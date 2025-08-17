Lehullott a lepel az 1 eurós olaszországi álomházakról: sokkoló, ami a szerencsevadász vevőkre vár

Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
Az olasz önkormányzatok évek óta hirdetik az úgynevezett „1 eurós házakat”, amelyek elsőre mesebeli ajánlatnak tűnnek, a valóságban azonban komoly költségekkel és szigorú kötelezettségekkel járnak. A legtöbb ilyen ingatlan Szicíliában és Kalábriban található, és bár a vételár valóban szimbolikus, a felújítás több tízezer eurót emészt fel, ráadásul sok helyen kötelező bejelentkezni a településre és jelentős kauciót is le kell tenni. Szakértő szerint az ajánlat inkább azoknak éri meg, akik valóban letelepednének, nem pedig befektetési céllal keresnek olcsó ingatlant.
Az utóbbi években hatalmas nemzetközi figyelmet kaptak az Olaszországban kínált „1 eurós házak”, amelyek elsőre mesébe illő ajánlatnak tűnnek. A valóságban azonban jóval több rejtett költséggel és kötelezettséggel járnak, mint amit a hangzatos kampány sugall.
Szabo Mikael, jogász és ingatlanszakértő, aki 12 éve él Toszkánában, a YouTube-ra feltöltött friss videójában segít rendet tenni a fejekben. Ugyanis a gyakorlatilag ingyen hirdetett álomházak világa nem csak játék és mese.
Hol találhatók az 1 eurós házak?
Jelenleg mintegy 60 olasz önkormányzat hirdet 1 eurós ingatlanokat, főként Szicíliában és Kalábriában, az ország déli részén. Az eladott házak kétharmada is itt található. Néhány település neve különösen ismert: Mussomeli (Szicília) – ahol eddig 350–400 ház cserélt gazdát –, vagy Sambuca, ahol 250 eladás történt. Toszkánában a kisebb Montieri városában 20 ingatlant vásároltak meg ilyen konstrukcióban. Összességében eddig kb. ezer házat értékesítettek, tehát messze nem tömeges jelenségről van szó - hangzik el a videóban.
Nem mindenki juthat hozzá
A kereslet óriási: Mussomeliben például 140 ezer jelentkező akadt 400 házra, ami azt jelenti, hogy egyetlen ingatlanra átlagosan 200–800 érdeklődő jut. Szabó Miklós szerint érdemes úgy tekinteni erre, mint egyfajta sorsolásra: egy házhoz hozzájutni sokkal inkább szerencse kérdése, mint biztos lehetőség.
Mit vállal az, aki mégis nyer?
Az 1 eurós házak önkormányzati programok, nem központi állami kezdeményezések, így minden település saját feltételeket szab. Ugyanakkor van néhány közös elem:
- Tervkészítési kötelezettség: egy éven belül hivatalos építészeti tervet kell leadni. Ez önmagában 4–10 ezer eurós költséget jelent.
- Felújítási határidő: 3 éven belül el kell kezdeni (sok helyen be is kell fejezni) a felújítást.
- Kötelező bejelentkezés: gyakran feltétel, hogy a vevő hivatalosan is az adott településre költözzön. Ez számos jogi következménnyel jár, például az olaszországi adókötelezettség kiterjedhet a teljes világjövedelemre.
- Kaució: általában 2–5 ezer eurós biztosítékot kell letenni, amely elveszik, ha a felújítás nem készül el időben.
Mennyibe kerül ténylegesen?
A vételár szinte elhanyagolható a felújítás mellett. Egy 70 négyzetméteres ház legalapabb rendbetétele 500 euró/négyzetméter költséget jelent, vagyis kb. 35–40 ezer eurót (mintegy 16 millió forint). Egy élhető, kényelmes otthon felújítása 1000 euró/négyzetmétertől indul, míg a magazinokban látott „tökéletes olasz country-ház” szintje akár 1500–2000 euró/négyzetméter is lehet.
Ez azt jelenti, hogy egy átlagos ingatlan valójában több tízezer, sőt százezer eurós beruházást igényel.
Kinek éri meg?
Az 1 eurós házak programja eredetileg arra szolgált, hogy helyi építőipari munkahelyeket tartsanak életben a holtszezonban. Azoknak éri meg leginkább, akik valóban le akarják tenni a voksukat az adott falu mellett, oda költöznének, helyi közösség részévé válnának, és hajlandók hosszú távon befektetni a felújításba - vélekedett videójában a Szabo Mikael.
Az Airbnb-álom – vagyis „veszek egy romos házat, gyorsan rendbe hozom, majd kiadom turistáknak” – a szakértő szerint nem működik. Az önkormányzati feltételek, az adózási következmények és a kaució miatt ez inkább életviteli döntés, mint üzleti befektetés.
Van jobb megoldás is?
Szabó Miklós szerint sokszor sokkal reálisabb opció a környéken nézni más ingatlanokat: 5–15 ezer euróért lehet találni olyan házakat, amelyek ugyan nem 1 euróba kerülnek, de nincsenek szigorú kötelezettségeik, nincs kaució és nincs szoros határidő.
Ezeket akár apránként, saját tempóban is fel lehet újítani, így hosszú távon gyakran jobb választásnak bizonyulnak - zárul a videó.
