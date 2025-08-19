Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Egy elhagyatott zalai termálfürdőről osztott meg fotókat és videót a Facebookon az Yvette Urbex oldal. A képek bejárták a közösségi médiát: az egykor közkedvelt medencékből mára nyoma sincs a víznek, a kemping üresen áll, a panzió sem kínál többé szállást – csak a csend és a nosztalgia maradt.
A dél-zalaiak számára nem titok, hogy a szóban forgó hely a Galambok határában található Castrum termálfürdő, kemping és panzió. A létesítmény az erdővel övezett kis patakparton működött, és sokáig a környék egyik kedvelt úti célja volt. A működése idején a vendégek kifejezetten kedvelték: egy szállásfoglaló oldalon 9,2-es értékelést ért el, a Google-véleményekben pedig dicsérték a tiszta kempinget, a wellness szolgáltatásokat és a nyugodt környezetet. Sokan említették, mennyire jó volt a fürdő Zalakaros közelsége miatt is, kerékpárral vagy gyalogosan is könnyen elérhető volt.
Van még remény az újranyitásra
Az urbex poszt után röviddel maga a tulajdonos is megszólalt: arra kérte a felfedezőket, hogy ne látogassák a helyszínt, ugyanis a fürdő tervei szerint 2027-ben újra kinyit. Ez azt jelenti, hogy nem végleg zárta be kapuit, hanem felújításra, rendezésre vár - írta a Zaol.hu.
A mostani állapotok azonban valóban lehangolóak: a víz nélküli medencék, a csendes kemping és az üres panzió éles kontrasztban állnak a három évvel ezelőtti képekkel és beszámolókkal. A fotókat látva sokakban felmerül a kérdés: vajon sikerül-e visszaadni a fürdőnek azt a hangulatot, amiért egykor a vendégek rajongtak?
