor jellemzően kedvezőbbek az árak, mint a fűtésszezon kezdetén, amikor megugrik a kereslet. Másrészt, ha a fa még nem teljesen száraz, van ideje kiszáradni, így a fűtési időszakra már megfelelő állapotban kerül a kályhába vagy a kazánba. A korai vásárlással a szállítás és a tárolás is nyugodtabban, tervezhetőbben oldható meg.

A mennyiség megállapításánál is körültekintőnek kell lenni. A tűzifát árulhatják súlyra (mázsa), illetve térfogatra (köbméter) is, de a két mértékegység nem mindig ad reális összehasonlítást – különösen a nedvességtartalom miatt. A vizes fa nehezebb, így súlyra mérve kevesebb hasznos tüzelőanyagot kapunk ugyanazért a pénzért. A legátláthatóbb megoldás a száraz, hasított, kalodában mérhető fa, amelynél a mennyiség pontosan ellenőrizhető.

Végül, de nem utolsósorban, nagyon fontos a megbízható forrás. Célszerű olyan helyi, ismert termelőtől vagy kereskedőtől vásárolni, akinek jó a hírneve, és akit ajánlások alapján választunk. A gyanúsan olcsó hirdetések mögött gyakran rossz minőségű fa, tisztességtelen üzletmenet vagy akár illegális fakitermelés is állhat. Ha azonban körültekintően választunk, a tűzifavásárlás hosszú távon is biztonságos és gazdaságos megoldást nyújt a téli fűtéshez.