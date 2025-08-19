Kábítószert adott el külföldi fesztiválozóknak egy taxis: elkapták, ebben nem lesz köszönet

Elfogtak egy 38 éves taxist, aki külföldieknek adott el kábítószert - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon fogtak el kábítószer birtoklása miatt három brit állampolgárságú férfit, és a nyomozók látókörébe került egy magyar férfi, aki a gyanú szerint a taxijában adta el a kábítószereket – MDMA-t és kokaint – a három férfinak.

A rendelkezésre álló adatok szerint a taxisként dolgozó díler az autójából rendszeresen árult drogot Budapesten, jellemzően a belvárosban - tették hozzá. A 38 éves férfit a budapesti nyomozók a VI. kerületben egy parkolóban fogták el, a kábítószergyorsteszt kokainra pozitív eredményt hozott.

A nyomozók az autóban végrehajtott kutatás során egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 578 ezer forintot foglaltak le. A férfi otthonát is átkutatták, ahol további 824 ezer forintot foglaltak le - közölték.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd – őrizetbe vétele mellett – kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinak kábítószer birtoklása miatt kell felelnie - áll a közleményben.