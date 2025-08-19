2025. augusztus 19. kedd Huba
28 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régimódi tábla egy üzlet kirakatában, amelyen magyarul ZÃ¡rva, azaz Zárva áll.
HelloVidék

Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó

HelloVidék
2025. augusztus 19. 10:45

Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.

Egy elhagyatott zalai termálfürdőről osztott meg fotókat és videót a Facebookon az Yvette Urbex oldal. A képek bejárták a közösségi médiát: az egykor közkedvelt medencékből mára nyoma sincs a víznek, a kemping üresen áll, a panzió sem kínál többé szállást – csak a csend és a nosztalgia maradt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dél-zalaiak számára nem titok, hogy a szóban forgó hely a Galambok határában található Castrum termálfürdő, kemping és panzió. A létesítmény az erdővel övezett kis patakparton működött, és sokáig a környék egyik kedvelt úti célja volt. A működése idején a vendégek kifejezetten kedvelték: egy szállásfoglaló oldalon 9,2-es értékelést ért el, a Google-véleményekben pedig dicsérték a tiszta kempinget, a wellness szolgáltatásokat és a nyugodt környezetet. Sokan említették, mennyire jó volt a fürdő Zalakaros közelsége miatt is, kerékpárral vagy gyalogosan is könnyen elérhető volt.

Van még remény az újranyitásra

Az urbex poszt után röviddel maga a tulajdonos is megszólalt: arra kérte a felfedezőket, hogy ne látogassák a helyszínt, ugyanis a fürdő tervei szerint 2027-ben újra kinyit. Ez azt jelenti, hogy nem végleg zárta be kapuit, hanem felújításra, rendezésre vár - írta a Zaol.hu.

A mostani állapotok azonban valóban lehangolóak: a víz nélküli medencék, a csendes kemping és az üres panzió éles kontrasztban állnak a három évvel ezelőtti képekkel és beszámolókkal. A fotókat látva sokakban felmerül a kérdés: vajon sikerül-e visszaadni a fürdőnek azt a hangulatot, amiért egykor a vendégek rajongtak?
Címlapkép: Getty Images
#víz #strand #kemping #panzió #kedvenc #termál #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:02
10:45
10:31
Pénzcentrum
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Lehet még 2025-ben kaszálni az évtized tech-buliján? Lerántjuk a leplet a Nvidia-szotriról
Sorra keresik ezekre a munkákra a nyugdíjasokat, diákokat: 50 ezret is simán adnak egy hétre
Ilyen akció évente csak egyszer van a boltokban: indulhat a roham a Lidl-be, Sparba, Tescóba
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
2
2 hete
Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők
3
3 hete
Brutális medvetámadás történt a közelben: kilőttek egy fenevadat, de így is katasztrofális a helyzet
4
2 hete
Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?
5
5 napja
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 10:01
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 05:34
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 10:27
Nagyon ritkán történik olyan, mint ami szerdán jön Magyarországon